Tò mò tò he: Sinh viên báo chí thổi hồn cùng sắc màu dân gian

(Ngày Nay) - “Tò mò tò he” là workshop văn hoá dân gian do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào 6/12/2025. Chương trình hứa hẹn mang đến cho người tham dự những giây phút thư giãn, sáng tạo và đầy hoài niệm thông qua nghệ thuật nặn tò he.

Văn hóa dân gian giữa nhịp sống hiện đại

Trong nhịp sống hiện đại luôn vận động không ngừng, nơi những xu hướng mới xuất hiện từng ngày, các giá trị truyền thống đôi khi bị lãng quên giữa muôn vàn lựa chọn giải trí. Chính vì thế, việc bảo tồn và thắp lại sức sống cho các loại hình nghệ thuật dân gian trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Nghệ thuật nặn tò he – với sắc màu tươi tắn của bột gạo, với những dáng hình mộc mạc của nhân vật dân gian – không chỉ gợi nhớ tuổi thơ, mà còn mang trong mình hơi thở của di sản văn hoá Việt. Khi được đưa vào môi trường giáo dục và sáng tạo, loại hình nghệ thuật này mở ra cơ hội để người trẻ tiếp cận văn hóa truyền thống bằng góc nhìn mới mẻ, sinh động và gần gũi hơn.

Tò he được sinh ra từ làng nghề Xuân La thuộc huyện Phú Xuyên (Hà Nội), nơi những nghệ nhân vẫn miệt mài giữ lửa nghề qua nhiều thế hệ. Từ những nguyên liệu giản đơn – bột gạo dẻo mềm, màu nhuộm từ thiên nhiên – dưới bàn tay khéo léo của người thợ, những nắm bột nhỏ được “thổi hồn” thành các tạo hình mini đầy sống động. Tò he vừa mang nét hồn nhiên, vừa chứa đựng sự tinh tế của một loại hình nghệ thuật truyền thống. Sự trở lại mạnh mẽ của nó trong các workshop, triển lãm và hoạt động trải nghiệm gần đây cho thấy sức hút đặc biệt của nghệ thuật dân gian khi được đặt vào đúng không gian và ngữ cảnh dành cho người trẻ.

Khám phá những hoạt động đặc sắc tại Tò Mò Tò He

Với mong muốn đưa nghệ thuật nặn tò he đến gần hơn với sinh viên, sự kiện “Tò Mò Tò He” được thiết kế như một không gian giao lưu mở, nơi người trẻ có thể trực tiếp trò chuyện và học hỏi từ chính những nghệ nhân làng nghề. Tại đây, người tham dự sẽ được hướng dẫn tỉ mỉ từng công đoạn, từ lúc nhào nặn khối bột dẻo đầu tiên, pha sắc màu tự nhiên, cho đến tạo hình các nhân vật quen thuộc của văn hóa Việt. Không chỉ đơn thuần là một buổi thực hành, đó còn là dịp để người trẻ lắng nghe những câu chuyện đời, chuyện nghề – hành trình giữ lửa của nghệ nhân giữa guồng quay hiện đại hóa. Qua từng lời kể, nét đẹp văn hóa của tò he hiện lên rõ nét, chân thật và đầy cảm xúc.

Song song với hoạt động trải nghiệm, chương trình còn mang đến những phần tương tác thú vị như trò chơi tìm hiểu về nguyên liệu tạo màu. Thông qua đó, người tham gia sẽ nhận ra rằng những sắc màu rực rỡ của tò he không đến từ hóa chất công nghiệp mà được chiết xuất từ tự nhiên: sắc vàng của nghệ, đỏ của gấc, xanh dịu của lá dứa… Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại góp phần tạo nên bản sắc riêng của nghệ thuật dân gian Việt Nam.

Được tổ chức bởi sinh viên khoa Tuyên Truyền - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, “Tò Mò Tò He” mang kỳ vọng trở thành cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa giá trị xưa và góc nhìn trẻ đương đại. Sự kiện được kỳ vọng thu hút đông đảo sinh viên, học sinh và những người yêu văn hóa đến tham gia, cùng góp tiếng nói vào hành trình bảo tồn nghệ thuật dân gian. Qua mỗi sản phẩm nhỏ được tạo nên từ đôi tay người trẻ, tinh thần gìn giữ hồn Việt sẽ tiếp tục được lan tỏa, bền bỉ và đầy sắc màu.