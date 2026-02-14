Tiếng ồn hồng có thể làm suy giảm chất lượng giấc ngủ

(Ngày Nay) - Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học tại Trường Y Đại học Pennsylvania (Mỹ) công bố mới đây cho thấy “tiếng ồn hồng” – loại âm thanh được nhiều người sử dụng như công cụ hỗ trợ ngủ – có thể làm giảm thời gian ngủ REM (giai đoạn ngủ mà não hoạt động mạnh để xử lý thông tin và phục hồi chức năng tinh thần), gây tỉnh giấc ban đêm và làm suy giảm chất lượng giấc ngủ, trong khi việc sử dụng nút tai đơn giản lại mang đến hiệu quả bảo vệ giấc ngủ trước tiếng ồn môi trường tốt hơn.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Sleep, theo dõi 25 người trưởng thành khỏe mạnh ngủ trong phòng thí nghiệm dưới nhiều điều kiện tiếng ồn khác nhau. Kết quả cho thấy tiếng ồn hồng khoảng 50 decibel - tương đương tiếng mưa vừa - có thể làm giảm gần 19 phút thời gian REM mỗi đêm. Khi kết hợp với tiếng ồn máy bay, thời gian ngủ sâu và REM đều bị cắt ngắn và thời gian tỉnh giấc tăng lên.

Tại Israel, các chuyên gia về giấc ngủ cũng đã nghiên cứu nhiều yếu tố môi trường ảnh hưởng tới chất lượng ngủ. Giáo sư Peretz Lavie – nhà nghiên cứu giấc ngủ hàng đầu tại Viện Công nghệ Technion (Israel) – và cộng sự đã tiến hành nhiều công trình phân tích về ảnh hưởng của tiếng ồn đô thị và ánh sáng nhân tạo tới nhịp sinh học và chất lượng giấc ngủ. Kết quả các nghiên cứu này cho thấy tiếng ồn môi trường gia tăng làm rối loạn giấc ngủ sâu và REM, dẫn tới mệt mỏi ban ngày và biểu hiện căng thẳng tâm lý nếu kéo dài trong thời gian dài.

Một nghiên cứu khác từ Trung tâm Giấc ngủ thuộc Bệnh viện Sheba cũng từng xác định các yếu tố như tiếng ồn giao thông và xung đột sáng – tối trong phòng ngủ có liên quan tới tỷ lệ thức giấc và giảm chất lượng ngủ ở người trưởng thành Israel. Các chuyên gia tại đây nhấn mạnh tầm quan trọng của môi trường ngủ yên tĩnh, tối và ít biến đổi âm thanh để duy trì chu kỳ ngủ sâu và REM ổn định.

Theo các chuyên gia Israel, giấc ngủ REM đóng vai trò thiết yếu trong việc củng cố trí nhớ, điều hòa cảm xúc, phát triển não bộ và phục hồi cơ thể. Trẻ nhỏ, với thời gian REM cao hơn người trưởng thành, đặc biệt dễ bị ảnh hưởng khi bị làm gián đoạn REM. Điều này khiến các chuyên gia khuyến nghị thận trọng trong việc sử dụng các âm thanh nền như tiếng ồn hồng hoặc tiếng ồn trắng (white noise) trong phòng ngủ, nhất là đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Giáo sư Lavie cho biết: “Bất kỳ yếu tố gây nhiễu nào ảnh hưởng đến nhịp sinh học – như tiếng ồn, ánh sáng hoặc âm thanh nền kéo dài – đều có thể ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tổng thể nếu tiếp xúc lâu dài”. Các nghiên cứu giấc ngủ tại Israel và quốc tế tiếp tục kêu gọi tăng cường nghiên cứu về ảnh hưởng dài hạn của các biện pháp hỗ trợ ngủ thương mại và xác định ngưỡng tiếng ồn an toàn cho từng nhóm tuổi.