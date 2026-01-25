Thủ tướng ban hành Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Phục hồi, phá sản

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 163/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Phục hồi, phá sản được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10.
Thủ tướng ban hành Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Phục hồi, phá sản

Theo Quyết định, Thủ tướng ban hành kèm theo Danh mục các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Phục hồi, phá sản, đồng thời phân công cụ thể cơ quan chủ trì soạn thảo nhằm bảo đảm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, hiệu quả.

Quyết định cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với các văn bản được xác định trong Danh mục. Trên cơ sở đó, các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm tổ chức soạn thảo văn bản quy định chi tiết bảo đảm chất lượng, tiến độ, để văn bản có hiệu lực đồng thời với Luật hoặc nội dung được giao quy định chi tiết.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành chủ động rà soát, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định có liên quan; công bố toàn bộ hoặc một phần văn bản quy định chi tiết, quy định biện pháp cụ thể nhằm tổ chức, hướng dẫn thi hành pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm việc triển khai Luật Phục hồi, phá sản thống nhất, thông suốt.

Quyết định cũng giao Bộ Tư pháp phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao và các bộ, cơ quan ngang bộ liên quan tổ chức triển khai thi hành Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế; trên cơ sở thực tiễn và yêu cầu quản lý nhà nước, chủ động nghiên cứu, báo cáo, đề xuất Chính phủ xem xét xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong trường hợp có nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

PV
Luật phục hồi phá sản chính sách

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hàng nghìn chuyến bay ở Mỹ bị hủy do bão tuyết lớn
Hàng nghìn chuyến bay ở Mỹ bị hủy do bão tuyết lớn
(Ngày Nay) - Hơn 8.000 chuyến bay trên khắp nước Mỹ dự kiến cất cánh vào cuối tuần đã bị hủy do một cơn bão lớn dự báo gây thiệt hại nặng nề, đe dọa làm mất điện trong nhiều ngày và gây tắc nghẽn các tuyến đường chính.
Củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Ấn Độ
Củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Ấn Độ
(Ngày Nay) - Chiều 24/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) trang trọng kỷ niệm lần thứ 77 Ngày Cộng hòa Ấn Độ (26/01/1950 - 26/01/2026), thể hiện tình cảm, sự đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Ấn Độ.
Israel thành lập Trung tâm cứu hộ rùa biển quốc gia quy mô lớn
Israel thành lập Trung tâm cứu hộ rùa biển quốc gia quy mô lớn
(Ngày Nay) - Israel thông báo đã đưa vào hoạt động Trung tâm Cứu hộ rùa biển quốc gia mới, đặt tại Công viên Quốc gia suối Alexander ở miền Trung nước này. Trung tâm dự kiến mở cửa cho công chúng tham quan từ tháng 2, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong nỗ lực bảo tồn rùa biển tại Địa Trung Hải.
[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm
[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm
(Ngày Nay) -  Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm , Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.