Thủ tướng ban hành Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Phục hồi, phá sản

(Ngày Nay) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 163/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Phục hồi, phá sản được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

Theo Quyết định, Thủ tướng ban hành kèm theo Danh mục các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Phục hồi, phá sản, đồng thời phân công cụ thể cơ quan chủ trì soạn thảo nhằm bảo đảm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, hiệu quả.

Quyết định cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với các văn bản được xác định trong Danh mục. Trên cơ sở đó, các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm tổ chức soạn thảo văn bản quy định chi tiết bảo đảm chất lượng, tiến độ, để văn bản có hiệu lực đồng thời với Luật hoặc nội dung được giao quy định chi tiết.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành chủ động rà soát, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định có liên quan; công bố toàn bộ hoặc một phần văn bản quy định chi tiết, quy định biện pháp cụ thể nhằm tổ chức, hướng dẫn thi hành pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm việc triển khai Luật Phục hồi, phá sản thống nhất, thông suốt.

Quyết định cũng giao Bộ Tư pháp phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao và các bộ, cơ quan ngang bộ liên quan tổ chức triển khai thi hành Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế; trên cơ sở thực tiễn và yêu cầu quản lý nhà nước, chủ động nghiên cứu, báo cáo, đề xuất Chính phủ xem xét xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong trường hợp có nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.