Thủ tướng Phạm Minh Chính: Lập tổ công tác chung Việt Nam – Nhật Bản xử lý các vấn đề trên cơ sở thực tế

(Ngày Nay) - Sáng 12/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì tọa đàm với các doanh nghiệp Nhật Bản. Đây là tọa đàm lần thứ 2 trong năm 2025 giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với doanh nghiệp Nhật Bản nhằm thúc đẩy hợp tác, đầu tư.

Lựa chọn phương án tối ưu nhất có thể, vì cuộc sống xanh, sạch của người dân

Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới giữa Việt Nam – Nhật Bản không ngừng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, hiệu quả trên các lĩnh vực. Nhật Bản duy trì vị trí là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam khi là đối tác ODA lớn nhất, là đối tác lớn thứ hai về hợp tác lao động, đối tác lớn thứ ba về đầu tư và du lịch và thứ tư về thương mại.

Đến hết tháng 7/2025, Nhật Bản có 5.608 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 79,4 tỷ USD, đứng thứ 3 trong số 151 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, với các dự án tiêu biểu như Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Dự án thành phố thông minh tại huyện Đông Anh (Hà Nội), Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2… Ở chiều ngược lại, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư sang Nhật Bản 126 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 20,5 triệu USD, với các dự án của một số doanh nghiệp tiêu biểu như FPT, Rikkei, VMO...

Phát biểu tại tọa đàm, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki nêu rõ, trong chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản đến Việt Nam, hai bên xác nhận các lĩnh vực Việt Nam coi trọng như bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phòng, chống thiên tai... là lĩnh vực trụ cột hợp tác hai nước trong tương lai. Hai Thủ tướng thống nhất hai bên cần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên cơ sở phát huy thế mạnh của doanh nghiệp Nhật Bản. Các doanh nghiệp Nhật Bản theo dõi sát sao các cải cách của Chính phủ Việt Nam, nhất là cải cách thủ tục hành chính; kỳ vọng cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam.

Đánh giá cao việc Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chỉ đạo quyết liệt, đưa ra thời hạn giải quyết vướng mắc giữa hai bên, nhờ đó các dự án hợp tác, đầu tư Việt Nam – Nhật Bản có những tiến triển tốt đẹp, Đại sứ Ito Naoki cho biết phía Nhật Bản sẽ đề xuất một dự án mới của Nhật Bản, cũng như các gói vay mới trong khuôn khổ Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC).

Tại tọa đàm, hai bên đã rà soát, đánh giá tình hình hợp tác, đầu tư, thương mại Việt Nam – Nhật Bản; việc giải quyết các vướng mắc tại các dự án; định hướng hợp tác, đầu tư Việt Nam – Nhật Bản trong thời gian tới.

Trong đó, phía Nhật Bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo giải quyết một số khó khăn, vướng mắc tại các dự án như: Xây dựng đường cao tốc đoạn Bến Lức – Long Thành; Đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn Bến Thành – Suối Tiên; Bệnh viện Chợ Rẫy hữu nghị Việt – Nhật; xây dựng trường Đại học Việt – Nhật; vấn đề phổ biến xe hybrid (sử dụng song song động cơ đốt trong và động cơ điện)…

Các doanh nghiệp Nhật Bản đề nghị phía Việt Nam tiếp tục phối hợp thúc đẩy các dự án tại Việt Nam như: Các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; dự án phát triển hạ tầng tại Đồng bằng sông Cửu Long; xây dựng thành phố thông minh Bắc Hà Nội; các dự án trong khuôn khổ cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC); dự án Tái cấu trúc tài chính dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn; dự án Phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất…

Cùng lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan và địa phương của Việt Nam giải đáp, trao đổi các vấn đề phía Nhật Bản quan tâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu hai bên thành lập tổ công tác chung để phối hợp, đối chiếu, xử lý các vấn đề trên cơ sở thực tế theo các quy định trong tháng 8/2025, đảm bảo lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, nếu có những vấn đề phát sinh vượt qua quy định hoặc chưa có quy định thì đề xuất cấp có thẩm quyền để xử lý thỏa đáng, dứt điểm, không để kéo dài; rút kinh nghiệm cho các dự án khác và về sau này.

Đối với quan tâm của doanh nghiệp Nhật Bản trong việc phổ biến xe hybrid, lộ trình hạn chế xe máy trong khu vực vành đai 1, thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, việc giảm phát thải, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu là vấn đề toàn dân, toàn diện, toàn cầu, cần sự chung tay, góp sức của toàn dân, tất cả các cấp, ngành, doanh nghiệp và hợp tác toàn cầu để lựa chọn phương án tối ưu nhất có thể, đảm bảo hài hòa lợi ích giữ người dân, doanh nghiệp, Nhà nước, trên tinh thần trong sáng, vì cuộc sống xanh, sạch của người dân; Đảng, Nhà nước Việt Nam không có mục tiêu nào cao hơn là giữ vững độc lập, tự do và mang lại hạnh phúc, ấm no cho người dân.

Tiếp tục gắn bó với Việt Nam trong quá trình phát triển

Kết luận cuộc tọa đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn các các ý kiến tâm huyết, chân thành, thẳng thắn của các đại biểu phía Nhật Bản, với mong muốn hợp tác, đầu tư ổn định, lâu dài tại Việt Nam; đồng thời cảm ơn phía Nhật Bản trong suốt hơn 50 năm qua đã luôn cùng Việt Nam vun đắp quan hệ 2 nước với tình cảm chân thành, tin cậy, hiệu quả, vì lợi ích cho mỗi doanh nghiệp, địa phương, người dân mỗi nước và vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và thế giới.

Thủ tướng nhấn mạnh, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên “Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới”, mở ra kỷ nguyên mới trong hợp tác song phương. Đặc biệt, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư tiếp tục phát huy vai trò trụ cột và là điểm sáng nổi bật: Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, là đối tác cung cấp vốn ODA và hợp tác lao động lớn nhất, nhà đầu tư lớn thứ ba, đối tác thương mại và du lịch lớn thứ tư của Việt Nam.

Đánh giá cao các ý kiến chân thành, thẳng thắn của các đại biểu tại tọa đàm, đồng thời nhất trí và hoan nghênh các đề xuất của phía Nhật Bản về triển khai các dự án thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ giao các nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương phối hợp với phía Nhật Bản trong giải quyết thủ tục hành chính, chính sách về đất đai, chính sách thuế, vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm… mà phía Nhật Bản đề xuất để thúc đẩy các dự án.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam đang thực hiện 3 đột phá chiến lược bao gồm thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực, đảm bảo “thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, nhân lực chất lượng cao và quản trị thông minh”; bên cạnh đó sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; thực hiện “bộ tứ trụ cột” với nhiều ưu tiên, ưu đãi để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, trong đó xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, lắng nghe, cầu thị.

Chỉ đạo rõ hướng xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp Nhật Bản tại từng dự án cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đang ưu tiên phát triển nhanh và bền vững, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thủ tướng đề nghị các phía Nhật Bản, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản đồng hành, hỗ trợ Việt Nam về tài chính, dành cho Việt Nam các khoản vốn ODA thế hệ mới; đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam; mở rộng đầu tư vào Việt Nam nhằm tạo việc làm, tạo sinh kế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là các ngành như trí tuệ nhân tạo, cơ sở dữ liệu, công nghiệp bán dẫn, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học, y tế, nông nghiệp công nghệ cao…

Cùng với đó, tiếp tục chuyển giao khoa học công nghệ, quản trị thông minh; góp ý để Việt Nam hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; đề xuất cơ chế ưu tiên thu hút đầu tư từ Nhật Bản; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng của Nhật Bản và toàn cầu…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục gắn bó với Việt Nam trong quá trình phát triển; mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp và cho 2 quốc gia, dân tộc và nhân dân 2 nước; không ngừng đóng góp cho sự phát triển thịnh vượng của hai quốc gia cũng như mối quan hệ “Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới”.