Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Hãng thông tấn TASS của Liên bang Nga

(Ngày Nay) - Chiều 25/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Andrey Kondrashov, Tổng Giám đốc Hãng thông tấn TASS của Liên bang Nga đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chào mừng Tổng Giám đốc Andrey Kondrashov và đoàn đại biểu Hãng thông tấn TASS sang thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga trong tất cả các lĩnh vực vì lợi ích chung của hai dân tộc, vì ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Khẳng định Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đối với sự nghiệp giành độc lập dân tộc và xây dựng phát triển đất nước của Việt Nam, do đó Việt Nam luôn luôn bên cạnh Liên bang Nga trong bất cứ hoàn cảnh nào, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga trong kỷ nguyên mới không chỉ mang lại lợi ích phát triển cho hai đất nước mà còn phải là hình mẫu của mối quan hệ quốc tế lành mạnh, dựa trên mối quan hệ đã được thử thách qua thời gian.

Thủ tướng cho biết, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tin cậy và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga trong thời gian qua đã có những bước phát triển hết sức tích cực. Trong đó, quan hệ chính trị - ngoại giao được thúc đẩy mạnh mẽ, với nhiều cuộc trao đổi, tiếp xúc các cấp được hai nước thường xuyên tổ chức. Gần đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Vladimir V.Putin và chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm; chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nga, Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga; các cuộc gặp của Thủ tướng với Tổng thống Vladimir V.Putin tại Kazan, Liên bang Nga và tại Thiên Tân, Trung Quốc.

Đặc biệt, cuộc điện đàm mới đây giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Vladimir V.Putin ngay sau thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là minh chứng sinh động cho quan hệ chính trị tin cậy cao, sự gắn bó mật thiết giữa hai nước.

Hợp tác quốc phòng - an ninh, năng lượng - dầu khí tiếp tục là trụ cột quan trọng của quan hệ Việt - Nga. Hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư vẫn tăng trưởng ổn định dù phải đối mặt với nhiều khó khăn. Năm 2025, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 4,8 tỷ USD.

Hợp tác văn hóa - du lịch diễn ra sôi động, các hoạt động giao lưu văn hóa được tổ chức thường xuyên, góp phần tăng cường hiểu biết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Liên bang Nga. Các chuyến bay thẳng giữa hai nước đã giúp kết nối và thúc đẩy du lịch, số du khách Nga tới Việt Nam đạt trên 600.000 lượt, vượt mức kỷ lục trước đại dịch COVID-19. Hợp tác khoa học - công nghệ sẽ là động lực thúc đẩy quan hệ Việt - Nga. Năm 2026 là Năm chéo hợp tác khoa học và giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Phân tích tình hình thế giới và thông tin về tình hình, đường lối phát triển đất nước, đường lối đối ngoại của Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cho biết, hiện hai nước đang trong kỷ nguyên phát triển mới; lãnh đạo và nhân dân hai nước đã lựa chọn tiếp tục tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, mở rộng hợp tác thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu nâng tầm hợp tác kinh tế - thương mại tương xứng với quan hệ chính trị, nhất là các lĩnh vực năng lượng, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, du lịch, với các dự án cụ thể như điện hạt nhân, tàu điện ngầm…

Cho rằng, trong tiến trình trên cần có sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí, truyền thông để lan tỏa những năng lượng tích cực, Thủ tướng vui mừng vì TTXVN và TASS đã thiết lập quan hệ hợp tác từ rất sớm, đồng hành với sự phát triển của hai nước trong các giai đoạn phát triển khác nhau.

Ngay từ cuối thập niên 50 của thế kỷ 20, Liên bang Nga đã cử kỹ sư và chuyển máy móc cho TTXVN; hướng dẫn và hỗ trợ TTXVN chuyển phát tin tức bằng công nghệ mới; hỗ trợ phân xã TTXVN tại Moscow trở thành đầu cầu liên lạc, kết nối thông tin với các phân xã TTXVN ở châu Âu; tổ chức đào tạo cho nhiều kỹ thuật viên của TTXVN sang học tập tại nước bạn.

Cho biết, tình hình mỗi nước đang có những bước phát triển đột phá, an ninh chính trị, an ninh phi truyền thống đang chuyển biến nhanh, khoa học công nghệ cũng không ngừng được đổi mới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị TTXVN và TASS tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa đặc biệt là trong chuyển đổi số, đào tạo nhân lực sử dụng tiếng Nga và tiếng Việt, duy trì hiệu quả các kênh hợp tác; cung cấp thông tin chuẩn xác; thiết lập cơ chế phối hợp hiệu quả trong phát hiện, xử lý thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc làm ảnh hưởng tới an ninh, lợi ích của hai nước.

Nhấn mạnh tình cảm của người dân Việt Nam đối với Liên bang Nga và người Nga đối với Việt Nam là tài sản vô giá mà các thế hệ hôm nay cần tiếp tục vun đắp, Thủ tướng đề nghị hai hãng thông tấn cần tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa về truyền thống quan hệ hữu nghị, tốt đẹp giữa hai nước, đặc biệt trong thế hệ trẻ; tổ chức các sự kiện, diễn đàn để thế hệ trẻ cũng như các phóng viên trẻ hai nước có cơ hội giao lưu, học hỏi, khơi dậy nhiệt huyết cống hiến, chung tay vun đắp cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ và sẽ tạo điều kiện thuận lợi để TTXVN triển khai các chương trình, kế hoạch hợp tác với TASS, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng với tình cảm gắn bó qua nhiều thế hệ, những người làm báo TTXVN và TASS sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác.

Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp đoàn; nhất trí cao với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhất là trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, Tổng Giám đốc Andrey Kondrashov cho biết, trong chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam lần này, TASS và TTXVN đã ký Thỏa thuận hợp tác trong giai đoạn mới, tập trung hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi số, trao đổi thông tin, trao đổi nghiệp vụ, đào tạo nguồn nhân lực, chống tin giả…

Cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện cho quan hệ hợp tác giữa TASS và TTXVN, Tổng Giám đốc Andrey Kondrashov cho biết, hai hãng thống tấn sẽ phối hợp chặt chẽ, thực hiện các nội dung theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, góp phần gìn giữ, vun đắp và làm sâu sắc hơn quan hệ truyền thống tốt đẹp, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, TASS và TTXVN phối hợp chặt chẽ với nhau và vận động các hãng thông tấn trong Tổ chức các hãng thông tấn châu Á - Thái Bình Dương (OANA) để tăng cường thông tin, ủng hộ sự phát triển của mỗi nước và về quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga.