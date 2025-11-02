Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tiếp tục tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển

(Ngày Nay) - Thủ tướng đề nghị khi doanh nghiệp gặp khó khăn thì kiến nghị Chính phủ kịp thời; yêu cầu Ban IV xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp; các cơ quan nhà nước cần lắng nghe chia sẻ của doanh nghiệp.

Chiều 1/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo.

Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các hiệp hội, các tập đoàn, doanh nghiệp.

Ngay sau khi Nghị quyết số 68-NQ/TW được ban hành, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành, địa phương đã khẩn trương thể chế hóa, ban hành các văn bản pháp luật để đưa nghị quyết vào thực tiễn. Trong đó tập trung tổ chức triển khai Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 16/5/2025 và Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 17/5/2025 của Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân.

Hội nghị đánh giá, sau gần 6 tháng ban hành Nghị quyết, đã có sự chuyển biến hết sức tích cực, sự thay đổi đáng kể trong tư duy, nhận thức của toàn xã hội từ cấp trung ương đến địa phương, tổ chức hiệp hội, người dân và bản thân cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh về phát triển kinh tế tư nhân. Đến nay, 34/34 địa phương, 21 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã ban hành kế hoạch phát triển kinh tế tư nhân.

Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, dự kiến tổng số thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa hơn 2.900 thủ tục, chiếm hơn 60% thủ tục; cắt giảm hơn 2.200 điều kiện kinh doanh; thời gian giải quyết thủ tục hành chính được cắt giảm là hơn 13.000 ngày và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính được cắt giảm ước khoảng 34.000 tỷ đồng/năm.

Môi trường đầu tư, kinh doanh, hoàn thiện thể chế, chính sách được đẩy mạnh. Do đó, doanh nghiệp tư nhân có bước phát triển rõ rệt. Trong đó, số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh thành lập mới và quay trở lại hoạt động gia tăng mạnh mẽ. Từ tháng 5/2025, bình quân mỗi tháng có hơn 18 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 43% so với bình quân 4 tháng đầu năm 2025.

Ước chung 10 tháng năm 2025, cả nước có gần 262.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2024 với tổng vốn bổ sung vào nền kinh tế ước đạt hơn 5,1 triệu tỷ đồng, tăng gần 99% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế đến hết ngày 24/10/2025, cả nước có trên 1 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế.

Các kết quả tích cực trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã tác động đến tăng thu ngân sách nhà nước. Theo đó, ước tính lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 1,92 triệu tỷ đồng, bằng gần 98% dự toán năm và tăng 30,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thu từ khu vực kinh tế tư nhân đạt hơn 338.000 tỷ đồng, tăng hơn 121% và riêng thu từ hộ, cá nhân kinh doanh 9 tháng năm 2025 ước đạt hơn 25.200 tỷ đồng.

Kết luận Phiên họp, điểm lại các kết quả đạt được sau thời gian thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung cao độ, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt sâu rộng hơn nữa Nghị quyết số 68-NQ/TW; xây dựng các chương trình hành động cụ thể, bám sát Nghị quyết số 68-NQ/TW, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, triển khai, đồng thời kiểm soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ để mỗi công việc hoàn thành là một sản phẩm cụ thể như mong muốn.

Để bảo đảm nguồn lực cho triển khai Nghị quyết, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ưu tiên bố trí nguồn lực đầy đủ về tài chính, nhân lực; tinh thần chung là lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, lấy nguồn lực Nhà nước kích hoạt mọi nguồn lực của người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, sắp xếp, bảo đảm kinh phí triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh từ nguồn ngân sách trung ương; ưu tiên bố trí triển khai các chương trình, đề án đã được quy định tại Nghị quyết của Chính phủ.

Các địa phương chủ động bố trí lồng ghép kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo các chính sách, sáng kiến quy định tại Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 198/2025/QH15 của Quốc hội.

Lưu ý khuyến khích đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp tư nhân tại các dự án lớn như đường sắt, phát triển nhà ở xã hội, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng nhanh chóng ban hành Nghị quyết của Chính phủ để huy động nguồn lực của các doanh nghiệp trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội để góp phần tăng nguồn cung, giảm giá thành. Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp có tiến độ phải hoàn thành trong năm 2025 theo Nghị quyết 138 và 139/NQ-CP của Chính phủ.

Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thành trình Nghị định cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn trong tháng 11/2025, Nghị định hướng dẫn chính sách hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp vay vốn thực hiện dự án xanh, tuần hoàn; khung tiêu chuẩn Môi trường – Xã hội – Quản trị (ESG) thông qua các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; Nghị định về hoạt động Quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ phải hoàn thành trong tháng 12/2025; Chương trình đào tạo bồi dưỡng 10.000 Giám đốc điều hành và Chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiêu biểu tiên phong; hoàn thành Cổng đầu tư một cửa quốc gia để thu hút vốn đầu tư nước ngoài; thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, có điều kiện, phối hợp doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thành cơ sở dữ liệu về đất đai, kết nối Trung tâm Dữ liệu quốc gia; ban hành các quy định quản lý, vận hành, khai thác trong tháng 12/2025; trình Thủ tướng ban hành Quyết định hướng dẫn xác định dự án xanh, tuần hoàn, áp dụng khung tiêu chuẩn ESG trong tháng 12/2025; phối hợp các Ủy ban của Quốc hội sửa đổi Nghị quyết của Quốc hội liên quan đất đai, giải phóng mặt bằng, tính giá đất… để tích cực tháo gỡ các vướng mắc cho doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước khẩn trương hoàn thiện Nghị định hướng dẫn chính sách lãi suất 2% cho doanh nghiệp vay vốn thực hiện dự án xanh, tuần hoàn, áp dụng khung tiêu chuẩn ESG thông qua các ngân hàng thương mại. Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh với tinh thần “thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh.”

Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế, hoàn thành trong tháng 11 này; khẩn trương hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 75 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh và Nghị định 32 về quản lý phát triển cụm công nghiệp; bổ sung cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê đất tại cụm công nghiệp...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ Đề án xây dựng chuẩn mực đạo đức văn hóa kinh doanh gắn với bản sắc dân tộc, tiếp cận tinh hoa văn hóa kinh doanh của thế giới; khẩn trương trình Bộ Chính trị Đề án chấn hưng văn hóa để phát triển công nghiệp văn hóa, giải trí, thu hút nguồn lực tư nhân vào lĩnh vực này.

Nhấn mạnh, các chương trình, kế hoạch cần được xây dựng theo nguyên tắc "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả," bố trí nguồn lực để thực hiện, Thủ tướng chỉ rõ, đối với các luật, nghị quyết của Quốc hội đã được ban hành trong Kỳ họp thứ 9, các bộ, ngành phải khẩn trương hoàn thành các hướng dẫn, nhất là liên quan phát triển doanh nghiệp tư nhân trên tinh thần chung là tháo gỡ trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Về kế hoạch triển khai trong năm 2026, Thủ tướng yêu cầu tập trung các nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành trong năm 2026 tại Nghị quyết 138 và 139/NQ-CP thì Bộ Tài chính chủ trì, rà soát tiến độ; bổ sung đánh giá tác động của Nghị quyết số 68-NQ/TW vào từng nhiệm vụ, trong đó lưu ý làm rõ tác động của mỗi nhiệm vụ đối với từng đối tượng thụ hưởng như doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lớn phát triển.

Nhắc nhở triển khai hệ thống theo dõi, đánh giá tình hình triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW, Thủ tướng hoan nghênh nỗ lực của Bộ Tài chính và Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) trong xây dựng hệ thống, đề nghị Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến đóng góp của Ban Chỉ đạo, hoàn thiện và đưa vào sử dụng ngay. Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương theo dõi, sử dụng hệ thống nêu trên trong công tác chỉ đạo điều hành, chủ động phát hiện và đề xuất Thủ tướng Chính phủ các nội dung công việc cần tiến hành để nâng cao hiệu quả triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Ban IV tiếp tục phối hợp Bộ Tài chính để tích hợp các chỉ số theo dõi, đánh giá, xác định mức độ thông thoáng môi trường kinh doanh của Việt Nam vào hệ thống theo dõi, đánh giá; cung cấp góc nhìn, đánh giá của của doanh nghiệp, bảo đảm tính độc lập, khách quan. Bộ Tài chính nghiên cứu, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tích hợp thêm các chỉ số để phân tích, dự báo, phục vụ tốt hơn nữa các công tác quản lý, chỉ đạo triển khai Nghị quyết 68.

Đối với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Ban IV phát huy hiệu quả vai trò hỗ trợ doanh nghiệp, làm tốt công tác tư vấn, phản biện; hoàn thiện hệ thống văn bản liên quan hoạt động của doanh nghiệp; làm tốt vai trò cầu nối, tiếng nói nhằm xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, hùng mạnh, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng; chủ động thu thập thông tin phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp, hộ kinh doanh về Nghị quyết số 68-NQ/TW nhằm tham mưu Chính phủ những điều chỉnh kịp thời, phù hợp; trong tình hình mới cần tranh thủ nguồn lực bên ngoài, đa dạng hóa thị trường.

Các doanh nghiệp cần tiếp tục nghiên cứu, đặt hàng các lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng chiến lược trong đó có đường sắt, nhà máy điện hạt nhân, hạ tầng sân bay, bến cảng; phát triển dịch vụ y tế, giáo dục; nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn ở trong nước.

Đề nghị doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, VCCI tập hợp các vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp để đề xuất Chính phủ tháo gỡ, Thủ tướng nhấn mạnh, để đạt được 2 mục tiêu 100 năm là hết sức khó khăn trong bối cảnh thế giới đầy khó khăn, thách thức hiện nay, do đó Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cùng nhau vươn lên, phát triển nhanh và bền vững.

Cho biết, hiện nay, yêu cầu chi cho con người, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội rất lớn, muốn vậy phải có tăng trưởng, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau, Thủ tướng yêu cầu các tập đoàn chung tay làm tốt công tác an sinh xã hội, trong đó tập trung đầu tư để xóa các khu vực bị lõm sóng viễn thông và điện.

Kêu gọi sự chung sức, đồng lòng, đoàn kết, hợp tác có hiệu quả, cùng lắng nghe, chia sẻ, cùng làm, cùng hưởng, cùng hưởng niềm vui và hạnh phúc, Thủ tướng đề nghị khi doanh nghiệp gặp khó khăn thì kiến nghị Chính phủ kịp thời; yêu cầu Ban IV xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp; các cơ quan nhà nước cần lắng nghe, cầu thị các chia sẻ của doanh nghiệp.