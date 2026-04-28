Thống nhất tăng lương mức cơ sở lên 2,53 triệu đồng kể từ ngày 1/7/2026

(Ngày Nay) - Chiều 28/4, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo liên quan đến vấn đề tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1/7/2026.
Tại cuộc họp, Ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội cho biết, thực hiện sự phân công của Chính phủ, căn cứ Kết luận 83-KL/TW của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, Kết luận 206-KL/TW của Bộ Chính trị về tiền lương, phụ cấp sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Trong đó, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng hiện nay lên 2,53 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2026 (tăng khoảng 8%).

"Việc này đã được Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng. Hiện nay, hồ sơ dự thảo nghị định đã được Bộ Nội vụ gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp", ông Cường cho hay.

Theo ông Cường, ngày 24/4 vừa qua, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp thẩm định, hoàn thiện dự thảo Nghị định. Trên cơ sở thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện dự thảo nghị định để báo cáo, trình Chính phủ ban hành, bảo đảm có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

