Thúc đẩy tiêu dùng văn hóa hợp pháp để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

(Ngày Nay) - Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự phát triển của Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam trong việc thực hiện sứ mệnh phát triển công nghiệp văn hóa và bảo vệ sản phẩm sáng tạo.

Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam (VCCA) sẽ tăng cường triển khai thực hiện mọi hoạt động bảo đảm tuân thủ nghiêm túc, chặt chẽ các quy định pháp luật, những hướng dẫn, định hướng của các cơ quan Đảng, cơ quan quản lý nhà nước đặc biệt là của Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 38/CĐ-TTg về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Hiệp hội sẽ có những sáng kiến nhằm thúc đẩy sáng tạo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tác giả, nghệ sỹ và các bên liên quan.

Đó là khẳng định của ông Bùi Nguyên Hùng, Chủ tịch Hiệp hội tại Đại hội Đại biểu Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam nhiệm kỳ II (2026-2031) diễn ra ngày 10/5, tại Hà Nội.

Tại đại hội, các đại biểu đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ I (2021-2026) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2026-2031).

Đại hội cũng đã tiến hành bầu lại nhân sự Ban chấp hành khóa mới với 21 thành viên, trong đó, ông Bùi Nguyên Hùng – nguyên Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) được bầu làm Chủ tịch.

Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam nhiệm kỳ II đề xuất 3 nhóm giải pháp bổ sung cho Công điện 38.

Trước tiên là thúc đẩy tiêu dùng văn hóa hợp pháp. Cụ thể là nghiên cứu cơ chế khuyến khích người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên và người trẻ, tiếp cận sản phẩm văn hóa có bản quyền có thể là tín dụng văn hóa qua nền tảng định danh số, các chương trình khuyến khích mua sách, vé biểu diễn, gói nhạc, gói phim hợp pháp, hoặc chính sách ưu đãi phù hợp cho chi tiêu văn hóa. Mục tiêu không chỉ là thu thêm tiền cho ngành, mà là hình thành một chuẩn mực xã hội mới: sử dụng nội dung hợp pháp là hành vi văn minh, có trách nhiệm với người sáng tạo.

Tiếp đó là biến quyền tác giả thành tài sản có thể đầu tư. Theo ông Bùi Nguyên Hùng, cần chuẩn hóa thông tin về chủ sở hữu, tác phẩm, quyền khai thác, thời hạn, phạm vi lãnh thổ, lịch sử cấp phép và doanh thu. Khi dữ liệu đủ rõ, catalog âm nhạc, kho phim, thư viện hình ảnh, format chương trình hay tài sản sáng tạo khác mới có thể được định giá, góp vốn, chuyển nhượng, thế chấp hoặc đưa vào các cấu trúc đầu tư chuyên nghiệp.

Ba là thiết lập môi trường công bằng giữa doanh nghiệp trong nước và nền tảng xuyên biên giới. Nội dung Việt Nam tạo ra giá trị rất lớn trên các nền tảng số, nhưng giá trị đó phải được ghi nhận đúng, phân bổ đúng và dẫn về đúng chủ sở hữu quyền. Nếu doanh nghiệp trong nước phải tuân thủ nghiêm túc, các nền tảng nước ngoài cũng cần đáp ứng chuẩn mực tương xứng khi khai thác thị trường Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ II, VCCA xác định một số ưu tiên cụ thể là hoàn thiện hạ tầng định danh và quản trị dữ liệu quyền tác giả qua nền tảng Certiva; tăng cường kết nối với các hệ thống và chuẩn mực quốc tế, trong đó có WIPO Connect; xây dựng cơ chế đối thoại thường xuyên giữa chủ sở hữu quyền, doanh nghiệp nội dung số và nền tảng phân phối; phối hợp với các cơ quan chức năng trong các đợt cao điểm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ sau Công điện của Thủ tướng.

Bảo vệ bản quyền được xem là vấn đề trọng yếu để có thể phát triển công nghiệp văn hóa, đặc biệt trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa.