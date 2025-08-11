"Tổ quốc trong tim" - Bản giao hưởng của lòng yêu nước

(Ngày Nay) - Tối 10/8, hơn 50.000 khán giả đã có mặt tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) để thưởng thức Chương trình Concert Quốc gia - "Tổ Quốc trong tim". Buổi hòa nhạc Quốc gia dành tặng cho nhân dân, là lời chào nồng ấm từ Hà Nội, từ Việt Nam, gửi đến bạn bè quốc tế.

“Tổ quốc trong tim” thực sự là “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng và lòng yêu nước. Sân khấu được thiết kế với quy mô quốc gia và quốc tế, chia thành 4 khu vực (zone) mang thông điệp ý nghĩa: Độc lập, Tự do, Hạnh phúc, Cờ đỏ Sao vàng. Toàn bộ không gian trình diễn được dàn dựng theo hình chữ V, cao 26 mét, như một tuyên ngôn sống động về tình yêu và niềm tự hào của mỗi người con đất Việt dành cho quê hương.

Chương trình nghệ thuật chính luận do Báo Nhân Dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức, khiến đông đảo người xem vỡ òa cảm xúc. Đây là sự kiện văn hóa - chính trị chào mừng 80 năm cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

“Tổ quốc trong tim” đã diễn ra bao gồm 3 chương: Chương 1: Dáng hình đất nước, Chương 2: Giai điệu tự hào, Chương 3: Tổ quốc trong tim - ba lát cắt cảm xúc tái hiện dòng chảy 80 năm lịch sử bằng âm nhạc, hình ảnh và ánh sáng, để cùng sống lại, cảm nhận và khắc ghi hai từ thiêng liêng: Tổ quốc.

Chương trình đã quy tụ khối đội ngũ quân đội nhân dân Việt Nam cùng hàng trăm nghệ sĩ, ca sỹ, diễn viên, thiếu nhi cùng các ban nhạc, dàn hợp xướng... , mang đến những màn trình diễn nghệ thuật ấn tượng, mãn nhãn cho đông đảo người xem trực tiếp tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và qua sóng truyền hình Hà Nội cũng như một số nền tảng online.

Chương trình diễn ra giữa không gian Thủ đô, không chỉ là một chương trình nghệ thuật đơn thuần, mà còn là bản hòa ca của lòng yêu nước kết hợp âm nhạc, trình diễn sân khấu, nghệ thuật phức hợp với chiều sâu của lịch sử và cảm hứng thời đại, cảm xúc cộng đồng.

Một trong những khoảnh khắc được chờ đợi nhất của chương trình là màn đồng thanh hát Quốc ca. Một trải nghiệm đặc biệt chưa từng có, khi hàng vạn người cùng khoác lên mình màu áo đỏ sao vàng, đồng loạt cất tiếng hát trong không gian rộng lớn của sân vận động Mỹ Đình.

“Tiến quân ca” vốn đã in sâu trong tâm trí mỗi người Việt Nam. Nhưng trong khoảnh khắc khoảng 50.000 người cùng cất cao lời ca ấy, không vì hiệu ứng sân khấu, không vì sự sắp đặt, mà bởi cảm xúc tự nhiên và dâng trào từ bên trong, mang đến một trải nghiệm hiếm có trong đời.

Chia sẻ cảm nhận với phóng viên tối 10/8, ông Kiều Xuân Sơn, 83 tuổi, số nhà 23 phố Hồ Hoàn Kiếm, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội nói: "Đúng là lần đầu tiên trong đời, tôi mới được nghe màn đồng ca của khoảng 50.000 người hát Quốc ca".

"Tiết mục Lên Đàng" (Phối rock) do ca sỹ Đông Hùng trình bày khiến người xem nhiều xúc cảm, khi giữa những năm tháng đạn bom cày xới, vẫn có những khoảng bình yên đẹp đến lạ - tâm thế của vùng tự do - nơi người nông dân vui mừng trước mùa màng bội thu… và bình yên là sự thật tồn tại giữa chiến tranh. Người dân bám ruộng đồng, sản xuất cho mùa vàng không phải chỉ để mưu sinh mà là để góp sức cho tiền tuyến. Và, từ những làng quê bình yên ấy, lớp lớp thanh niên đã lớn lên, trưởng thành và hăng hái lên đường theo tiếng gọi non sông. Đó là tiếng gọi đã thôi thúc biết bao thế hệ Việt Nam cùng nhau "Lên đàng" suốt gần một thế kỷ...

Hà Lê - một ca sĩ nhạc trẻ nhưng cũng đã hòa mình vào không khí chung, chào mừng ngày lễ đặc biệt với bản phối mới của Huế, Sài Gòn, Hà Nội (Trịnh Công Sơn). Trước đó, nam ca sỹ đã có màn song ca cùng ca sĩ Võ Hạ Trâm với 2 bản mash-up Bài ca hy vọng (Văn Ký) - Khát vọng (Phạm Minh Tuấn) cực mượt. Màn hòa âm của giọng nữ cao cùng giọng ca nam đầy tình cảm tạo nên một bài hát đầy xúc cảm.

Liên khúc “Năm anh em trên một chiếc xe tăng” - “Tiến về Sài Gòn” đã đem đến những xúc cảm mới lạ qua giọng ca Nhóm Oplus, Nghệ sỹ ưu tú (NSƯT) Đăng Dương.

Trong chương trình có đoạn phát khiến người xem đầy cảm xúc khi trích lời của Trung úy Quách Minh Sơn - nguyên trinh sát sư đoàn 320: “Với mẹ, với gia đình. Người lính ngày đấy chỉ có điều áo ước cao đẹp nhất là nhanh để giải phóng miền Nam, để về với mẹ. Có được tự do hòa bình không phải dễ. Có được bây giờ, cố gắng mà giữ”.

Theo ông Kiều Xuân Sơn, 83 tuổi, đây là chương trình nghệ thuật tuyệt vời do các nghệ sĩ nổi tiếng thực hiện, với những ca khúc làm ta nhớ lại những giai đoạn lịch sử hào hùng của đất nước. Đúng là concert quốc gia. Chỉ có một điều cần góp ý là nữ ca sĩ nên mặc áo dài dân tộc thì hay hơn vì đây là chương trình kỷ niệm Quốc khánh. Nam ca sĩ lên sân khấu không nên đội mũ.

“Tôi thích phần trình diễn của các chiến sĩ bộ đội vì họ một phần quan trọng của lịch sử. 68 chiến sĩ tham gia diễu binh ở Quảng trường đỏ Moskva cũng lên sân khấu concert. Sân khấu rực rỡ, các màn trình diễn đặc sắc. Màn diễu binh của các chiến sĩ bộ đội thật tuyệt vời”, ông Kiều Xuân Sơn cho biết.

Mặc dù xem Live qua truyền hình tại nhà, nhưng chị Mỹ Hạnh (số nhà 28 ngõ 13 Giải phóng, Hà Nội) chia sẻ cảm nhận: "Giai điệu tự hào cùng màn tái hiện ấn tượng của 68 chiến sĩ quân nhân thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 1, những chiến sĩ đã đại diện cho các lực lượng vũ trang Việt Nam tham gia diễu binh trong Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại Quảng trường Đỏ - Matxcơva (Nga) dịp tháng 5 vừa rồi".

Khối đội ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam bước ra trong nền nhạc hào hùng của ca khúc Tiến bước dưới quân kỳ (Doãn Nho) đều, đẹp, thẳng tắp khiến cho không khí tự hào bao trùm trong đông đảo khán giả.

Tiếp đó là các ca khúc “Giai điệu tự hào” do ca sỹ Tùng Dương biểu diễn cùng Đoàn Nghệ thuật HT; “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” do ca sỹ Tùng Dương, nhóm Xtreme Power hay Liên khúc Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng- Bác Hồ người cho em tất cả do ca sỹ Phạm Thu Hà, nhóm thiếu nhi Sao tuổi thơ, Đoàn nghệ thuật HT… cũng đều gây ấn tượng cho đông đảo người xem.

Tất cả các tác phẩm âm nhạc được lựa chọn, dù là những bài hát đi cùng năm tháng hay những ca khúc đương đại, đều được hòa âm phối khí mới. Hơn 20 màn trình diễn kết hợp giữa các nghệ sĩ kỳ cựu và nghệ sĩ trẻ như: Nghệ sỹ Nhân dân (NSND) Thu Huyền, NSƯT Đăng Dương, Phạm Thu Hà, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Hà Lê, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên...

Trong đó, những bản phối mới, những màn kết hợp song ca, tam ca của các ca sỹ nổi tiếng đem lại không khí đầy ấn tượng. Đây không chỉ thể hiện sự kế thừa mà còn là thông điệp cho hành trình nối tiếp giữa truyền thống và hiện đại, quá khứ và tương lai.

Chương trình cũng có sự góp mặt của các vận động viên tiêu biểu như: Quang Hải, Ánh Viên, Lê Văn Công, cùng nhiều gương mặt thể thao đã mang vinh quang về cho Tổ quốc trên các đấu trường quốc tế. Sự hiện diện của các gương mặt ấn tượng này sẽ góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, truyền thông điệp đoàn kết, tự hào dân tộc.

Cuối chương trình là màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 8 phút tại đường đua F1 với quy mô 300 quả pháo hoa tầm cao và 60 giàn pháo hoa tầm thấp - kết thúc đêm không thể nào quên, một bản hòa ca dân tộc bằng tình yêu bằng niềm tin và tinh thần Việt Nam bất diệt.