Việt Nam sẵn sàng hợp tác hiệu quả, “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ” với các đối tác trên thế giới

(Ngày Nay) - Sáng 26/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Phiên khai mạc và Phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 có chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số".

Cùng dự sự kiện có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới Stephan Mergenthaler; lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; đại diện các nước, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các chuyên gia, lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu quốc tế và Việt Nam.

Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 diễn ra từ ngày 24 đến 30/11 do Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tổ chức. Diễn đàn có chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số", với chuỗi các hoạt động trọng điểm trong ba ngày 25-27/11, quy tụ hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế. Diễn đàn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trong việc kết hợp hai động lực lớn nhất của thế kỷ XXI: Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, hướng tới nền kinh tế phát triển thông minh, bền vững và hội nhập sâu rộng.

Phát biểu định hướng tại Diễn đàn, chia sẻ về quá trình từ ý tưởng đến hiện thực về việc tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Việt Nam do chính Thủ tướng đề xuất với Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam gửi tới toàn thể đại biểu lời chào mừng nồng nhiệt nhất.

Thủ tướng Chính phủ cho rằng, Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 không chỉ là một sự kiện quốc tế quan trọng, mà còn là dấu mốc mở ra chương mới trong hành trình hợp tác phát triển của Việt Nam và vì hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và quốc tế.

Phân tích bối cảnh tình hình, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, thế giới đang chứng kiến sự phân cực về chính trị, phân tách về kinh tế, phân mảnh về thể chế, và phân hóa về phát triển; tăng trưởng thế giới chậm lại; nợ chính phủ toàn cầu tăng cao; thương mại thế giới sụt giảm; đứt gãy các chuỗi cung ứng; sản xuất kinh doanh trì trệ; làm suy giảm công ăn việc làm, sinh kế của người dân… Bối cảnh tình hình đó đặt ra những khó khăn, thách thức ngày càng phức tạp nhưng cũng mang tới những cơ hội, thuận lợi ngày càng rộng mở; đòi hỏi Việt Nam đoàn kết để có sức mạnh, hợp tác để tạo ra nguồn lực, chia sẻ để củng cố, tăng cường niềm tin; cùng nhau xây đắp một tương lai chung giàu mạnh, thịnh vượng và phát triển bền vững. Trong đó, “chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” là một xu thế tất yếu, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và là ưu tiên hàng đầu của tất cả các quốc gia trong quá trình phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh nhận thức của Việt Nam cho rằng, tất cả các quốc gia trên toàn cầu đều đang hội tụ trong cùng một thế giới phẳng, nơi không một quốc gia nào có thể tự quyết định sứ mệnh của thế giới, cũng như đơn độc giải quyết các thách thức của thế kỷ và nhân loại - những thách thức mang tính toàn cầu, toàn dân, toàn diện, đòi hỏi cách tiếp cận giải quyết và phương thức hợp tác toàn cầu, toàn dân, toàn diện; tinh thần đoàn kết quốc tế và đề cao chủ nghĩa đa phương.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ khẳng định 3 quan điểm nhất quán và xuyên suốt của Việt Nam trong quá trình “chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”. Trong đó, mọi sự phát triển đều lấy con người, nhân dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực và nguồn lực; không đánh đổi việc bảo vệ môi trường, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần; quá trình chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số phải hướng tới mục tiêu giúp người dân ấm no hơn, an toàn hơn và hạnh phúc hơn.

Việt Nam là bạn tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa; luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các quốc gia nhằm duy trì môi trường hòa bình, ổn định, tạo lập những điều kiện thuận lợi và vận động sự ủng hộ của các nước trên thế giới để cùng nhau phát triển nhanh, bền vững.

Theo đó, Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc các mục tiêu thiên niên kỷ và cam kết phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050; sẵn sàng mở cửa thị trường, tạo lập hành lang pháp lý để đón nhận các dòng vốn xanh, công nghệ xanh từ các đối tác quốc tế.

Việt Nam nhất quán quan điểm nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, tầm nhìn; động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sáng tạo; sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, doanh nghiệp; và phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế.

Theo Thủ tướng Chính phủ, để thực hiện các mục tiêu, quan điểm nêu trên, Việt Nam cần tập trung triển khai các giải pháp trên tinh thần “thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị và nhân lực thông minh, cách làm thông dụng”. Trong đó, Nhà nước kiến tạo thể chế với tinh thần “đi sớm, đi trước mở đường cho phát triển” thông qua xây dựng hành lang pháp lý, khuyến khích phát triển các dự án trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài.

Có cơ chế ưu đãi, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực với tinh thần “nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài và quyết định; ngoại lực là quan trọng, đột phá”; kết hợp hài hòa giữa nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài, sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; thúc đẩy hợp tác công – tư.

Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; xây dựng hệ thống các nhà trường; hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy liên kết nhà trường với doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Đẩy mạnh hợp tác và chuyển giao khoa học – công nghệ, trong đó rất cần sự giúp đỡ, hỗ trợ của bạn bè quốc tế, các doanh nghiệp hàng đầu thế giới, nhất là trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử, bán dẫn, năng lượng nguyên tử...

Đổi mới tư duy quản trị thông minh theo hướng “vừa quản lý chặt chẽ, vừa kiến tạo phát triển, huy động tối đa nguồn lực cho phát triển”, thay đổi tư duy hành chính từ quản lý sang phục vụ, kiến tạo; nghiên cứu chuyển giao, áp dụng các kinh nghiệm quản trị tiên tiến trên thế giới phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam.

Chia sẻ 5 bài học thành công trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam và khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác, hiệu quả với tất cả các đối tác trên thế giới với tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 là sự kiện trang trọng thể hiện rõ nét trí tuệ hội tụ, tầm nhìn sẻ chia và hành động lan tỏa lợi ích, tạo động lực cho Việt Nam và cùng với cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng khẳng định, sự hiện diện của các đại biểu Chính phủ, các doanh nghiệp, học giả và các tổ chức trong nước và quốc tế thể hiện ý chí và tinh thần hợp tác tích cực, khát vọng và động lực để chúng ta cùng nhau tạo nên những giá trị mới, kiến tạo một tương lai bền vững, bao trùm và nhân văn cho tất cả các quốc gia và cho mọi người.

Việc Diễn đàn được lựa chọn tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng thể hiện cam kết của Thành phố phấn đấu trở thành hình mẫu tiên phong của Việt Nam về chuyển đổi kép để tạo động lực tăng trưởng đột phá, phát triển nhanh nhưng bền vững cùng với quốc gia.

Với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong Kỷ nguyên số”, các phiên thảo luận và đối thoại trong khuôn khổ Diễn đàn năm nay hướng tới một mục tiêu chung là tìm kiếm những giải pháp đột phá để đẩy mạnh quá trình tăng trưởng xanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng thời đảm bảo tiến trình phát triển nhanh, bền vững và bao trùm, “không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi xanh của kỷ nguyên số”.

Theo Thủ tướng, Việt Nam tin tưởng rằng, những ý kiến, sáng kiến và cam kết được chia sẻ tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 sẽ không dừng lại trong khuôn khổ của những bài phát biểu, mà sẽ tiếp tục lan tỏa và được hiện thực hóa bằng những hành động thiết thực - khơi nguồn cho những triển vọng hợp tác mới và những hành động cụ thể để cùng kiến tạo một tương lai phát triển xanh, số và nhân văn cho tất cả mọi người, cho toàn nhân loại.

Thủ tướng mong muốn Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 sẽ không chỉ là nơi trao đổi ý tưởng, chia sẻ sáng kiến, mà còn là không gian để kết nối đối thoại, tăng cường tin cậy, củng cố hợp tác, đề cao chủ nghĩa đa phương và tôn trọng luật pháp quốc tế, coi trọng trí tuệ, coi trọng thời gian và sự quyết đoán để chia sẻ lợi ích, với tinh thần “trao đi là còn mãi”.

Nhấn mạnh tinh thần “3 cùng: cùng lắng nghe, thấu hiểu; cùng chia sẻ tầm nhìn, hành động; cùng phát triển, thụ hưởng", Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, cùng sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu của tất cả các chủ thể, Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 sẽ thành công rực rỡ, góp phần vào xây dựng một thế giới thịnh vượng hơn, đoàn kết hơn, phát triển hài hòa, bao trùm và bền vững hơn cho tất cả chúng ta, cho nhân loại và cho mỗi người.

Theo chương trình, tại Phiên toàn thể, Diễn đàn nghe báo cáo và thảo luận về: Hướng tới nền kinh tế thông minh – cơ hội và thách thức; Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số; Sản xuất thông minh và chuỗi cung ứng toàn cầu; Quản trị siêu đô thị và trách nhiệm của các bên liên quan; Hành trình chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số - điển hình của Việt Nam.