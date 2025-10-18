Thủ tướng Phạm Minh Chính: Mỗi công trình hoàn thành mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhân dân

(Ngày Nay) - Sáng 18/10, kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy đầu tư công lần thứ 4 trong năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đặc biệt lưu ý vai trò người đứng đầu, nhấn mạnh phải xử lý cán bộ yếu kém, tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần “thiếu tinh thần, trách nhiệm, sai phạm thì phải xử lý; châm trễ, vô cảm thì phải thay thế”.

Người đứng đầu quyết định tiến độ giải ngân đầu tư công

Hội nghị đánh giá, xác định giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ hết sức quan trọng nên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, ngay từ những ngày đầu năm, đã chỉ đạo tổ chức nhiều hội nghị toàn quốc và ban nhiều loạt công điện, chỉ thị.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các quy định của nhiều Luật, Nghị định, Nghị quyết để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; tăng cường phân cấp, phân quyền, cắt bỏ, đơn giải hóa quy trình, trình tự, thủ tục, hồ sơ, số hóa toàn trình quá trình phê duyệt, phân bổ, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công".

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ thường xuyên có các chuyến công tác, làm việc với địa phương để trực tiếp chỉ đạo, giải quyết vướng mắc, khó khăn về thể chế, quy trình, quy phạm... kiểm tra tiến độ, chất lượng trên thực địa của các công trình quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm.

Đến nay, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã phân bổ vốn đầu tư công được hơn 871 ngàn tỷ đồng, đạt 97,1% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao. Vốn ngân sách nhà nước được tập trung cho các dự án hạ tầng trọng điểm, cao tốc, sân bay, đường sắt tốc độ cao, tạo động lực phát triển mới cho các vùng, địa phương.

Cả nước giải ngân đầu tư công đạt 455 ngàn tỷ đồng, đạt 50,7%. Trong đó có 9 bộ, cơ quan trung ương và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên mức bình quân chung cả nước; còn 29 bộ, cơ quan Trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới mức trung bình của cả nước.

Kiểm điểm nguyên nhân giải ngân đầu tư công chậm, các đại biểu của Lai Châu, Lâm Đồng, Tuyên Quang, Cần Thơ… cho rằng, một phần do có độ trễ công việc sau sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính và chính quyền địa phương 2 cấp; một số liên quan thể chế, pháp luật về đất đai, thẩm định dự án… Song nguyên nhân chính là do việc tổ chức thực hiện còn hạn chế, nhất là trong các khâu giải phóng mặt bằng; khó khăn về nguyên vật liệu; năng lực, trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu; điều kiện thời tiết, thiên tai, địa hình…

Trong khi đó, các bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt cao, thậm chí đã hoàn thành 100% như Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hải Phòng… cho biết, bài học kinh nghiệm rút ra là phải làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; bám sát, giám sát tiến độ và điều hành ngay tại hiện trường; dám nghĩ, dám làm; chủ động giải quyết quyết liệt, kịp thời các khó khăn, vướng mắc; đặc biệt siết chặt kỷ luật, kỷ cương, có cơ chế kiểm tra, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật kịp thời…

Sau khi các bộ, ngành, cơ quan giải trình về nguyên nhân tình trạng giải ngân đầu tư công đạt chậm và giải pháp khắc phục; kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025 của các bộ, ngành, cơ quan, địa phương.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ rất quyết tâm, quyết liệt, lãnh đạo, chỉ đạo, sát sao, quyết liệt thúc đẩy đầu tư công; tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật về đầu tư công, với việc sửa đổi, bổ sung nhiều luật, ban hành các nghị định nhằm tháo gỡ các khó khăn, điểm nghẽn về thể chế để thúc đẩy đầu tư công.

Để đảm bảo thực chất, hiệu quả, thông suốt, không bị gián đoạn khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo và kịp thời ban hành 28 Nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp làm căn cứ cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tổ chức triển khai thực hiện.

Thường trực Chính phủ đã tổ chức 3 Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để thúc đẩy đầu tư công; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 11 Nghị quyết, 1 Chỉ thị, 7 Công điện, nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành; thường xuyên, liên tục đi làm việc với các địa phương để giải quyết vướng mắc, kiến nghị và kiểm tra thực tế địa bàn, đôn đốc triển khai thực hiện các dự án, nhất là những công trình trọng điểm, quan trọng quốc, góp phần thúc đẩy giải ngân đầu tư công.

Nhiều dự án, công trình quan trọng quốc gia đang được triển khai. Dự kiến hết năm 2025 sẽ hoàn thành 3.254km đường bộ cao tốc và 1.711km đường ven biển. Cả nước đã khởi công, khánh thành đồng loạt 80 dự án, với tổng vốn đầu tư 445 nghìn tỷ đồng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 250 dự án với tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực đạt được, đặc biệt là 9 bộ, cơ quan trung ương và 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đất nước; nhắc nhở, phê bình nghiêm khắc 17 bộ, cơ quan và 23 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao với số vốn 26,2 nghìn tỷ đồng và 29 bộ, cơ quan và 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước.

Thủ tướng cho rằng, việc giải ngân đầu tư công chậm do chậm trễ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Nguồn cung nguyên vật liệu chưa được giải quyết tốt, giá nguyên vật liệu tăng so với thời điểm mở thầu làm tăng chi phí; công tác đấu thầu và thanh tra, kiểm tra còn nhiều hạn chế; xử lý các vi phạm, chậm trễ trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công chưa kịp thời, nghiêm minh. Một số địa phương còn chưa chủ động, chưa quyết liệt, còn lúng túng trong chỉ đạo, điều hành, tinh thần trách nhiệm chưa cao, thậm chí còn tâm lý né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chờ đợi trong quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy…

Đặc biệt, việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có lúc, có nơi còn chậm, có nơi chưa nghiêm; công tác truyền thông một số nơi chưa hiệu quả, thiếu chủ động, không đầy đủ để người dân đồng tình, ủng hộ…

Sai phạm thì phải xử lý; châm trễ, vô cảm thì phải thay thế

Chỉ rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế, Thủ tướng khẳng định, không phải do thể chế mà do công tác tổ chức thực hiện, nhất là yếu tố con người; công tác chuẩn bị dự án còn sơ sài; tồn tại tình trạng né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao và sự phối hợp giữa các cơ quan còn thiếu chặt chẽ…

Nêu các bài học kinh nghiệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải xác định giải ngân đầu tư công vừa là chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; vừa là lương tâm, đạo đức của người thực thi công vụ. Mỗi ngôi nhà mọc lên, mỗi công trình, công việc được hoàn thành đóng góp vào sự phát triển của đất nước, mang lại niềm vui, phấn khởi, hạnh phúc của nhân dân, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ, sát sao nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong chờ; chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “càng áp lực, càng phải nỗ lực”. Các bên liên quan thường xuyên rà soát, đôn đốc, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm; cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân; coi kết quả giải ngân là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của tổ chức, cá nhân theo Quy định 366 của Bộ Chính trị.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Chính phủ, Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về đôn đốc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 - quyết tâm giải ngân đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; không để tình trạng "có tiền mà không tiêu được".

Các bên liên quan khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư công năm 2025, đặc biệt là kế hoạch vốn được giao từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024. Cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện giải ngân đối với từng dự án; phân loại dự án theo mức độ giải ngân; từ đó xây dựng tiến độ giải ngân cụ thể theo từng tuần, tháng, quý và có giải pháp cụ thể, phù hợp, thúc đẩy giải ngân đạt mục tiêu đề ra.

Các cơ quan, đơn vị phân công cụ thể lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương phụ trách, theo dõi giải ngân từng dự án, nhóm dự án gắn với đánh giá kết quả công tác. Các đơn vị chức năng thường xuyên rà soát, kịp thời điều chỉnh vốn từ dự án giải ngân chậm, hoặc không có khả năng giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn.

Các địa phương quyết liệt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, với việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể ở tỉnh, xã. Các địa phương cũng quyết liệt thực hiện các kết luận, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về việc thực hiện chính quyền 2 cấp; kịp thời xử lý vướng mắc theo thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền xử lý triệt để các khó khăn, vướng mắc; khẩn trương kiện toàn bộ máy, đảm bảo đội ngũ nhân sự quản lý dự án, kế toán để triển khai các dự án.

Nhắc lại vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của giải ngân đầu tư công, Thủ tướng chỉ đạo phải đề cao kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; kiểm điểm, xử lý kịp thời các cán bộ yếu kém, tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao với tinh thần “thiếu tinh thần, trách nhiệm, sai phạm thì phải xử lý; châm trễ, vô cảm thì phải thay thế”.

Thủ tướng yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về khai thác khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường bảo đảm nguồn cung, đặc biệt các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia thể hiện quyết tâm "Nguồn cung thông suốt, hạ tầng tăng tốc", triển khai với tinh thần "Vướng mắc ở đâu, gỡ ngay ở đó".

Các bộ, cơ quan, địa phương tổng hợp đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2025 từ các bộ, cơ quan, địa phương chậm phân bổ, chậm giải ngân, không có khả năng giải ngân sang các bộ, cơ quan, địa phương có khả năng giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nanh tiến độ dự án, báo cáo cấp có thẩm quyền; hoàn thành trước ngày 25/10/2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phát huy vai trò các Tổ công tác của Thành viên Chính phủ làm việc với địa phương để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội; tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia; việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Các bộ, ngành, cơ quan, địa phương chuẩn bị khởi công, khánh thành các công trình, dự án quy mô lớn vào ngày 19/12/2025 để chào mừng Đại hội XIV của Đảng, Thủ tướng nhắc nhở các Bộ, cơ quan theo chức năng nhiệm vụ được giao nghiên cứu, khẩn trương xử lý các kiến nghị của các đại biểu dự Hội nghị theo thẩm quyền và quy định; đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Thủ tướng lưu ý các dự án quy mô lớn, có tính chất xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái, nhất là các dự án đường bộ cao tốc, đường sắt kết nối với Trung Quốc, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao trục Bắc – Nam, nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận… Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tránh tình trạng “trên nóng, dưới lạnh; trong họp nóng, họp xong nguội lạnh”; phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất trong giải ngân đầu tư công, tất cả vì nước, vì dân.