Tối 3/2: Trao giải Búa liềm Vàng lần thứ X năm 2025

(Ngày Nay) - Tối 3/2, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước và chào đón năm mới Bính Ngọ 2026, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và công bố, trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ X năm 2025.

Giải Búa liềm Vàng lần thứ X năm 2025 được phát động từ ngày 20/1/2025 tại Lễ tổng kết và trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ IX. Tính đến thời điểm kết thúc nhận bài tham dự, Cơ quan Thường trực Giải (Tạp chí Cộng sản) đã nhận được tổng số 2.296 tác phẩm. Trong đó có 643 tác phẩm báo in, 866 tác phẩm báo điện tử, 464 tác phẩm truyền hình, 230 tác phẩm phát thanh và 93 tác phẩm ảnh báo chí.

Hội đồng chung khảo đã lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất, trình Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm Vàng quyết định trao 6 giải A, 13 giải B, 18 giải C, 10 giải chuyên đề và 35 giải Khuyến khích. Bên cạnh đó, Cơ quan Thường trực Giải cũng trình Ban Chỉ đạo Giải quyết định khen thưởng 15 tập thể là các ban tuyên giáo và dân vận, ban tổ chức cấp ủy, cơ quan báo chí và hội nhà báo có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai Giải Búa liềm Vàng ở địa phương, đơn vị.

Các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm Vàng năm 2025 ở các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục phong phú về chủ đề, thể loại. Hầu hết các tác phẩm đã bám sát các vấn đề nóng, các sự kiện nổi bật, nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị và đất nước, như kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng, 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9, 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; về tình hình, kết quả đổi mới sáng tạo và quyết tâm hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị tạo sự bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội trong năm 2025, năm về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2020-2025.

Nét mới trong nội dung các tác phẩm báo chí tham dự Giải Búa liềm Vàng năm 2025 là đã phản ánh sinh động, kịp thời những sự kiện, sinh hoạt chính trị của Đảng như: Việc tổ chức lấy ý kiến góp ý vào Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; việc triển khai thực hiện một số quan điểm chỉ đạo mới của Tổng Bí thư Tô Lâm về: Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; chống lãng phí; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; tổng kết 40 năm đổi mới, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng… Nhiều tác phẩm sau khi đăng, phát đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, bạn đọc.

Một nét mới trong việc tổ chức lễ trao giải là kết hợp với Lễ tuyên dương, khen thưởng 96 bí thư chi bộ xuất sắc trong toàn quốc (tương ứng 96 năm thành lập Đảng).

Lễ tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ X cho thấy công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần bồi đắp niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.