Thu 100 tỷ đồng, "Tử chiến trên không" thắng lớn vì kinh phí thấp?

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Dù tốn khoảng 2 tỷ đồng chỉ riêng cho xây dựng bối cảnh, tổng kinh phí "Tử chiến trên không" được tiết lộ chỉ khoảng 1/3 so với mặt bằng chung sản xuất phim tại Việt Nam.
Thu 100 tỷ đồng, "Tử chiến trên không" thắng lớn vì kinh phí thấp? ảnh 1
Phim chủ yếu chỉ quay ở một bối cảnh (trong máy bay) nên không tốn kinh phí như những phim cần đi quay nhiều ngày, ở nhiều địa điểm khác nhau. (Ảnh: ĐPCC)

“Tử chiến trên không” được đánh giá là “bom tấn” tiếp theo sau phim “Mưa đỏ.” Sau khoảng 6 ngày ra mắt, chiều ngày 24/9, phim đã chính thức thu 100 tỷ đồng theo thống kê của Box Office Vietnam (có sai số). Doanh thu phim được dự kiến sẽ tiếp tục tăng.

Tác phẩm do Điện ảnh Công an Nhân dân và Galaxy Group hợp tác sản xuất, tái hiện có hư cấu một vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam năm 1978, lấy một số cảm hứng từ các vụ khác xảy ra trong giai đoạn từ 1975-1980.

Để tái hiện sự cố, đoàn phim đã xây dựng một mô hình máy bay đặc biệt với hệ thống nâng, đẩy riêng, tái hiện các cảnh chao liệng trên không. Theo tiết lộ của đạo diễn Hàm Trần, toàn bộ hệ thống mô hình này được đầu tư khoảng 2 tỷ đồng.

Thu 100 tỷ đồng, "Tử chiến trên không" thắng lớn vì kinh phí thấp? ảnh 2
Bên trong khoang hành khách của mô hình máy bay với hàng ghế mượn từ máy bay thật. (Ảnh: ĐPCC)

Cụ thể mô hình trong phim được dựng tỷ lệ gần 1:1 với máy bay dân dụng Douglas DC-4 trong trận không tặc thực tế. Nhiều chi tiết như bảng điều khiển, ghế ngồi, tông màu hình ảnh… cũng được tái hiện cho giống và tạo cảm giác chân thật với người xem. Hàng ghế trên máy bay được mượn từ một chiếc máy bay khác, được đặt tại Hà Nội.

Do không gian máy bay chật hẹp nên mô hình được chia thành 4 phần gồm buồng lái, khoang dẫn đường, khoang hành khách và buồng kho đều có thể tháo gỡ độc lập và dịch chuyển để thuận tiện khi quay.

Hệ thống nâng đỡ ban đầu được thử nghiêng 30 độ nhưng chưa đủ ấn tượng, sau đó đạo diễn nâng dần lên 45 độ và dừng ở mức 60 độ như trong phim.

Thu 100 tỷ đồng, "Tử chiến trên không" thắng lớn vì kinh phí thấp? ảnh 3
Một trong những cảnh liệng máy bay gây thót tim (hình ảnh CGI từ trailer).

Bên cạnh những cảnh ngoài trời được quay ở sân bay Tân Sơn Nhất và CGI (hình ảnh đồ họa tạo máy tính), đoàn phim chủ yếu quay trong mô hình nói trên. Đây cũng là một phần lý do giúp kinh phí phim được giữ ở mức khá thấp so với mặt bằng chung.

"Kinh phí 'Tử chiến trên không' chỉ khoảng 1/3 so với các phim khác" - đạo diễn Hàm Trần chia sẻ.

Tuy không tiết lộ cụ thể nhưng theo phỏng đoán của một số nhà quan sát, với mức kinh phí trung bình của phim Việt hiện nay khoảng 20-25 tỷ đồng, kinh phí của "Tử chiến trên không" dao động trong mức từ khoảng 6,6 đến 8,5 tỷ đồng.

Theo đạo diễn, phim chủ yếu hư cấu các tình tiết liên quan đến chi tiết gây hài, mối quan hệ giữa các nhân vật để tạo dựng động lực, đường dây chung liên kết bộ phim, hay những chi tiết như sự cố phải can thiệp trực tiếp khi bị kẹt bánh xe đáp mũi. Còn lại phần lớn các yếu tố khác, trong đó có diễn biến vụ việc, màn tra tấn, được đạo diễn tái hiện khá sát với thực tế.

PV
Tử chiến trên không mô hình máy bay kinh phí phim đạo diễn Hàm Trần cướp máy bay 1978 phim Việt Nam mô hình chân thực

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035
Hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035
(Ngày Nay) - Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2121/QĐ-TTg ngày 23/9/2025 về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035 (Hội đồng).
Chính sách toàn diện ứng phó tình trạng sinh ít con
Chính sách toàn diện ứng phó tình trạng sinh ít con
(Ngày Nay) - Trong những năm gần đây, mức sinh tại Việt Nam có xu hướng giảm mạnh, đặc biệt ở các đô thị, trở thành một trong những thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững. Nếu trước đây chính sách dân số tập trung vào việc giảm sinh thì nay, tình trạng sinh ít con, kết hôn muộn và sự gia tăng các mô hình gia đình mới đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải điều chỉnh chính sách phù hợp, khuyến khích sinh con và bảo đảm cân bằng dân số trong tương lai.
Toàn cảnh Khu tưởng niệm tại bến phà II Long Đại
Những huyền thoại bất tử bên dòng sông xanh Long Đại
(Ngày Nay) - Là địa điểm hứng chịu quả bom đầu tiên mà Quân đội Mỹ thả trong chiến dịch leo thang bắn phá miền Bắc giai đoạn 1965-1972, bến phà Long Đại từng được mệnh danh như “tọa độ máu” tuyến đầu của đường Trường Sơn huyền thoại.
Văn hóa dân gian hồi sinh qua các hoạt động sáng tạo
Văn hóa dân gian hồi sinh qua các hoạt động sáng tạo
(Ngày Nay) - Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, một hoạt động văn hóa sáng tạo và đầy ý nghĩa đang lan tỏa, thu hút đông đảo giới trẻ. Đó là thực hành, trải nghiệm văn hóa dân gian qua những buổi workshop thủ công, làm cho di sản văn hóa dân gian hồi sinh và trở nên gần gũi hơn bao giờ hết qua.