Tiếng ồn hồng có thể làm suy giảm chất lượng giấc ngủ

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học tại Trường Y Đại học Pennsylvania (Mỹ) công bố mới đây cho thấy “tiếng ồn hồng” – loại âm thanh được nhiều người sử dụng như công cụ hỗ trợ ngủ – có thể làm giảm thời gian ngủ REM (giai đoạn ngủ mà não hoạt động mạnh để xử lý thông tin và phục hồi chức năng tinh thần), gây tỉnh giấc ban đêm và làm suy giảm chất lượng giấc ngủ, trong khi việc sử dụng nút tai đơn giản lại mang đến hiệu quả bảo vệ giấc ngủ trước tiếng ồn môi trường tốt hơn.
Tiếng ồn hồng có thể làm suy giảm chất lượng giấc ngủ

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Sleep, theo dõi 25 người trưởng thành khỏe mạnh ngủ trong phòng thí nghiệm dưới nhiều điều kiện tiếng ồn khác nhau. Kết quả cho thấy tiếng ồn hồng khoảng 50 decibel - tương đương tiếng mưa vừa - có thể làm giảm gần 19 phút thời gian REM mỗi đêm. Khi kết hợp với tiếng ồn máy bay, thời gian ngủ sâu và REM đều bị cắt ngắn và thời gian tỉnh giấc tăng lên.

Tại Israel, các chuyên gia về giấc ngủ cũng đã nghiên cứu nhiều yếu tố môi trường ảnh hưởng tới chất lượng ngủ. Giáo sư Peretz Lavie – nhà nghiên cứu giấc ngủ hàng đầu tại Viện Công nghệ Technion (Israel) – và cộng sự đã tiến hành nhiều công trình phân tích về ảnh hưởng của tiếng ồn đô thị và ánh sáng nhân tạo tới nhịp sinh học và chất lượng giấc ngủ. Kết quả các nghiên cứu này cho thấy tiếng ồn môi trường gia tăng làm rối loạn giấc ngủ sâu và REM, dẫn tới mệt mỏi ban ngày và biểu hiện căng thẳng tâm lý nếu kéo dài trong thời gian dài.

Một nghiên cứu khác từ Trung tâm Giấc ngủ thuộc Bệnh viện Sheba cũng từng xác định các yếu tố như tiếng ồn giao thông và xung đột sáng – tối trong phòng ngủ có liên quan tới tỷ lệ thức giấc và giảm chất lượng ngủ ở người trưởng thành Israel. Các chuyên gia tại đây nhấn mạnh tầm quan trọng của môi trường ngủ yên tĩnh, tối và ít biến đổi âm thanh để duy trì chu kỳ ngủ sâu và REM ổn định.

Theo các chuyên gia Israel, giấc ngủ REM đóng vai trò thiết yếu trong việc củng cố trí nhớ, điều hòa cảm xúc, phát triển não bộ và phục hồi cơ thể. Trẻ nhỏ, với thời gian REM cao hơn người trưởng thành, đặc biệt dễ bị ảnh hưởng khi bị làm gián đoạn REM. Điều này khiến các chuyên gia khuyến nghị thận trọng trong việc sử dụng các âm thanh nền như tiếng ồn hồng hoặc tiếng ồn trắng (white noise) trong phòng ngủ, nhất là đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Giáo sư Lavie cho biết: “Bất kỳ yếu tố gây nhiễu nào ảnh hưởng đến nhịp sinh học – như tiếng ồn, ánh sáng hoặc âm thanh nền kéo dài – đều có thể ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tổng thể nếu tiếp xúc lâu dài”. Các nghiên cứu giấc ngủ tại Israel và quốc tế tiếp tục kêu gọi tăng cường nghiên cứu về ảnh hưởng dài hạn của các biện pháp hỗ trợ ngủ thương mại và xác định ngưỡng tiếng ồn an toàn cho từng nhóm tuổi.

PV
Tiếng ồn hồng chất lượng giấc ngủ giấc ngủ tiếng ồn ngủ sâu REM

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đề nghị UNESCO ghi danh "Khối tài liệu lưu trữ về Đông Dương"
Đề nghị UNESCO ghi danh "Khối tài liệu lưu trữ về Đông Dương"
(Ngày Nay) - Tại Văn bản số 1444/VPCP-KGVX, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đồng ý gửi hồ sơ khoa học di sản tư liệu “Khối tài liệu lưu trữ về Đông Dương bảo quản tại Pháp và Việt Nam (1862 - 1954)” đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh mục di sản tư liệu thế giới.
Tổng thống Trump: Quá bận rộn để làm bị cáo nhưng thừa thời gian để khởi kiện
Tổng thống Trump: Quá bận rộn để làm bị cáo nhưng thừa thời gian để khởi kiện
(Ngày Nay) - Sau khi tái đắc cử vào tháng 11/2024, Tổng thống Donald Trump lập luận rằng cương vị nguyên thủ khiến ông không có thời gian đối mặt với các vụ kiện dân sự. Tuy nhiên, trong khi yêu cầu tòa án tạm hoãn các vụ kiện nhằm vào mình, ông lại chủ động nộp hàng loạt đơn kiện mới, đòi bồi thường số tiền lên tới hàng chục tỷ USD, làm dấy lên tranh luận pháp lý về tính nhất quán trong lập trường của ông.
Tiếng ồn hồng có thể làm suy giảm chất lượng giấc ngủ
Tiếng ồn hồng có thể làm suy giảm chất lượng giấc ngủ
(Ngày Nay) - Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học tại Trường Y Đại học Pennsylvania (Mỹ) công bố mới đây cho thấy “tiếng ồn hồng” – loại âm thanh được nhiều người sử dụng như công cụ hỗ trợ ngủ – có thể làm giảm thời gian ngủ REM (giai đoạn ngủ mà não hoạt động mạnh để xử lý thông tin và phục hồi chức năng tinh thần), gây tỉnh giấc ban đêm và làm suy giảm chất lượng giấc ngủ, trong khi việc sử dụng nút tai đơn giản lại mang đến hiệu quả bảo vệ giấc ngủ trước tiếng ồn môi trường tốt hơn.
NATO 3.0: Mỹ xoay trục, châu Âu gánh vai trò lớn hơn
NATO 3.0: Mỹ xoay trục, châu Âu gánh vai trò lớn hơn
(Ngày Nay) - Mỹ thúc đẩy “NATO 3.0”, yêu cầu châu Âu tăng chi tiêu và tự đảm nhận phòng thủ. Trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gây sức ép, liên minh xuyên Đại Tây Dương đứng trước bước ngoặt tái cân bằng quyền lực.
Tuân thủ quy định tham gia giao thông trên cao tốc khi lưu lượng phương tiện tăng cao dịp Tết
Tuân thủ quy định tham gia giao thông trên cao tốc khi lưu lượng phương tiện tăng cao dịp Tết
(Ngày Nay) - Theo Cục Cảnh sát giao thông, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, lượng phương tiện ra, vào trên một số tuyến cao tốc tăng mạnh. Đặc biệt, trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây – Phan Thiết – Vĩnh Hảo – Cam Lâm – Nha Trang – Vân Phong, trong 3 ngày (từ 9–11/2), số lượt phương tiện vào tuyến tăng 37.026 lượt, ra tuyến tăng 32.866 lượt so với cùng kỳ năm trước.
Các nước châu Phi kêu gọi hành động vì tài nguyên nước
Các nước châu Phi kêu gọi hành động vì tài nguyên nước
(Ngày Nay) - Ngày 12/2, Kỳ họp thường kỳ lần thứ 48 của Hội đồng Điều hành Liên minh châu Phi (AU) đã bế mạc tại thủ đô Addis Ababa (Ethiopia), với lời kêu gọi mạnh mẽ tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển bền vững và hành động tập thể để vượt qua các thách thức cấp bách của lục địa.