Thủ tướng Slovakia Robert Fico thăm chính thức Việt Nam

Nghị quyết 57: Đổi mới sáng tạo, tạo cơ chế để cấc viện nghiên cứu, doanh nghiệp phát triển (Ngày Nay) - Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh An Giang công bố danh mục các “bài toán lớn” về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong năm 2026, nhằm định hướng nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Khởi công Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Hải phòng (Ngày Nay) - Sáng 12/4, tại Quảng Ninh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự Lễ khởi công xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng đầu tiên của Việt Nam.

Quốc hội thảo luận về rút ngắn thời gian cung cấp thông tin có sẵn và đã số hóa (Ngày Nay) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 12/4, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi).

Tăng giá lúa gạo trong nước và xuất khẩu (Ngày Nay) - Giá lúa gạo trong nước tuần qua tiếp tục tăng, xuất khẩu sôi động trở lại trong bối cảnh khách hàng tăng tích trữ, lo ngại chi phí vận chuyển và vật tư leo thang.

UNESCO phát động cuộc thi thiết kế đồ họa kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO (Ngày Nay) - Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam (Bộ Ngoại giao), chính thức phát động cuộc thi thiết kế đồ họa trên phạm vi toàn quốc nhằm xây dựng mẫu hình ảnh kỷ niệm chính thức cho dịp 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO (1976-2026).

Người cao tuổi không có khả năng kinh tế, sức khỏe sẽ được trợ cấp 600.000 đồng mỗi tháng (Ngày Nay) - Người cao tuổi thuộc hộ nghèo có người phụng dưỡng, nhưng không có khả năng kinh tế, sức khỏe, được đề xuất bổ sung để được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, với mức 600.000 đồng từ 1/7/2026.

Tưởng nhớ danh quân Hoàng Công Chất tại Lễ hội Thành Bản Phủ (Ngày Nay) - Ngày 11/4, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên đã long trọng khai mạc Lễ hội Đền Hoàng Công Chất (Lễ hội Thành Bản Phủ) và công bố Quyết định công nhận Điểm du lịch Di tích lịch sử - Văn hóa Thành Bản Phủ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Giáo hoàng (Ngày Nay) - Ngày 11/4 theo giờ địa phương, tại Vatican, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến Giáo hoàng Leo XIV.

Triển lãm “Phụ nữ vẽ Phụ nữ” trở lại, quy tụ 25 họa sĩ từ nhiều quốc gia (Ngày Nay) - Nhằm tôn vinh tiếng nói sáng tạo của nữ nghệ sĩ trong nghệ thuật đương đại, từ ngày 11 - 19/4/2026 diễn ra triển lãm quốc tế “Phụ nữ vẽ Phụ nữ” lần thứ II tại Tiền Đường, Nhà Thái Học, Văn Miếu – Quốc Tử Giám.