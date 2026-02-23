“One Battle After Another” thắng lớn tại BAFTA 2026

(Ngày Nay) - Tối 22/2 (giờ địa phương), bộ phim tâm lý – chính trị “One Battle After Another” đã trở thành tâm điểm của lễ trao giải BAFTA 2026 khi giành tới 6 giải thưởng quan trọng. Chiến thắng áp đảo này giúp tác phẩm tạo lợi thế đáng kể trong cuộc đua tới Oscar vào tháng 3 tới, đồng thời khẳng định xu hướng trở lại mạnh mẽ của dòng phim chính trị trong bối cảnh thế giới đầy biến động.

Ngoài giải “Phim hay nhất” – hạng mục quan trọng nhất của BAFTA, tác phẩm do đạo diễn Paul Thomas Anderson thực hiện, với sự tham gia của tài tử Leonardo DiCaprio trong vai một nhà cách mạng hết thời, đã giành thêm các giải “Đạo diễn xuất sắc nhất”, “Kịch bản chuyển thể hay nhất”, “Quay phim xuất sắc nhất”, “Dựng phim xuất sắc nhất” và “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” (cho màn trình diễn của Sean Penn). Giới chuyên môn đánh giá chiến thắng này không chỉ phản ánh chất lượng nghệ thuật mà còn cho thấy sức nặng tư tưởng của bộ phim.

Về nội dung, “One Battle After Another” theo chân một nhóm nhà hoạt động từng gắn bó với lý tưởng cách mạng nhưng dần rơi vào khủng hoảng niềm tin khi đối mặt với bộ máy quyền lực ngày càng khép kín. Nhân vật chính – do DiCaprio thể hiện – là một biểu tượng của thế hệ từng mơ thay đổi thế giới, nay sống trong trạng thái hoài nghi và cô lập. Câu chuyện đan xen giữa hiện tại và ký ức, tái hiện những thất bại, phản bội và lựa chọn đạo đức trong thời đại hậu lý tưởng. Bộ phim được đánh giá cao nhờ cách xây dựng nhân vật phức tạp, ngôn ngữ điện ảnh giàu ẩn dụ và nhịp kể chậm, nặng tính suy tư – phong cách quen thuộc của đạo diễn Anderson.

Trong khi đó, bộ phim “Hamnet” – chuyển thể từ tiểu thuyết lịch sử về cuộc đời và cái chết của con trai William Shakespeare – giành 2 giải, gồm “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” cho minh tinh Ireland Jessie Buckley và “Phim Anh xuất sắc nhất”. Vai diễn Agnes Hathaway – một người mẹ mất con - của Jessie Buckley được đánh giá là một trong những màn thể hiện giàu cảm xúc nhất mùa giải năm nay, khai thác nỗi đau riêng tư trong bối cảnh xã hội và văn hóa Anh thế kỷ XVI.

Bất ngờ lớn của lễ trao giải thuộc về nam diễn viên Anh Robert Aramayo, người giành cú đúp “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” và “Ngôi sao triển vọng” do khán giả bình chọn với vai diễn trong “I Swear”, kể về một nhà hoạt động mắc hội chứng Tourette. Chiến thắng này gây chú ý khi Aramayo vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký như Ethan Hawke, Michael B. Jordan và Timothée Chalamet, cho thấy xu hướng đề cao diễn xuất nội tâm và các câu chuyện mang tính nhân văn.

Hai tác phẩm khác là “Sinners” và “Frankenstein” mỗi phim giành 3 giải thưởng, trong khi bộ phim Na Uy “Sentimental Value” chiến thắng hạng mục “Phim hay nhất không nói tiếng Anh”. Bộ phim tài liệu “Mr. Nobody Against Putin” được vinh danh ở hạng mục “Phim tài liệu xuất sắc nhất”.

Lễ trao giải BAFTA năm nay quy tụ nhiều ngôi sao điện ảnh và các thành viên Hoàng gia Anh. Hoàng tử William - Chủ tịch BAFTA - đã trao giải danh dự cao nhất – BAFTA Fellowship – cho bà Donna Langley, Chủ tịch NBCUniversal Entertainment, nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của bà cho ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu.

Là giải thưởng thường niên, do Viện Hàn lâm Điện ảnh và Truyền hình Anh (BAFTA) tổ chức, nhằm tôn vinh những thành tựu xuất sắc của điện ảnh Anh và quốc tế, BAFTA từ lâu được xem là “phong vũ biểu” quan trọng trước thềm Oscar. Chiến thắng của “One Battle After Another” năm nay không chỉ củng cố vị thế của bộ phim trong cuộc đua giải thưởng, mà còn phản ánh một xu hướng rõ rệt: điện ảnh thế giới đang quay trở lại với những câu chuyện chính trị, xã hội và đạo đức, trong bối cảnh khán giả ngày càng tìm kiếm chiều sâu tư tưởng bên cạnh yếu tố giải trí.