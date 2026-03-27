Tổ khúc ballet Carmen trở lại với dấu ấn mới

(Ngày Nay) -Tối mai 28/3, tại Nhà hát TPHCM (phường Sài Gòn), Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TPHCM (HBSO) sẽ mang đến cho khán giả phiên bản đặc biệt tổ khúc ballet Carmen – phiên bản biểu diễn trực tiếp với dàn nhạc live.

Tổ khúc ballet Carmen là một trong những tác phẩm thành công nhất của Đoàn Vũ Kịch HBSO nhưng đây mới là lần đầu tiên vở được biểu diễn kết hợp dàn nhạc live. Nhạc trưởng - NSƯT Trần Vương Thạch, nguyên Giám đốc HBSO, chỉ huy dàn nhạc trực tiếp.

Với Carmen, âm nhạc của Georges Bizet qua phiên bản chuyển soạn đặc biệt của Rodion Shchedrin có vai trò rất quan trọng khi không chỉ dẫn dắt mạch cảm xúc kịch tính, mà còn mở ra một không gian biểu đạt giàu tính đối thoại – nơi từng nhịp thở, từng sắc thái thăng hoa được nâng đỡ và lan tỏa trong sự hòa quyện tinh tế giữa âm thanh và chuyển động.

Vì vậy, việc biểu diễn kết hợp với dàn nhạc live lần này thực sự là một cột mốc, mở ra trải nghiệm hoàn toàn mới cho khán giả, đưa Carmen trở thành một lễ hội thị giác với âm nhạc sống động chưa từng có trong các phiên bản trước đây của HBSO.

Bên cạnh giá trị kinh điển của tác phẩm, đêm diễn còn ghi dấu ấn qua sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ của Đoàn Vũ Kịch HBSO mang đến một diện mạo mới cho vở diễn. Trong đó, Đỗ Hoàng Khang Ninh sẽ đảm nhiệm vai Carmen tràn đầy sức sống và quyến rũ, Lê Đức Anh hóa thân thành chàng Don Jose si tình, Đặng Minh Hiền trong Dũng sĩ đấu bò hào hoa, Lê Tuấn Anh trong vai Đại uý và Thạch Hiểu Lăng trong vai “Định mệnh”.

Trong đêm diễn, bên cạnh tổ khúc ballet Carmen, khán giả còn được thưởng thức L’amour Sorcier của Manuel de Falla – một trong những tác phẩm ballet-pantomime tiêu biểu của âm nhạc Tây Ban Nha đầu thế kỷ XX. Với cấu trúc gồm nhiều phân đoạn như Introduction y Escena, Danza del Terror, El Círculo Mágico và đặc biệt là Danza Ritual del Fuego, tác phẩm đã khắc họa thế giới huyền bí của tín ngưỡng dân gian Andalusia, nơi tình yêu, ma thuật và định mệnh hòa quyện trong một không gian giàu màu sắc biểu tượng.