Thủ tướng Slovakia Robert Fico thăm chính thức Việt Nam

(Ngày Nay) - Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh An Giang công bố danh mục các “bài toán lớn” về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong năm 2026, nhằm định hướng nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.
(Ngày Nay) - Sáng 12/4, tại Quảng Ninh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự Lễ khởi công xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng đầu tiên của Việt Nam.
(Ngày Nay) - Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam (Bộ Ngoại giao), chính thức phát động cuộc thi thiết kế đồ họa trên phạm vi toàn quốc nhằm xây dựng mẫu hình ảnh kỷ niệm chính thức cho dịp 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO (1976-2026).
(Ngày Nay) - Người cao tuổi thuộc hộ nghèo có người phụng dưỡng, nhưng không có khả năng kinh tế, sức khỏe, được đề xuất bổ sung để được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, với mức 600.000 đồng từ 1/7/2026.
(Ngày Nay) - Ngày 11/4, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên đã long trọng khai mạc Lễ hội Đền Hoàng Công Chất (Lễ hội Thành Bản Phủ) và công bố Quyết định công nhận Điểm du lịch Di tích lịch sử - Văn hóa Thành Bản Phủ.
(Ngày Nay) - Nhằm tôn vinh tiếng nói sáng tạo của nữ nghệ sĩ trong nghệ thuật đương đại, từ ngày 11 - 19/4/2026 diễn ra triển lãm quốc tế “Phụ nữ vẽ Phụ nữ” lần thứ II tại Tiền Đường, Nhà Thái Học, Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
(Ngày Nay) - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo rằng hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đã đi qua Eo biển Hormuz để bắt đầu chiến dịch rà phá thủy lôi do IRGC rải. Tuy nhiên, hai bên đã đưa ra những tường thuật hoàn toàn trái ngược về diễn biến liên quan đến một trong các tàu này.