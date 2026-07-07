Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Thời tiết cực đoan tại Trung Quốc và Mỹ, nhiều người tử vong

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ít nhất 8 người thiệt mạng và 1 người vẫn mất tích sau khi dông và gió giật mạnh do thời tiết đối lưu nghiêm trọng xảy ra tại khu vực phía Đông tỉnh Hồ Bắc (Hubei), miền Trung Trung Quốc.
Thời tiết cực đoan tại Trung Quốc và Mỹ, nhiều người tử vong

Theo cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp tỉnh Hồ Bắc, hiện tượng thời tiết nguy hiểm này xảy ra từ 19h – 23h tối 6/7 theo giờ địa phương (tức 18h-22h theo giờ Việt Nam). Trong đó, dông và gió mạnh đã ảnh hưởng đến các thành phố Hoàng Thạch, Hoàng Cương, Ngạc Châu và Hàm Ninh. Tại hai thị trấn, sức gió ghi nhận đạt cấp 13. Một số khu vực cũng xuất hiện lốc xoáy. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành công tác tìm kiếm và cứu hộ.

Trong khi đó, tại Mỹ, đợt nắng nóng cực đoan bao trùm nhiều khu vực của nước này trong dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ vừa qua đã khiến hơn 30 người tử vong tại các bang ven Bờ Đông, Đông Nam và Tây Nam.

Cụ thể, riêng bang New Jersey ghi nhận ít nhất 29 trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng, chủ yếu tại các hộ gia đình không có điều hòa. Thành phố Chicago ghi nhận 4 ca tử vong, trong khi bang Mississippi xác nhận 1 phụ nữ 83 tuổi tử vong do sốc nhiệt.

Theo Trung tâm dự báo thời tiết của kênh truyền hình Fox Weather (Mỹ), hơn 20 bang ghi nhận nhiệt độ từ 37,8 độ C trở lên, với 148 kỷ lục nhiệt độ cao trong ngày được thiết lập từ ngày 30/6 đến ngày 5/7. Nắng nóng cũng khiến nhiều hoạt động kỷ niệm Quốc khánh Mỹ bị hủy hoặc gián đoạn.

PV
Mỹ Trung Quốc thời tiết cực đoan biến đổi khí hậu

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nhiều thành phố Đông Nam Á đối mặt với rủi ro nắng nóng cao nhất thế giới
Nhiều thành phố Đông Nam Á đối mặt với rủi ro nắng nóng cao nhất thế giới
(Ngày Nay) - Nhiều thành phố Đông Nam Á - trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, Bangkok và Samut Prakan của Thái Lan - đang đối mặt với một số rủi ro nắng nóng cao nhất thế giới trong bối cảnh lo ngại về hiện tượng khí hậu El Nino ngày càng gia tăng. Cảnh báo trên được đưa ra trong một báo cáo nghiên cứu của Đại học Oxford (Anh), trong đó cho biết thêm rằng các nhà khoa học trên toàn thế giới cũng đang theo dõi sát sao khả năng hiện tượng El Nino năm 2026 mạnh lên thành siêu El Nino.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị
Tạo bứt phá mạnh mẽ trong tăng trưởng kinh tế Thủ đô
(Ngày Nay) - Cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện nhanh hơn nữa các công việc để thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026 - Đây là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức vào ngày 3/7 vừa qua.
Hội đồng Chấp hành UNESCO thông qua quyết định mang tính lịch sử, củng cố vai trò của Phong trào toàn cầu các Câu lạc bộ và Hiệp hội UNESCO
Hội đồng Chấp hành UNESCO thông qua quyết định mang tính lịch sử, củng cố vai trò của Phong trào toàn cầu các Câu lạc bộ và Hiệp hội UNESCO
(Ngày Nay) - Hội đồng Chấp hành UNESCO vừa thông qua quyết định mang tính lịch sử nhằm tăng cường vai trò của mạng lưới các Hiệp hội và Câu lạc bộ UNESCO trong việc triển khai các chương trình và ưu tiên toàn cầu của UNESCO. Tạp chí Ngày Nay trân trọng giới thiệu bản dịch toàn văn thông cáo báo chí từ Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới (WFUCA) tới bạn đọc.
Khôi phục cấp điện sau bão số 1
Khôi phục cấp điện sau bão số 1
(Ngày Nay) - Đến 19 giờ ngày 5/7, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đang huy động tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện và thiết bị để khẩn trương khắc phục các sự cố lưới điện do ảnh hưởng của bão số 1 và hoàn lưu sau bão, nỗ lực khôi phục cấp điện cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.