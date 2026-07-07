Thời tiết cực đoan tại Trung Quốc và Mỹ, nhiều người tử vong

(Ngày Nay) - Ít nhất 8 người thiệt mạng và 1 người vẫn mất tích sau khi dông và gió giật mạnh do thời tiết đối lưu nghiêm trọng xảy ra tại khu vực phía Đông tỉnh Hồ Bắc (Hubei), miền Trung Trung Quốc.

Theo cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp tỉnh Hồ Bắc, hiện tượng thời tiết nguy hiểm này xảy ra từ 19h – 23h tối 6/7 theo giờ địa phương (tức 18h-22h theo giờ Việt Nam). Trong đó, dông và gió mạnh đã ảnh hưởng đến các thành phố Hoàng Thạch, Hoàng Cương, Ngạc Châu và Hàm Ninh. Tại hai thị trấn, sức gió ghi nhận đạt cấp 13. Một số khu vực cũng xuất hiện lốc xoáy. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành công tác tìm kiếm và cứu hộ.

Trong khi đó, tại Mỹ, đợt nắng nóng cực đoan bao trùm nhiều khu vực của nước này trong dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ vừa qua đã khiến hơn 30 người tử vong tại các bang ven Bờ Đông, Đông Nam và Tây Nam.

Cụ thể, riêng bang New Jersey ghi nhận ít nhất 29 trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng, chủ yếu tại các hộ gia đình không có điều hòa. Thành phố Chicago ghi nhận 4 ca tử vong, trong khi bang Mississippi xác nhận 1 phụ nữ 83 tuổi tử vong do sốc nhiệt.

Theo Trung tâm dự báo thời tiết của kênh truyền hình Fox Weather (Mỹ), hơn 20 bang ghi nhận nhiệt độ từ 37,8 độ C trở lên, với 148 kỷ lục nhiệt độ cao trong ngày được thiết lập từ ngày 30/6 đến ngày 5/7. Nắng nóng cũng khiến nhiều hoạt động kỷ niệm Quốc khánh Mỹ bị hủy hoặc gián đoạn.