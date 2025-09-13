​Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kiên định, kiên quyết thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn

(Ngày Nay) - Chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với một số bộ, ngành nhằm tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025 về công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế nói chung và kinh tế vĩ mô nói riêng, thảo luận các giải pháp ứng phó linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả với tình hình, diễn biến phức tạp từ bên ngoài, các thách thức hiện nay trong khu vực và trên thế giới.

Tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan thuộc Chính phủ.

Các đại biểu đánh giá, tình hình hiện nay có nhiều khó khăn, thách thức từ bên ngoài tác động tới điều hành kinh tế, trong đó có ổn định kinh tế vĩ mô, trong khi đó, nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, vì vậy phải có giải pháp ứng phó linh hoạt, kịp thời, khoa học, phù hợp, sát thực tiễn, hiệu quả với tình hình, tác động từ bên ngoài.

Trong bối cảnh khó khăn, thách thức đan xen với cơ hội, thuận lợi nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, với tinh thần không hoang mang, lo sợ cũng không chủ quan, lơ là, càng áp lực lại càng nỗ lực, xác định khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ và thuận lợi và phải biến khó khăn, thách thức thành thời cơ, chúng ta vẫn kiểm soát được lạm phát, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, thúc đẩy được tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn (thu đủ chi; xuất đủ nhập; bảo đảm cung - cầu lương thực, thực phẩm và năng lượng; thị trường lao động đáp ứng sự chuyển đổi; nợ công, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách được kiểm soát trong giới hạn cho phép); đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được nâng lên; hậu quả thiên tai, bão lũ được khắc phục nhanh, an sinh xã hội được bảo đảm, đặc biệt là triển khai miễn, hỗ trợ học phí cho học sinh, tặng quà toàn dân nhân dịp Quốc khánh…; cả hệ thống chính trị, các bộ ngành, địa phương ngày càng trưởng thành hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, mục tiêu tổng quát thời gian tới vẫn là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, thúc đẩy tăng trưởng từ 8,3-8,5% trong năm 2025, bảo đảm các cân đối lớn; ổn định để phát triển, phát triển để ổn định, phát triển nhanh nhưng phải bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng hạnh phúc và ấm no.

Thủ tướng nhấn mạnh, phải bảo đảm tính tổng thể, toàn diện, căn cơ, bài bản trong thực hiện chính sách, mục tiêu chung, đồng thời cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên trước, ưu tiên sau, có lộ trình phù hợp, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó, phối hợp chính sách nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả giữa các bộ ngành, các cơ quan trong hệ thống chính trị, giữa Trung ương và địa phương.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã được phân công theo các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025 và các công điện gần đây của Thủ tướng Chính phủ.

Lưu ý thêm một số nhiệm vụ, giải pháp, Thủ tướng yêu cầu chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả; trong đó phải khai thác tốt hơn dư địa của chính sách tài khóa để hỗ trợ cho chính sách tiền tệ; chính sách tiền tệ cần nghiên cứu ưu tiên cho vấn đề tỷ giá, lãi suất, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát các rủi ro, tăng cường kiểm tra, giám sát, dòng tiền phải đi đúng hướng vào sản xuất, kinh doanh, các động lực tăng trưởng, các lĩnh vực ưu tiên.

Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển các loại thị trường vốn, thị trường bất động sản, thị trường khoa học công nghệ, thị trường chứng khoán, thị trường hàng hóa, thị trường xuất nhập khẩu, Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, phát triển các loại thị trường theo đúng quy luật thị trường. Về thị trường vốn, cần hoàn thiện hành lang pháp lý để triển khai trung tâm tài chính quốc tế. Phát triển thị trường vàng theo Nghị định 232 của Chính phủ ban hành ngày 26/8/2025; thúc đẩy nâng hạng thị trường chứng khoán. Hình thành các thị trường mới; triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết số 05 của Chính phủ ban hành ngày 9/9/2025; giao Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước khẩn trương ban hành các hướng dẫn thực hiện Nghị định 232, Nghị quyết 05.

Đối với thị trường bất động sản, Thủ tướng chỉ rõ cần tăng nguồn cung, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành 100 nghìn căn nhà ở xã hội trong năm nay. Với thị trường xuất nhập khẩu, cần ổn định các thị trường truyền thống, mở rộng các thị trường mới thông qua giảm chi phí tuân thủ, chi phí đầu vào, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển hạ tầng để nâng chất lượng sản phẩm, tính cạnh tranh, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa. Đẩy mạnh thu hút FDI có chọn lọc, vào các lĩnh vực ưu tiên. Cùng với đó, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng, kết nối cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nhanh, xanh, số, bền vững, tuần hoàn.

Thủ tướng chỉ đạo, tăng cường huy động vốn, phát hành trái phiếu Chính phủ cho các công trình trọng điểm, các lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhiều hơn đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, kiểm soát đầu ra; hoàn thiện thể chế huy động nguồn lực trong doanh nghiệp, nhân dân và xã hội cho sự phát triển.

Đồng thời, tập trung giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; tháo gỡ khó khăn cho các dự án vướng mắc, sớm trình cấp có thẩm quyền để giải phóng nguồn lực tại các dự án này. Kiểm soát tình hình giá cả hàng hóa, nhất là thực phẩm, năng lượng để bảo đảm ổn định đời sống nhân dân. Tăng cường thúc đẩy, kiểm tra, đôn đốc, rà soát, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tăng cường kiến tạo, phục vụ nhân dân, phát huy tính chủ động, tinh thần tự lực, tự cường, nhất là cấp xã. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hành công vụ của các cấp, nâng cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn của cán bộ.

Thủ tướng yêu cầu các Phó Thủ tướng, thành viên Chính phủ tiếp tục làm việc với địa phương để kiểm tra, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, đồng bộ và giải ngân đầu tư công; đẩy mạnh thông tin, truyền thông bảo đảm khách quan, khoa học, trung thực, phản ánh đúng tình hình, củng cố, tăng cường niềm tin, khí thế, phấn khởi sau 80 năm Quốc khánh, tạo động lực, truyền cảm hứng nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan, địa phương cùng với nỗ lực làm tốt và làm tốt hơn các nhiệm vụ, giải pháp đã được phân công, chỉ đạo, cần bám sát, làm tốt công tác dự báo các rủi ro và tác động từ bên ngoài, có giải pháp phù hợp, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, luôn giữ vững bình tĩnh, kiên định, bản lĩnh trong mọi trường hợp, huy động nguồn lực tổng thể, kết hợp giữa nguồn lực trong nước và ngoài nước, nguồn lực bên trong và bên ngoài, giữa nguồn lực Nhà nước và nguồn lực tư nhân, xã hội, doanh nghiệp, giữa nguồn lực Trung ương và địa phương, tăng cường tính tự lực, tự cường, sáng tạo của địa phương, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, nhất là động lực tăng trưởng mới.

Thủ tướng cũng phân công các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực làm việc cụ thể với các bộ, cơ quan để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm.