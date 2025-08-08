Tổ chức khởi công, khánh thành trực tuyến các công trình tại 80 điểm cầu vào 19/8

(Ngày Nay) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tổ chức khởi công, khánh thành các công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) trực tuyến tại 80 điểm cầu trên cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 129/CĐ-TTg (ngày 7/8/2025) về việc tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình quy mô lớn chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Công điện gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng giám đốc: Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam; Tổng biên tập Báo Nhân dân; Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Bộ Tài chính.

Công điện nêu: Tiếp theo kết quả tích cực, ý nghĩa đã đạt được của Lễ khởi công, khánh thành đồng loạt 80 công trình, dự án trên cả 3 miền Bắc-Trung-Nam vào ngày 19/4/2025 chào mừng 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (dịp 30/4/2025), để chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 5/5/2025 chỉ đạo Bộ Xây dựng-Cơ quan Thường trực, các bộ, ngành, địa phương, Đài truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tổ chức lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng thời các công trình, dự án trên cả nước vào ngày 19/8/2025.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, hiện nay các bộ, ngành, địa phương, đơn vị đang tích cực triển khai thực hiện và đã có khoảng 230 công trình, dự án đang thẩm định để đủ điều kiện khởi công, khánh thành.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đóng góp thành tích để chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh. Qua đây thể hiện sự trưởng thành, lớn mạnh, vươn lên, tự lực, tự cường, chủ động phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội (bao gồm công trình giao thông, đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo...), phản ánh sinh động, chân thực sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các chủ thể liên quan và sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân cùng thi đua tham gia thực hiện các dự án, công trình trên cả nước; thể hiện niềm vui, hạnh phúc của nhân dân, những người trực tiếp được thụ hưởng thành quả...; từ đó, làm sâu sắc thêm niềm tự hào dân tộc, tình yêu đất nước, tiếp thêm ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tạo thế, tạo đà, tạo lực bước vào kỷ nguyên mới như Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu "Kỷ nguyên vươn mình của đất nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh và thịnh vượng."

Thời gian từ nay đến ngày 19/8/2025 không còn nhiều, để bảo đảm công tác chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện quan trọng này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng Công ty, đơn vị liên quan khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ban quản lý dự án, nhà thầu rà soát kỹ lưỡng để hoàn thành các thủ tục đầu tư, xây dựng, nghiệm thu các dự án, công trình bảo đảm đủ điều kiện khởi công, khánh thành theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 5/5/2025 (trong đó thống kê, phân loại cụ thể: số lượng dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, số lượng dự án do tư nhân đầu tư, trong đó có cả vốn FDI, tổng cộng giá trị các nguồn vốn...); gửi Bộ Xây dựng trước ngày 13/8/2025.

2. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành địa phương liên quan khẩn trương rà soát danh mục các dự án, công trình để bảo đảm quy mô, điều kiện tổ chức khánh thành, khởi công theo quy định (số lượng dự án, công trình không hạn chế); lựa chọn 80 điểm cầu tại các dự án, công trình quy mô lớn, có ý nghĩa, kết nối với các công trình, dự án khác trong bộ, ngành, tỉnh, thành phố..., trong đó điểm cầu trung tâm tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia kết nối trực tiếp, trực tuyến đến các điểm cầu lớn còn lại; xây dựng báo cáo trung tâm, bài phát biểu của Lãnh đạo Chính phủ; phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam xây dựng Chương trình, kịch bản; lên danh sách khách mời, gồm các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ dự, chỉ đạo tại các điểm cầu; báo cáo Thủ tướng Chính phủ chậm nhất trong ngày 13 tháng 8 năm 2025.

3. Đài truyền hình Việt Nam chủ trì cùng Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam xây dựng chi tiết kịch bản, chương trình buổi lễ gửi Bộ Xây dựng trước ngày 13/8/2025 để tổng hợp; sản xuất chương trình, đạo diễn, tổ chức chương trình theo kịch bản truyền hình trực tiếp bảo đảm thật ấn tượng, sâu sắc, ý nghĩa, trang trọng, không để sơ xuất đáng tiếc.

4. Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân và các cơ quan truyền thông, báo chí khác phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, Bộ Xây dựng tổ chức buổi lễ, tham gia sản xuất, viết bài, đưa tin, tuyên truyền về các hoạt động liên quan buổi lễ trang trọng và ý nghĩa này.

5. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội, Bộ Xây dựng, Đài truyền hình Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan chủ động chuẩn bị tốt điều kiện vật chất, kỹ thuật kết nối trực tuyến giữa các điểm cầu; hoàn thành thông suốt trước ngày 16/8/2025.

6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Đài truyền hình địa phương phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam bố trí người dẫn chương trình, bảo đảm đủ điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, thông suốt tại các điểm cầu và thực hiện theo chương trình, kịch bản của Đài truyền hình Việt Nam; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hỗ trợ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam khai thác và sử dụng các thiết bị truyền hình hội nghị của tỉnh để tổ chức sự kiện;

7. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Bộ Tài chính chỉ đạo chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các đơn vị chuẩn bị đầy đủ điều kiện vật chất, kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng, hình ảnh (bao gồm đường truyền kết nối trực tuyến đến các điểm cầu, điện, nước, vệ sinh môi trường...), làm việc với các cơ quan, đơn vị sản xuất chương trình, cung cấp hình ảnh, kết nối trực tiếp, trực tuyến (VTV, VNPT, Viettel, FPT) để thống nhất nội dung và thanh toán các chi phí theo quy định; tổ chức Lễ khởi công, khánh thành theo kịch bản chung do Bộ Xây dựng, Đài truyền hình Việt Nam xây dựng, tổ chức, bảo đảm tiết kiệm, an ninh, an toàn, trang trọng, ý nghĩa; Thống nhất các điểm cầu có các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng để thật sự là ngày hội của Đất nước (VTV thống nhất thời lượng với các điểm cầu).

8. Bộ Nội vụ khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp thứ 19 Ban chỉ đạo nhà nước các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia ngành giao thông vận tải (Thông báo số 401/TB-VPCP ngày 06 tháng 6 năm 2025), chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân đạt thành tích cao trong đợt thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc", bảo đảm trang trọng, tạo không khí thi đua phấn khởi. Bộ Tài chính xét thưởng vật chất cho các cơ quan, đơn vị nếu đủ điều kiện theo quy định của nhà nước.

9. Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị, kiểm tra đôn đốc và tổ chức buổi Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình.10. Giao Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công điện này, kịp thời báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà để xem xét, chỉ đạo xử lý; vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.