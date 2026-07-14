Thủ tướng Chính phủ: Việt Nam nhất quán coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu

(Ngày Nay) - Thủ tướng khẳng định Việt Nam nhất quán coi Hoa Kỳ là 1 trong những đối tác quan trọng hàng đầu; ủng hộ Hoa Kỳ đóng vai trò tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới.

Chiều 13/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks chào xã giao nhân dịp Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng bà Jennifer Wicks được bổ nhiệm làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam; gửi lời thăm hỏi tới Tổng thống Donald Trump và chúc mừng Chính phủ, nhân dân Hoa Kỳ nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh.

Thủ tướng tin tưởng rằng với kinh nghiệm nhiều năm công tác trong Chính quyền Hoa Kỳ và hiểu biết về khu vực, Đại sứ sẽ có nhiệm kỳ thành công, đóng góp quan trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam nhất quán coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; ủng hộ Hoa Kỳ đóng vai trò tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới; mong muốn cùng Hoa Kỳ đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện lên tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Đại sứ Jennifer Wicks và Đại sứ quán phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương Việt Nam cụ thể hóa các lĩnh vực hợp tác thực chất; trao đổi thẳng thắn về những vấn đề còn khác biệt trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, không để vướng mắc ảnh hưởng đến đà phát triển chung của quan hệ.

Thủ tướng cho rằng hai bên cần thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại theo hướng hài hòa, bền vững, cùng có lợi; khẩn trương tháo gỡ vướng mắc và sớm hoàn tất đàm phán, ký kết Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, tạo khuôn khổ ổn định để doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng minh bạch, hiện đại, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp Hoa Kỳ; sẵn sàng lắng nghe và xử lý các quan tâm chính đáng của doanh nghiệp.

Về quốc phòng-an ninh, Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác về thực thi pháp luật, cứu trợ nhân đạo, an ninh mạng và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; cảm ơn sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong khắc phục hậu quả chiến tranh; đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ xử lý ô nhiễm dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật, chia sẻ hồ sơ, tư liệu và công nghệ giám định ADN phục vụ tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; khẳng định cam kết của Việt Nam trong tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị mở rộng hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số, giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dành thời gian tiếp ngay sau khi bà bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Jennifer Wicks nhắc lại vinh dự được tiếp kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và chia sẻ nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rằng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ chưa bao giờ tốt đẹp như hiện nay.

Đại sứ Jennifer Wicks cho biết Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam; chuyển thông điệp “tự hào là đối tác của Việt Nam” cùng lời cảm ơn từ Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio tới Lãnh đạo cấp cao Việt Nam sau những lời chúc mừng nhân dịp 250 năm Quốc khánh Hoa Kỳ.

Đại sứ cho biết các ưu tiên hiện tại trong nhiệm kỳ của bà sẽ bám sát với các ưu tiên của Tổng thống Trump, đồng thời phản ánh lợi ích chung của hai nước.

Đại sứ nhấn mạnh hợp tác kinh tế-thương mại tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ của bà; mong muốn hai bên duy trì trao đổi tích cực nhằm sớm đạt được một thỏa thuận thương mại có tiêu chuẩn cao, mang tính đối ứng, công bằng và cân bằng, qua đó tạo thêm cơ hội kinh tế, đầu tư cho cả hai nước.

Bà đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc hoàn thiện môi trường pháp lý, cải thiện điều kiện đầu tư, kinh doanh; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể, xử lý những vấn đề còn tồn tại trên tinh thần xây dựng, mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực hai bên có thế mạnh, nhu cầu bổ trợ lẫn nhau.

Đại sứ Jennifer Wicks cho rằng hai bên còn nhiều dư địa hợp tác về an ninh hàng hải và thực thi pháp luật, xử lý các thách thức an ninh xuyên quốc gia; cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, coi đây là nền tảng nhân văn quan trọng của quan hệ hai nước; mong muốn mở rộng các chương trình xử lý ô nhiễm dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật, tìm kiếm và xác định danh tính liệt sỹ Việt Nam và hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ.

Đại sứ khẳng định sẽ làm việc với các cơ quan hữu quan Hoa Kỳ để duy trì sự quan tâm và nguồn lực cho các chương trình này, đồng thời tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành Việt Nam nhằm triển khai hiệu quả những nội dung hai bên đã thống nhất.

Đại sứ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thúc đẩy giao lưu nhân dân; mong muốn mở rộng hợp tác giáo dục, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, hỗ trợ các mục tiêu phát triển của Việt Nam theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tăng cường kết nối giữa các trường đại học Hoa Kỳ và Việt Nam, đồng hành với Việt Nam trong nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh.

Đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Thủ tướng và những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong thúc đẩy các ưu tiên chung, Đại sứ cam kết sẽ là đối tác tích cực trong suốt nhiệm kỳ, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Đại sứ cam kết thúc đẩy hợp tác song phương trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; đánh giá cao vai trò của Việt Nam và mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ Hội đồng Hòa bình về Gaza.