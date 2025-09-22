Thủ tướng: Phải trả lời được câu hỏi tại sao giá nhà chung cư lại cao và cao mãi

(Ngày Nay) - Chiều 22/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản chủ trì Phiên thứ nhất kiện toàn Ban Chỉ đạo và đánh giá tình hình nhà ở, thị trường bất động sản 9 tháng năm 2025, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2025.

Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cùng dự phiên họp có: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế.

Tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hiện nay, cả nước đang nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5% trong năm 2025 và 2 con số trong những năm tiếp theo để đạt 2 mục tiêu 100 năm. Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Chính trị đã ban hành và cả nước đang triển khai các Nghị quyết quan trọng, định hướng lớn để phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no.

Cho biết vừa qua Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc làm việc với Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và các bộ, ngành liên quan về phát triển đô thị, nông thôn trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, bất động sản và thị trường bất động sản có vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, thúc đẩy phát triển đô thị, tạo không gian phát triển mới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tạo diện mạo mới cho đất nước, phát triển đô thị theo hướng hiện đại, văn minh.

Thị trường bất động sản là một kênh huy động, phân bổ vốn quan trọng có sức lan tỏa lớn đến các ngành kinh tế khác như xây dựng, tài chính, vật liệu xây dựng, dịch vụ… Trong đó, phát triển nhà ở là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới an sinh xã hội, một trong những trụ cột của các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo sự tiến bộ, công bằng xã hội, giải pháp hữu hiệu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nhấn mạnh, mục tiêu lớn nhất của Đảng, Nhà nước là giành độc lập, tự do cho dân tộc và nâng cao đời sống tinh thần vật chất của người dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ rất quyết liệt về phát triển nhà ở xã hội, thực hiện chủ trương lớn của Đảng, đảm bảo cho người dân “an cư lạc nghiệp”. Theo đó, phải tạo nguồn cung, cơ cấu lại sản phẩm bất động sản, đặc biệt là phân khúc nhà ở xã hội nhờ giá phù hợp cho người thu nhập thấp và trung bình. Tuy nhiên, thị trường bất động sản, việc phát triển nhà ở xã hội vẫn chưa như mong muốn.

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng đô thị, Thủ tướng cho rằng so với mong muốn, yêu cầu còn nhiều việc phải làm và cần thẳng thắn kiểm điểm để tháo gỡ vướng mắc, trả lời được câu hỏi tại sao giá nhà chung cư lại cao và cao mãi; làm rõ có hay không sự thao túng thị trường bất động sản để chấn chỉnh việc găm hàng, đội giá, thổi giá, làm méo mó thị trường.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị phải tăng nguồn cung, cân đối cung cầu theo cơ chế thị trường; xác định rõ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, để từ đó phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, có giải pháp để từ nay đến cuối năm và năm sau, tạo đột phá, khác biệt trong chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo tập trung rà soát, kiểm điểm lại những nhiệm vụ đã được giao; xác định rõ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong phát triển thị trường bất động sản, nhà ở xã hội, nhất là về thể chế; đánh giá những mặt được, mặt chưa được, bài học kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thời gian tới.

Theo Ban Chỉ đạo, trong 9 tháng năm 2025, cả nước có hơn 1.000 dự án nhà ở thương mại, trong đó có 960 dự án đang triển khai xây dựng, với tổng quy mô khoảng gần 149 ngàn căn hộ chung cư và hơn 249 ngàn căn nhà ở riêng lẻ.

Cùng với đó, cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai, với quy mô hơn 633 ngàn căn, trong đó đã hoàn thành 165 dự án, với hơn 110 ngàn căn. Số dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 59,6% so với chỉ tiêu đã đạt ra. Đặc biệt, cả nước đã hoàn thành xóa hơn 334 ngàn nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Tổng số giao dịch bất động sản đạt khoảng hơn 430 ngàn giao dịch, tăng không đáng kể so với cùng kỳ năm 2024. Thị trường có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn cục bộ. Phân khúc nhà ở chung cư tăng nhẹ tại các đô thị lớn, chủ yếu ở phân khúc trung cấp; đất nền giao dịch chững lại.

Tính đến 31/7, dư nợ tính dụng đối với lĩnh vực bất động sản đạt hơn 4 triệu tỷ đồng, tăng gần 17% so với cuối năm 2024; chiếm tỷ trọng 23,68% tổng dư nợ đối với nền kinh tế.

Cùng với đó, các gói tín dụng cho vay nhà ở xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ cũng được triển khai mạnh mẽ. Gói tín dụng 30 ngàn tỷ đồng theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ đã có 17 ngân hàng thương mại tham gia, dư nợ cho vay đạt hơn 2.300 tỷ đồng; chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2024/NĐ-CP của Chính phủ có tổng dư nợ hơn 19 ngàn tỷ đồng; chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ cũng được thúc đẩy…