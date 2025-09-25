Thu 100 tỷ đồng, "Tử chiến trên không" thắng lớn vì kinh phí thấp?

(Ngày Nay) - Dù tốn khoảng 2 tỷ đồng chỉ riêng cho xây dựng bối cảnh, tổng kinh phí "Tử chiến trên không" được tiết lộ chỉ khoảng 1/3 so với mặt bằng chung sản xuất phim tại Việt Nam.

“Tử chiến trên không” được đánh giá là “bom tấn” tiếp theo sau phim “Mưa đỏ.” Sau khoảng 6 ngày ra mắt, chiều ngày 24/9, phim đã chính thức thu 100 tỷ đồng theo thống kê của Box Office Vietnam (có sai số). Doanh thu phim được dự kiến sẽ tiếp tục tăng.

Tác phẩm do Điện ảnh Công an Nhân dân và Galaxy Group hợp tác sản xuất, tái hiện có hư cấu một vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam năm 1978, lấy một số cảm hứng từ các vụ khác xảy ra trong giai đoạn từ 1975-1980.

Để tái hiện sự cố, đoàn phim đã xây dựng một mô hình máy bay đặc biệt với hệ thống nâng, đẩy riêng, tái hiện các cảnh chao liệng trên không. Theo tiết lộ của đạo diễn Hàm Trần, toàn bộ hệ thống mô hình này được đầu tư khoảng 2 tỷ đồng.

Cụ thể mô hình trong phim được dựng tỷ lệ gần 1:1 với máy bay dân dụng Douglas DC-4 trong trận không tặc thực tế. Nhiều chi tiết như bảng điều khiển, ghế ngồi, tông màu hình ảnh… cũng được tái hiện cho giống và tạo cảm giác chân thật với người xem. Hàng ghế trên máy bay được mượn từ một chiếc máy bay khác, được đặt tại Hà Nội.

Do không gian máy bay chật hẹp nên mô hình được chia thành 4 phần gồm buồng lái, khoang dẫn đường, khoang hành khách và buồng kho đều có thể tháo gỡ độc lập và dịch chuyển để thuận tiện khi quay.

Hệ thống nâng đỡ ban đầu được thử nghiêng 30 độ nhưng chưa đủ ấn tượng, sau đó đạo diễn nâng dần lên 45 độ và dừng ở mức 60 độ như trong phim.

Bên cạnh những cảnh ngoài trời được quay ở sân bay Tân Sơn Nhất và CGI (hình ảnh đồ họa tạo máy tính), đoàn phim chủ yếu quay trong mô hình nói trên. Đây cũng là một phần lý do giúp kinh phí phim được giữ ở mức khá thấp so với mặt bằng chung.

"Kinh phí 'Tử chiến trên không' chỉ khoảng 1/3 so với các phim khác" - đạo diễn Hàm Trần chia sẻ.

Tuy không tiết lộ cụ thể nhưng theo phỏng đoán của một số nhà quan sát, với mức kinh phí trung bình của phim Việt hiện nay khoảng 20-25 tỷ đồng, kinh phí của "Tử chiến trên không" dao động trong mức từ khoảng 6,6 đến 8,5 tỷ đồng.

Theo đạo diễn, phim chủ yếu hư cấu các tình tiết liên quan đến chi tiết gây hài, mối quan hệ giữa các nhân vật để tạo dựng động lực, đường dây chung liên kết bộ phim, hay những chi tiết như sự cố phải can thiệp trực tiếp khi bị kẹt bánh xe đáp mũi. Còn lại phần lớn các yếu tố khác, trong đó có diễn biến vụ việc, màn tra tấn, được đạo diễn tái hiện khá sát với thực tế.