Cộng đồng người Việt tại Pháp rộn ràng đón Tết Bính Ngọ 2026 tại Cung Baltard

(Ngày Nay) - Ngày 14/2/2026, tại Cung Văn hóa Baltard (Nogent-sur-Marne, ngoại ô Paris), Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) đã tổ chức chương trình mừng Tết Bính Ngọ 2026 với sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO, lãnh đạo chính quyền địa phương cùng đông đảo kiều bào và bạn bè quốc tế.

Sự kiện thường niên được cộng đồng trìu mến gọi là “Tết Baltard” tiếp tục khẳng định sức hút khi thu hút khoảng 3.000 khách tham dự, với 600 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tổ chức và 170 nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn. Quy mô này cho thấy đây không chỉ là lễ hội cộng đồng mà còn là một trong những sự kiện văn hóa người Việt tiêu biểu và có sức lan tỏa truyền thông lớn tại châu Âu.

Không gian lễ hội tái hiện sinh động Tết cổ truyền với sắc áo dài rực rỡ, trống hội, thư pháp đầu xuân, trò chơi dân gian và khu ẩm thực ba miền. Ban tổ chức bố trí 24 gian hàng giới thiệu ẩm thực và sản phẩm văn hóa Việt Nam, mang đến trải nghiệm phong phú cho khách tham quan với các đặc sản như bánh chưng, bánh tét, cùng nhiều món quà bánh và đồ ăn truyền thống không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết của mỗi gia đình Việt. Những nét thư pháp uyển chuyển của các ông đồ trẻ, thể hiện bằng chữ Quốc ngữ và cả tiếng Pháp, đã thu hút đông đảo bà con và bạn bè quốc tế xin chữ đầu năm.

Trên sân khấu chính, chuỗi chương trình nghệ thuật kéo dài suốt chiều và tối mang đến bức tranh đa sắc về văn hóa Việt Nam với các tiết mục múa, nhạc cụ dân tộc, trình diễn võ thuật và chương trình nghệ thuật do các hội đoàn, nhóm nghệ sĩ cộng đồng người Việt tại Pháp dàn dựng và biểu diễn. Điểm nhấn nghệ thuật là phần biểu diễn của đoàn nghệ sĩ chuyên nghiệp đến từ Thành phố Hồ Chí Minh với các tiết mục xiếc, hát bội và phần trình diễn của những giọng ca quen thuộc trong nước như Đoan Trang, Duyên Quỳnh, Trúc Lai, Dương Quốc Hưng và Phan Ngọc Luân, tạo nên một đêm hội Tết rực rỡ sắc màu và giàu bản sắc.

Một dấu ấn nghệ thuật đáng chú ý khác là phần ra mắt trích đoạn tác phẩm múa “Bên ni bên nớ” do các vũ công trẻ là con em kiều bào thế hệ thứ ba trình diễn, dưới sự dàn dựng của Frédérique Trần Sơn Tây. Tác phẩm gây ấn tượng bởi sự kết hợp sáng tạo giữa múa sạp truyền thống và hip-hop hiện đại, thể hiện rõ tinh thần giao thoa văn hóa của thế hệ trẻ Việt Nam sinh ra và lớn lên tại nước ngoài.

Phát biểu tại chương trình, ông Vương Hữu Nhân, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp, gửi lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng tới toàn thể bà con kiều bào, đồng thời nhấn mạnh vai trò của UGVF trong việc duy trì sợi dây gắn kết với quê hương suốt hơn một thế kỷ hình thành cộng đồng và vượt qua nhiều thăng trầm lịch sử để gìn giữ bản sắc dân tộc trên đất Pháp.

Nhân dịp này, ông Đỗ Phước Trung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, đã trao tặng ông Vương Hữu Nhân tủ sách tiếng Việt như một sự khích lệ đối với những nỗ lực gìn giữ và lan tỏa ngôn ngữ, văn hóa Việt cho thế hệ trẻ kiều bào.

Theo ban tổ chức, năm 2026 hứa hẹn sẽ là năm hoạt động sôi nổi của UGVF với nhiều chương trình quy mô lớn như lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hội (được đổi tên từ Hội Liên hiệp Việt kiều tại Pháp năm 1976), dự án đặt bia tưởng niệm các nạn nhân chất độc da cam tại quận 13 Paris, dự án thủy lợi dành cho vùng núi phía Bắc Việt Nam với ngân sách 60.000 euro trong hai năm, cùng Đại hội thể thao người Việt toàn nước Pháp 2026.

Không chỉ là ngày hội đoàn viên, “Tết Baltard” còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của bản sắc Việt trong môi trường đa văn hóa quốc tế. Đằng sau những món ăn truyền thống và các tiết mục nghệ thuật đặc sắc là niềm tin vào một cộng đồng người Việt tại Pháp đoàn kết, năng động và giàu bản sắc. Qua nhiều năm tổ chức, sự kiện tiếp tục khơi dậy niềm tự hào dân tộc, thắt chặt tình đoàn kết kiều bào và khẳng định rằng dù ở bất cứ nơi đâu, hồn Việt vẫn luôn tỏa sáng và bền bỉ.