Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đưa Việt Nam trở thành trung tâm dịch vụ logistics hàng đầu khu vực, châu lục và thế giới

(Ngày Nay) - Sáng 29/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Phiên toàn thể Diễn đàn Logistics Việt Nam 2025 có chủ đề "Logistics Việt Nam - vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới". Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cam kết Chính phủ thực hiện “5 thông”, góp phần tạo hệ sinh thái logistics quốc gia “Thông minh - Hiện đại, xanh, số - Cạnh tranh - Hiệu quả”.

Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các diễn giả, chuyên gia kinh tế; lãnh đạo các hiệp hội, doanh nghiệp dịch vụ logistics, sản xuất, xuất khẩu trong và ngoài nước.

Top 5 trong ASEAN về logistics

Diễn đàn Logistics Việt Nam là sự kiện thường niên, bắt đầu từ năm từ 2013, do Bộ Công Thương chủ trì, với mục tiêu thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics, tăng cường liên kết logistics với các ngành sản xuất và xuất nhập khẩu, đồng thời là nơi đối thoại, trao đổi, cập nhật thông tin quan trọng về lĩnh vực logistics trong nước và quốc tế.

Với chủ đề "Logistics Việt Nam - vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới", Diễn đàn 2025 vừa là sự kiện nối tiếp chuỗi hoạt động thường niên, vừa thể hiện khát vọng nâng tầm ngành logistics trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Diễn đàn được tổ chức trong 2 ngày 28 và 29/11. Trong đó, ngày 28/11 dành cho hoạt động khảo sát thực tế tại các cảng và trung tâm logistics tại Đà Nẵng và các địa phương trong khu vực. Ngày 29/11 diễn ra Phiên toàn thể và Hội thảo chuyên đề "Tìm cơ hội bứt phá cho logistics miền Trung".

Mở đầu Phiên toàn thể của Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Diễn đàn Logistics Việt Nam 2025 đã tham dự Lễ phát động ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Tổng số tiền tiếp nhận là 308 triệu đồng sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng chuyển đến đồng bào bị thiên tai, bão lũ.

Tại Phiên toàn thể, lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp logistics, hiệp hội ngành nghề, chuyên gia và các tổ chức quốc tế đã trao đổi, thảo luận tổng kết tình hình ngành logistics Việt Nam; những thành tựu, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp cụ thể; thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp logistics và địa phương, giúp kết nối cung cầu dịch vụ logistics trên toàn quốc; các chính sách phát triển logistics tại Việt Nam.

Các đại biểu đã đề xuất chiến lược phát triển ngành logistics trung và dài hạn; các chính sách hỗ trợ phát triển ngành ngành logistics, như cải cách thủ tục hành chính, đầu tư hạ tầng, đào tạo nhân lực và ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh logistics Việt Nam.

Phát biểu tại Diễn đàn, chuyển lời chào, chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới toàn thể Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, Diễn đàn có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy ngành logistics phát triển nhanh và bền vững - ngành giữ vai trò huyết mạch trong luân chuyển hàng hóa, và là một trong những “trụ cột” thúc đẩy năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ghin nhận, đánh giá cao các tham luận của các đại biểu, diễn giả tại Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước rất quan tâm và đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng và đầu tư nguồn lực để phát triển ngành logistics. Nhờ đó, đã mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ. Tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics nhanh và ổn định, đạt bình quân 14-16%/năm, đóng góp trực tiếp vào GDP hàng năm ở mức 4,5-5% GDP. Việt Nam xếp thứ 43/139 quốc gia về Chỉ số Năng lực logistics (LPI) và thuộc Top 5 trong ASEAN cùng với 4 quốc gia Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indonesia.

Tại Việt Nam, chi phí logistics đã giảm còn khoảng 16% GDP, tiết kiệm hàng tỷ USD mỗi năm cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu; hệ thống kết cấu hạ tầng logistics được đầu tư đồng bộ, đặc biệt là mạng lưới cảng biển, sân bay, đường cao tốc, trung tâm logistics tại các vùng kinh tế trọng điểm; khu vực doanh nghiệp logistics ngày càng lớn mạnh với hơn 34 nghìn doanh nghiệp, trong đó nhiều doanh nghiệp đã tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, ứng dụng công nghệ cao trong quản trị vận hành; các Hiệp định thương mại tự do còn tạo ra môi trường thuận lợi để logistics Việt Nam hội nhập sâu, mở rộng thị trường dịch vụ quốc tế trên các bình diện.

“Những kết quả này đã góp phần trực tiếp nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa, giảm chi phí xuất nhập khẩu, thúc đẩy tăng trưởng thương mại quốc tế và luân chuyển hàng hóa trong nước”, Thủ tướng khẳng định.

Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ cũng thẳng thắn chỉ rõ, ngành logistics Việt Nam vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: chi phí logistics ở Việt Nam vẫn còn ở mức cao so với các nước trong khu vực; liên kết vùng, kết nối hạ tầng chưa đồng bộ, hạn chế, dễ bị tác động khi xảy ra thiên tai; doanh nghiệp logistics quy mô nhỏ chiếm đa số, năng lực cạnh tranh yếu, thiếu vắng doanh nghiệp lớn, chưa hình thành được trung tâm logistics cấp quốc gia trung chuyển hàng hóa quốc tế; thiếu hụt nhân lực chất lượng cao, được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, phù hợp với môi trường làm việc quốc tế; thể chế logistics chưa theo kịp, hoàn thiện; chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong logistics còn hạn chế…

“Những hạn chế đó đòi hỏi chúng ta phải đổi mới tư duy phát triển, chuyển mạnh từ “hỗ trợ, manh mún, nhỏ lẻ” sang “kiến tạo, phục vụ phát triển logistics hiện đại, thông minh; chuyển đổi từ từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo và phục vụ” theo đúng tinh thần Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành”, Thủ tướng lưu ý.

Đánh giá về ưu thế về vị trí địa - chính trị, địa - kinh tế của Việt Nam trong phát triển logistics để góp phần đạt 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, trong đó tăng trưởng bình quân 2 con số trong những năm tới, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, logistics phải tăng trưởng tương xứng. Trong đó, tỷ trọng giá trị tăng thêm của dịch vụ logistics trong tổng sản phẩm trong nước phải đạt 5-7%; tốc độ tăng trưởng trung bình hằng năm đạt 12-15%; chi phí logistics so với tổng sản phẩm trong nước giảm xuống tương đương 12-15%...

Với mục tiêu trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, phải hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, quy hoạch logistics đảm bảo tính ổn định, đồng bộ, minh bạch, khả thi, giảm mạnh thủ tục hành chính và các rào cản để giảm chi phí thực thi cho người dân, doanh nghiệp. Phát triển hạ tầng logistics “xanh”, “số”; kết nối cơ sở dữ liệu logistics; tăng cường hợp tác quốc tế về logistics xanh, logistics carbon thấp và duy trì tỷ trọng giá trị gia tăng ở mức cao khoảng 20-25% vào năm 2030. Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển logistics xanh, logistics số, phát triển thông minh, hiện đại. Phát triển các doanh nghiệp logistics đa quốc gia, tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu.

Cùng với đó, xây dựng cơ chế huy động nguồn lực để phát triển logistics theo hướng xanh, số, hiện đại, thông minh. Quản trị logistics phải thông minh thông qua kết nối doanh nghiệp, cơ quan quản lý, hải quan, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, nhất là các startup công nghệ số, nền tảng kết nối vận tải, quản lý kho, thương mại điện tử. Phát triển các dịch vụ phục vụ logistics như ngân hàng, bảo hiểm, tài chính, y tế, giáo dục. Kết nối logistics Việt Nam với logistics quốc tế, vì “đoàn kết tạo sức mạnh, hợp tác tạo lợi ích, đối thoại củng cố lòng tin”.

Chính phủ hành động “5 thông” để phát triển logistics

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hướng dẫn, phối hợp cùng với các Bộ, ngành, địa phương và hiệp hội, doanh nghiệp logistics tổ chức thực hiện đúng lộ trình Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến 2050.

Bộ Tài chính kiện toàn tổ chức và cơ chế hoạt động của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và Tạo thuận lợi thương mại; phát huy mạnh mẽ hiệu lực, hiệu quả của cơ chế liên ngành, phối hợp từ Trung ương đến địa phương để kịp thời tái cơ cấu chuỗi cung ứng, dịch vụ logistics quốc tế và trong nước, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng hiệu quả, nâng cao giá trị gia tăng, xác định: phát triển hạ tầng logistics là nền tảng; phát triển khu thương mại là động lực và phát triển xanh, số, thông minh, hiện đại là trung tâm.

Bộ Xây dựng tiếp tục chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các địa phương triển khai thực hiện quy hoạch giao thông bảo đảm kết nối hiệu quả với các trung tâm logistics trên địa bàn cả nước, gắn quy hoạch trung tâm logistics với quy hoạch cảng biển, cảng cạn, kho ngoại quan; hoàn thiện cơ sở hạ tầng cả về đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển và đường hàng không... Trên cơ sở quy hoạch, đề nghị các địa phương bám sát thực tiễn, triển khai, tạo ra liên kết vùng, liên kết trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và một số địa phương phát triển và phát huy lợi thế Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế; hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics, tạo cơ hội giúp cả nước bắt kịp xu thế phát triển của khu vực và thế giới; chủ động quy hoạch trung tâm logistics vùng, thu hút đầu tư, triển khai mô hình “đô thị logistics thông minh” và phát huy lợi thế của Khu thương mại tự do.

Các bộ, ngành, địa phương tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu logistics quốc gia, kết nối với hệ thống Cơ chế một cửa quốc gia, chứng nhận xuất xứ điện tử, hải quan số, cảng thông minh, vận tải đa phương thức số hóa. Nâng cao tỷ lệ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến, chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và mức độ hài lòng của người dân. Khuyến khích doanh nghiệp logistics ứng dụng AI, Internet vạn vật, blockchain, quản lý chuỗi cung ứng, quản lý kho, định tuyến, quản trị rủi ro, đưa logistics trở thành 1 trong 8 ngành ưu tiên trong Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số. Hợp tác đầu tư logistics trên tinh thần “bình đẳng, cùng phát triển, cùng có lợi, cùng có trách nhiệm với xã hội, người lao động và bảo vệ môi trường; lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Với phương châm “Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước phát triển, nhân dân hạnh phúc”, Thủ tướng cam kết, Chính phủ nỗ lực góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội và ổn định kinh tế vĩ mô; triệt để phân cấp, phân quyền; tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn của nền kinh tế; phát triển mạnh các chuỗi cung ứng xanh, giảm chi phí tuân thủ, chi phí đầu vào; xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh và cơ chế chính sách ổn định, kiến tạo, có tính cạnh tranh và dự báo cao, thực thi minh bạch và trách nhiệm giải trình; tiếp tục đầu tư, xây dựng quy hoạch không gian phát triển và kết cấu hạ tầng hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chính phủ kiên định phương châm hành động với “5 thông”: “Thể chế thông thoáng - Hạ tầng thông suốt - Quản trị thông minh - Cách làm thông dụng - Hợp tác thông hiểu” để đưa logistics trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2035, Việt Nam thuộc nhóm 30 nước đứng đầu thế giới về Chỉ số Năng lực logistics (LPI).

Thủ tướng Chính phủ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp logistics tiếp tục đổi mới quản trị, liên kết chuỗi, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đồng thời phát huy tinh thần “tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, hợp tác”, vươn ra khu vực và thế giới.

Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) và các Hiệp hội Logistics địa phương đóng vai trò cầu nối, góp ý chính sách, hỗ trợ đào tạo, xúc tiến thương mại dịch vụ logistics ra thị trường quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại, Việt Nam có lợi thế để ngành logistics bứt phá, hội nhập và dẫn đầu ở khu vực nếu phát huy tinh thần “nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân và doanh nghiệp”, biết phát huy trí tuệ, coi trọng thời gian và sự quyết đoán để biến thách thức thành cơ hội, biến ý chí thành hành động, biến tiềm năng, lợi thế thành sản phẩm.

Thủ tướng tin tưởng với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp, Việt Nam sẽ xây dựng thành công hệ sinh thái logistics quốc gia thông minh, xanh, số, hiện đại và hội nhập, đưa Việt Nam trở thành trung tâm dịch vụ logistics hàng đầu khu vực Đông Nam Á và thế giới.

Thủ tướng Chính phủ tin tưởng Diễn đàn Logistics Việt Nam 2025 sẽ lan tỏa tinh thần “Đoàn kết - Kiến tạo - Hợp tác - Phát triển”, tạo hệ sinh thái logistics quốc gia “Thông minh - Hiện đại, xanh, số - Cạnh tranh - Hiệu quả”, góp phần phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, vững bước tiến lên Chủ nghĩa xã hội.