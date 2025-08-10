Không khí hào hứng, sắc đỏ ngập tràn trước thềm concert “Tổ quốc trong tim”

(Ngày Nay) - Từng nhóm bạn trẻ khoác áo cờ đỏ sao vàng, cười rạng rỡ bên tấm pano quảng bá chương trình, tranh thủ ghi lại những bức ảnh kỷ niệm trước khi hòa mình vào không khí âm nhạc hoành tráng vào tối nay.
Sắc đỏ đã tràn ngập Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Bảo Ngọc
Sắc đỏ đã tràn ngập Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Bảo Ngọc

Chỉ còn chưa đầy vài giờ nữa, sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) sẽ rực đỏ trong đêm concert quốc gia "Tổ quốc trong tim." Đây là sự kiện văn hóa, chính trị chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, do Báo Nhân Dân và Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức.

Chương trình dự kiến đón khoảng 50.000 khán giả trực tiếp cùng hàng triệu người theo dõi qua sóng truyền hình và các nền tảng mạng xã hội, hứa hẹn tạo nên một không gian kết nối cảm xúc đặc biệt của tinh thần yêu nước.

Từ đầu giờ chiều, khu vực quanh Mỹ Đình đã rộn ràng hơn thường lệ. Trên các lối dẫn vào sân, những nhóm bạn trẻ khoác áo cờ đỏ sao vàng đứng thành từng cụm, rạng rỡ tạo dáng bên các pano quảng bá chương trình. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới hòa cùng tiếng máy ảnh, điện thoại liên tục chớp flash. Trong lúc xếp hàng check-in, nhiều bạn trẻ đã tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trước khi hòa mình vào bầu không khí âm nhạc hoành tráng tối nay.

"Mỗi khi cất lên lời Quốc ca trái tim mình lại đập rộn ràng và tự hào hơn bao giờ hết, concert là cơ hội để mình hòa lời ca với tất cả mọi người,” bạn Nguyễn Thị Hồng Thuận (24 tuổi, Hà Nội) chia sẻ. Sự háo hức hiện rõ trên gương mặt Thuận cũng như hàng nghìn khán giả trẻ khác, nhất là khi lần đầu được tham dự một chương trình kết hợp giữa nghệ thuật chính luận và âm nhạc hiện đại ở quy mô lớn như vậy.

Không khí hào hứng, sắc đỏ ngập tràn trước thềm concert “Tổ quốc trong tim” ảnh 1
Các bạn trẻ khoác lên mình sắc đỏ và các phụ kiện đến tham gia concert quốc gia. Ảnh: Bảo Ngọc

Không chỉ các bạn trẻ, nhiều gia đình cũng có mặt từ sớm. Cô Trịnh Thị Vinh (51 tuổi, Hà Nội), có người thân là chiến sĩ tham gia diễu binh ở Moscow (Nga), bày tỏ: "Thông qua chương trình tôi muốn truyền lửa cho con gái về tinh thần cách mạng và lòng yêu nước, đặc biệt hôm nay tôi đến xem cháu tôi là chiến sĩ Huỳnh Thái Bảo biểu diễn." Câu chuyện của cô Vinh là lát cắt ấm áp giữa biển người đổ về sân vận động nơi mỗi tấm vé, mỗi bước chân đều mang theo niềm tự hào gia đình, niềm tự hào dân tộc.

Theo Ban tổ chức, sân khấu chương trình có hình chữ V cao 26 mét sẽ là tâm điểm trong đêm nhạc. Bố cục được chia thành 4 khu vực mang thông điệp rõ ràng: Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc, Cờ Đỏ Sao Vàng. Không chỉ là những cụm từ quen thuộc in sâu trong tiềm thức mỗi người Việt, bốn trục nội dung này còn định hướng trải nghiệm cảm xúc của khán giả: từ tự hào lịch sử, khát vọng hiện tại đến niềm tin vào tương lai.

Không khí hào hứng, sắc đỏ ngập tràn trước thềm concert “Tổ quốc trong tim” ảnh 2
Cô Vinh cùng con gái đến từ sớm để xếp hàng. Ảnh: Bảo Ngọc

Điểm nhấn được chờ đợi nhất là khoảnh khắc 50.000 khán giả đồng loạt hát Quốc ca, một “dàn hợp xướng” đặc biệt chỉ có thể tạo nên bằng tinh thần cộng hưởng của hàng vạn trái tim cùng chung nhịp. Bên cạnh đó là màn trình diễn của 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1, như lời tri ân gửi tới lực lượng đã và đang gìn giữ bình yên đất nước.

Trên nền sân khấu hiện đại, các nghệ sĩ hàng đầu sẽ lần lượt xuất hiện, mang đến những sắc thái âm nhạc đa dạng từ chất truyền thống sâu lắng đến năng lượng trẻ trung hay phong cách rap cá tính. Sự kết hợp này giúp chương trình vừa giữ trọn tinh thần chính luận, vừa bắt nhịp với hơi thở âm nhạc đương đại.

"Tổ quốc chẳng ở đâu xa - Tổ quốc là ở trong tim mỗi người" không chỉ là khẩu hiệu của đêm nhạc mà còn là mạch cảm xúc xuyên suốt. Từ những khuôn hình khán giả chụp vội trước giờ diễn, đến lời kể của một người mẹ muốn "truyền lửa" hay niềm tự hào bật lên trong câu nói của một cô gái trẻ khi nhắc tới Quốc ca, tất cả ghép lại thành bức tranh chung: Tổ quốc hiện hữu trong những điều giản dị mà thiêng liêng.

Khi ánh đèn sân khấu bừng sáng, cũng sẽ là lúc hàng vạn con tim cùng hướng về những giai điệu đã đi qua nhiều thế hệ. Ở đó, ký ức lịch sử không nằm trên trang sách mà hóa thành thanh âm, hình ảnh, nhịp vỗ tay. Ở đó, những ước mơ và khát vọng hôm nay được tiếp nối bằng tinh thần đoàn kết, bằng niềm tự hào, bằng trách nhiệm với ngày mai.

Khép lại hành trình ấy sẽ là màn pháo hoa nghệ thuật 8 phút như lời chúc mừng gửi đến Tổ quốc trong dịp đại lễ, đồng thời là điểm nhấn thị giác cho một đêm cảm xúc tròn đầy.

Chỉ còn ít giờ nữa, khi tiếng nhạc cất lên, "Tổ quốc trong tim" sẽ không chỉ là tên gọi của một concert, đó sẽ là trải nghiệm tập thể nơi mỗi người tự nhận ra 2 tiếng "Tổ quốc" ở rất gần: trong màu áo đỏ sao vàng, trong lời ca chung, trong ánh mắt tự hào của thế hệ trước, trong nhịp bước tự tin của lớp trẻ hôm nay.

