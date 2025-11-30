Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phụ nữ Việt Nam thi đua khởi nghiệp, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

(Ngày Nay) - Sáng 30/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (Đề án 939); triển khai Đề án của Chính phủ “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035” (Đề án 2415) và biểu dương điển hình hợp tác xã trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”.

Hội nghị do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức trực tiếp tại Hà Nội, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố, tập đoàn, ngân hàng, tổ chức quốc tế, đại sứ quán các nước tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ Hội nghị diễn ra trưng bày và giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm OCOP của các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ; không gian tương tác chuyển đổi số; triển lãm trực tuyến “Hành trình phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”.

Phụ nữ được hỗ trợ và tự tin khởi nghiệp

Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 được triển khai đồng bộ, hiệu quả, có tính bền vững, đạt và vượt tất cả mọi mục tiêu. Đề án đã nâng cao nhận thức, khơi dậy khát vọng, truyền cảm hứng, tạo nên một phong trào khởi nghiệp sâu rộng trong phụ nữ; hỗ trợ thiết thực về vốn, kiến thức, kỹ năng, giúp hàng trăm ngàn phụ nữ tự tin tham gia khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Chất lượng các dự án khởi nghiệp ngày càng được nâng cao; nhiều dự án được phát triển thành doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác bền vững, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động nữ.

Giai đoạn 2026 - 2030, Đề án đặt ra các mục tiêu hỗ trợ, tư vấn 50.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ có nhu cầu được tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi và các quỹ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; hướng dẫn 12.500 hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp; phấn đấu tỷ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt 30%...

Giai đoạn 2031 - 2035, Đề án hỗ trợ tư vấn 75.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ có nhu cầu được tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi và các quỹ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; hướng dẫn 25.000 hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp; phấn đấu tỷ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt 35%...

Tại hội nghị, lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã tham luận các vấn đề: Đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số góp phần xây dựng quyền năng kinh tế của phụ nữ Việt Nam; Vai trò, kinh nghiệm của cấp ủy đảng, chính quyền trong thực hiện hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo; Phát huy vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tiếp cận tài chính toàn diện; Khuyến nghị kỹ thuật, cam kết hỗ trợ đào tạo chuyên môn và đề xuất hợp tác lâu dài, đồng hành cùng Đề án; Kinh nghiệm vận động nguồn lực, triển khai hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, kết nối thị trường hiệu quả...

Ông Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, qua 8 năm triển khai Đề án 939, tỉnh đã hỗ trợ 473.000 hội viên phụ nữ tiếp cận thông tin, kiến thức về khởi nghiệp và phát triển kinh doanh; tổ chức hàng ngàn lớp dạy nghe cho hàng chục ngàn lao động nữ... Đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận 3.948 ý tưởng khởi nghiệp. Trong đó, 369 dự án được vay với tổng số vốn 93,6 tỷ đồng để khởi nghiệp; nhiều phụ nữ đã phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động. UBND tỉnh Bắc Ninh cam kết tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phụ nữ khởi nghiệp thông qua mở rộng nguồn vốn tín dụng chính sách, tăng cường hỗ trợ đào tạo, đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm gắn với OCOP, nông thôn mới và kinh tế tuần hoàn.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Sovico group cho rằng, khởi nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt với phụ nữ. Bà chia sẻ, nhiều chị em vẫn phải xoay xở giữa công việc và gia đình, giữa sự kỳ vọng của xã hội và áp lực mưu sinh, nhất là phụ nữ yếu thế, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ vùng sâu, vùng xa. Bà cam kết các doanh nghiệp như Sovico, Vietjet, HDBank, Vikki Digital Bank sẽ đồng hành dài hạn cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao quyền tiếp cận vốn, nâng cao năng lực số, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đào tạo – kết nối - lãnh đạo dành cho phụ nữ trong doanh nghiệp cho phụ nữ Việt Nam.

Tiến sĩ Phạm Hồng Quất, Bộ Khoa học và Công nghệ kiến nghị xây dựng văn hóa khởi nghiệp toàn dân, nhất là khởi nghiệp trên nền tảng công nghệ số, hạ tầng công nghệ dùng chung. Để “mỗi một người có thể thành lập một doanh nghiệp”, các trường đại học, cao đẳng, phổ thông cần có chương trình đào tạo nguồn nhân lực lâu dài, theo định hướng đại học khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, cũng như chương trình huấn luyện cho các học sinh. Đặc biệt, thị trường vốn và tài chính phải có chính sách đột phá, vì cuối cùng thước đo hiệu quả đóng góp vào tăng trưởng của nền kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng thực hiện nghi thức triển khai Đề án Hỗ trợ Phụ nữ Khởi nghiệp giai đoạn 2026 – 2035. Thủ tướng nêu rõ, phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong xã hội, là lực lượng cách mạng đóng góp to lớn làm nên những thắng lợi vẻ vang trong lịch sử hào hùng đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù ở bất cứ nơi đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh, vị trí công tác nào, phụ nữ Việt Nam luôn nỗ lực cố gắng vượt qua mọi nghịch cảnh, định kiến, khó khăn, trở ngại, phát huy mạnh mẽ truyền thống và phẩm chất tốt đẹp. Họ không chỉ giữ ngọn lửa ấm trong mỗi gia đình mà còn tiên phong, kiến tạo giá trị xã hội bền vững và trực tiếp tham gia xây dựng và phát triển đất nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã từng khẳng định: “Phụ nữ ta chẳng tầm thường/Đánh Đông, dẹp Bắc làm gương để đời”; “Dân tộc Việt Nam là dân tộc anh hùng…, phụ nữ Việt Nam là phụ nữ anh hùng”.

Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của phụ nữ và công tác phụ nữ, đã ban hành và tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm chăm lo, bảo vệ, tăng cường vai trò, sự đóng góp của phụ nữ, bảo đảm bình đẳng giới trong mọi mặt đời sống, xã hội.

Đặc biệt, Phụ nữ Việt Nam đã và đang tích cực tham gia khởi nghiệp sáng tạo, phát triển kinh tế thông qua nhiều chương trình, đề án của Đảng, Nhà nước, điển hình là Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì. Với vai trò trung tâm, chủ thể của phụ nữ và các cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp” là diễn đàn lớn, thúc đẩy tinh thần dám nghĩ, dám làm của phụ nữ, ươm tạo nhiều mô hình khởi nghiệp có sức sống bền vững trong cộng đồng.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những nghĩa cử rất cao đẹp, thể hiện tình dân tộc, nghĩa đồng bào của phụ nữ trên khắp mọi miền Tổ quốc trong tham gia bảo đảm an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ đồng bào trong thảm họa thiên tai như vừa qua.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả quan trọng mà các cấp, các ngành, các địa phương và các chị em phụ nữ đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những hạn chế, bất cập và khó khăn, thách thức trong thực hiện đề án.

Trên cơ sở kế thừa, phát huy những thành tích đã đạt được và đề xuất của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2415/QĐ-TTg ngày 31/10/2025 phê duyệt Đề án 2415.

Phụ nữ thực hiện 3 tiên phong, 5 làm chủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính phân tích tình hình thế giới và lưu ý chúng ta phải có quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa để thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã lựa chọn, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong thế giới ngày nay, khoa học công nghệ là yêu cầu khách quan; đổi mới sáng tạo là lựa chọn chiến lược; chuyển đổi số là điều kiện tiên quyết; hội nhập quốc tế là con đường tất yếu. Những điều đó đã mở ra không gian phát triển mới không giới hạn cho các chủ thể, đặc biệt là phụ nữ trong khởi nghiệp sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Tiếp nối khí thế cách mạng sôi nổi của các phong trào “Ba đảm đang”, “5 tốt” trong công cuộc kháng chiến, kiến quốc trước đây, để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong những năm tới, thực hiện 2 mục tiêu 100 năm, Thủ tướng đề nghị phụ nữ Việt Nam phát huy tinh thần “3 tiên phong”; “5 làm chủ” trong khởi nghiệp sáng tạo theo tinh thần Đề án 2415.

Trong đó “3 tiên phong” gồm: Tiên phong dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân vào những lĩnh vực khó, phức tạp, dám vượt qua giới hạn của bản thân mình; Tiên phong đổi mới sáng tạo, tư duy khác biệt, chấp nhận rủi ro; Tiên phong đẩy mạnh hội nhập, kết nối, thích ứng linh hoạt, tuân thủ đạo đức kinh doanh và pháp luật, đóng góp an sinh xã hội.

Đồng thời phụ nữ cần thực hiện “5 làm chủ” gồm: Làm chủ tri thức, kỹ năng; Làm chủ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; Làm chủ tài chính và các nguồn lực phát triển; Làm chủ trong quản trị thông minh, tối ưu hóa hiệu quả công việc; Làm chủ thị trường, hệ sinh thái khởi nghiệp và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp.

Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 2415 trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, người đứng đầu các cơ quan, đoàn thể ở Trung ương, Bí thư, Chủ tịch các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm.

Trong đó, các bên liên quan cần chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; triển khai cơ chế, chính sách thành hành động cụ thể; ưu tiên đầu tư, huy động nguồn lực cụ thể hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh tại Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam “Đầu tư cho phụ nữ chính là đầu tư cho năng suất quốc gia, cho tương lai dân tộc”.

Các tỉnh, thành phố xác định rõ việc hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo là một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương; chủ động ban hành kế hoạch hỗ trợ phù hợp đặc thù từng địa phương, vùng, miền, đối tượng; tạo môi trường thuận lợi nhất cho phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo; xây dựng nhiều mô hình phụ nữ khởi nghiệp bền vững; hỗ trợ phụ nữ tham gia mô hình kinh doanh bền vững, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; tôn vinh các gương phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo; chú trọng các giải pháp bảo vệ phụ nữ, bình đẳng giới, khuyến khích phụ nữ học tập, đào tạo, nâng cao trình độ. Đặc biệt, các bên cần quan tâm phụ nữ yếu thế, tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo trong tiếp cận bình đẳng nguồn lực, cơ hội.

Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện, vận động toàn xã hội ủng hộ phong trào phụ nữ khởi nghiệp, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, làm giàu chính đáng của phụ nữ; khuyến khích doanh nghiệp nữ phát triển sản xuất kinh doanh minh bạch, sản phẩm an toàn; mở rộng truyền thông số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nâng cao khả năng tiếp cận của phụ nữ, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số.

Các hiệp hội doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, hợp tác xã có chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp nữ; hỗ trợ hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ chuyển đổi thành doanh nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng, tăng cường năng lực, kết nối nguồn lực cho hội viên phụ nữ; khuyến khích doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội, phát triển mô hình đỡ đầu, đồng hành với phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo. “Nếu chúng ta ủng hộ nam giới khởi nghiệp một phần, thì phải ủng hộ phụ nữ khởi nghiệp gấp hai, gấp ba lần”, Thủ tướng chia sẻ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định rõ vai trò nòng cốt, trung tâm kết nối trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, nhất là trong hợp tác quốc tế, kết nối trí thức, kết nối nguồn lực, kết nối doanh nghiệp. Hội chú trọng ươm tạo ý tưởng, hỗ trợ tư vấn, kết nối vốn, thị trường, xây dựng mạng lưới cố vấn, chuyên gia uy tín hỗ trợ khởi nghiệp nữ, xây dựng, kết nối phát triển đồng bộ, bền vững hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Hội cần nâng cao năng lực của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong triển khai hiệu quả hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Các bên liên quan kịp thời tôn vinh, biểu dương những điển hình xuất sắc trong phong trào phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, đẩy mạnh tuyên truyền khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, khát vọng kinh doanh làm giàu chính đáng của phụ nữ.

Theo Thủ tướng, hành trình khởi nghiệp sáng tạo của phụ nữ là hành trình cao quý, vẻ vang, nhưng không ít khó khăn, thách thức cần vượt qua, đòi hỏi sự kiên cường và sáng tạo, là con đường đầy ắp ước mơ, hoài bão, vươn lên làm giàu chính đáng, phát triển kinh tế, là bản lĩnh, sự dấn thân không ngừng để kiến tạo giá trị tích cực cho bản thân, gia đình và toàn xã hội.

Với tinh thần “Đảng lãnh đạo - Nhà nước kiến tạo – Phụ nữ tiên phong – Cấp hội hỗ trợ - Đất nước phát triển - Nhân dân ấm no”, Chính phủ, Thủ tướng cùng các cấp, ngành, địa phương sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để phụ nữ Việt Nam khởi nghiệp sáng tạo hiệu quả, phát huy hơn nữa vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc phụ nữ Việt Nam luôn bản lĩnh, trí tuệ, tự tin, tự hào về truyền thống vẻ vang, không ngừng phát triển, nỗ lực đóng góp và cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, phát huy truyền thống vẻ vang anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, phụ nữ Việt Nam mãi luôn là biểu tượng của ý chí, đạo đức, tri thức, nghị lực, sự bền bỉ, dẻo dai và sức sáng tạo không ngừng, ngày càng tự tin tiếp tục vững bước tiến vào thương trường, thành công trong sản xuất kinh doanh, làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển xanh, không ngừng đổi mới sáng tạo, với năng lực tài chính, quản trị vững mạnh, tham gia sâu rộng vào các mạng sản xuất, chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu. Đó cũng chính là một trong những sức mạnh nội sinh quan trọng nhất của quốc gia, như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.

Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng, tôn vinh 61 tập thể, 84 cá nhân phụ nữ có thành tích xuất sắc trong khởi nghiệp, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thành công và 50 hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ.