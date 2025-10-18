Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị thúc đẩy giải ngân đầu tư công

(Ngày Nay) - Sáng 18/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025. Đây là hội nghị lần thứ 4 trong năm về đầu tư công, được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố.

Cùng dự hội nghị có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Mai Văn Chính; lãnh đạo bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố, tập đoàn kinh tế.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chỉ còn chưa đầy 1 quý nữa là hết năm 2025. Cả nước phải thực hiện giải pháp nước rút hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội giao. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hơn 8% trong năm 2025, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo, một trong những động lực tăng trưởng là đầu tư, trong đó có đầu tư công.

Trong nhiệm kỳ này, toàn Đảng, cả hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng thu, giảm chi, dành nguồn lực cho tăng đầu tư công. Theo đó, vốn đầu tư công cả nhiệm kỳ tăng 55% so với nhiệm kỳ trước. Đến nay công tác giải ngân vốn đầu tư công được triển khai cơ bản tốt, tránh đầu tư dàn trải, riêng năm 2025 đầu tư công khoảng 1,11 triệu tỷ đồng và phấn đấu giải ngân 100%, góp phần thúc đẩy phát triển, mục tiêu tăng trưởng.

Trong bối cảnh cả nước triển khai nhiều công việc quan trọng, với khối lượng công việc rất lớn, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm và lương tâm đối với quốc gia, dân tộc, nhân dân, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện giải ngân đầu tư công, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Thủ tướng cho biết, theo tổng hợp đến ngày 16/10, cả nước mới giải ngân đầu tư công đạt 455 ngàn tỷ đồng, đạt 50,7%, thấp so với yêu cầu. Trong đó, còn 29 bộ, cơ quan Trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới mức trung bình của cả nước. Vừa qua Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 366 – QĐ/TW về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, trong đó, kết quả chỉ đạo, tổ chức thực hiện giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí.

Nhấn mạnh, “mỗi ngôi nhà mọc lên, mỗi công trình, công việc được hoàn thành mang lại niềm vui, phấn khởi, hạnh phúc của nhân dân, đóng góp vào sự phát triển của đất nước”, Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác giải ngân đầu tư công, làm rõ nguyên nhân việc giải ngân đầu tư công chậm tại một số bộ, ngành, cơ quan, địa phương, trong khi có cùng điều kiện, mặt bằng pháp lý.

Thủ tướng lưu ý tinh thần “nói ít, làm nhiều, bằng những sản phẩm cụ thể”, các đại biểu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong công tác giải ngân đầu tư công; những vướng mắc cần xử lý, trách nhiệm xử lý ở cấp nào, ngành nào; tránh đùn đẩy, né tránh trách nhiệm…

Theo Bộ Tài chính, tổng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 897 ngàn tỷ đồng. Tổng số vốn các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã phân bổ là hơn 871 ngàn tỷ đồng, đạt 97,1% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao; số vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết là 26.202 tỷ đồng. Đến hết ngày 16/10/2025, có 9 bộ, cơ quan trung ương và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên mức bình quân chung cả nước.

Cũng theo Bộ Tài chính, giải ngân vốn đầu tư công được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm, đã chỉ đạo tổ chức nhiều hội nghị toàn quốc và ban hành hàng loạt công điện, chỉ thị.

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ thường xuyên có công tác, làm việc với địa phương để trực tiếp chỉ đạo, giải quyết vướng mắc, khó khăn về thể chế, quy trình, quy phạm... kiểm tra tiến độ, chất lượng trên thực địa của những công trình quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm.

Để nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đẩy nhanh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng đã ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương từ các bộ, địa phương giải ngân thấp sang các bộ, địa phương có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; có nhiều công điện để thúc đẩy giải ngân đầu tư công.

Đặc biệt, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các quy định của nhiều Luật, Nghị định, Nghị quyết để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tăng cường phân cấp, phân quyền, cắt bỏ, đơn giải hóa quy trình, trình tự, thủ tục, hồ sơ, số hóa toàn trình quá trình phê duyệt, phân bổ, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công.

Dưới sự điều hành quyết liệt, công tác bố trí và giải ngân vốn đầu tư công đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Vốn ngân sách nhà nước được tập trung cho các dự án hạ tầng trọng điểm, cao tốc, sân bay, đường sắt tốc độ cao, tạo động lực phát triển mới cho các vùng, địa phương.

Từ đầu năm đến nay, cả nước đã hoàn thành hơn 455km đường cao tốc; khởi công mới 364km đường cao tốc, hướng tới hoàn thành mục tiêu 3.000km vào cuối năm 2025. Kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công được tăng cường. Các bộ, ngành, địa phương thường xuyên rà soát, điều chỉnh, điều chuyển vốn giữa các dự án, bảo đảm hiệu quả, minh bạch, đúng tiến độ, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, ổn định vĩ mô và phát triển bền vững…