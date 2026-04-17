Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham quan Trung tâm trí tuệ nhân tạo Trung Quốc-ASEAN

(Ngày Nay) - Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc-ASEAN được coi là dự án mang tính biểu tượng cho tiến trình xây dựng “Con đường tơ lụa số” của thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nghe giới thiệu về Trung tâm hợp tác ứng dụng AI Trung Quốc-ASEAN.
Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, sáng 17/4, tại thành phố Nam Ninh (Quảng Tây), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc-ASEAN.

Đồng chí Trần Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đã tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan triển lãm về hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo Trung Quốc và Việt Nam; khu trưng bày các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo tiêu biểu của doanh nghiệp Trung Quốc.

Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc-ASEAN do Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc và các nước ASEAN thành lập, nhằm thúc đẩy sự phát triển bao trùm và cùng có lợi của trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu, được coi là dự án mang tính biểu tượng cho tiến trình xây dựng “Con đường tơ lụa số” của thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Ngày 30/6/2025, Trung tâm đi vào vận hành giai đoạn 1 với diện tích các hạng mục liên quan khoảng 7,78km2. Trong đó, diện tích của Trung tâm khoảng 19.000m2.

Trung tâm thúc đẩy các doanh nghiệp có năng lực của Trung Quốc đi sâu khai thác tiềm năng, nhu cầu của các nước ASEAN, cùng các nước liên quan thúc đẩy hợp tác ứng dụng AI trong các lĩnh vực chuyên môn như nông nghiệp, y tế, du lịch, giáo dục, tài chính, logistics, trên cơ sở phù hợp với nhu cầu của từng nước; đồng thời bồi dưỡng nhân tài về AI.

Tính đến cuối năm 2025, đã có 51 dự án tại Trung Quốc và 16 dự án tại các nước ASEAN đã được ký kết trong khuôn khổ này.

Dự kiến, Trung tâm sẽ tiếp tục thành lập các chi nhánh con tại các thành phố khác ở Trung Quốc và các nước ASEAN.

Ngày 26/11/2025, thành phố Hà Nội và Quảng Tây đã ký Bản ghi nhớ về việc cùng nghiên cứu xây dựng Trung tâm Hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo Việt Nam-Trung Quốc.

Số trẻ mắc bệnh tay chân miệng tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước
(Ngày Nay) - Từ đầu năm đến giữa tháng 4/2026, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế ghi nhận 263 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, vượt tổng số ca của cả năm 2025 (243 ca) và cao gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, số ca bệnh có xu hướng gia tăng nhanh trong thời gian gần đây, xuất hiện nhiều trường hợp diễn biến nặng, nguy kịch.
Sinh viên Mỹ lựa chọn tha hương để “thoát nợ” học phí
(Ngày Nay) - Dù sở hữu bằng cấp từ những đại học danh tiếng, không ít người trẻ tại Mỹ đang phải đối mặt với tình cảnh bế tắc tài chính, thậm chí chấp nhận rời bỏ quê hương, định cư tại nước ngoài để trốn tránh những khoản nợ sinh viên vượt ngoài khả năng.
Cảnh báo dịch bệnh não mô cầu "ẩn mình" trong cộng đồng
(Ngày Nay) - Bệnh não mô cầu không chỉ nguy hiểm ở tốc độ biến chứng chỉ trong 24 giờ, mà còn ở khả năng “ẩn mình” trước khi bùng phát. Trước nguy cơ bệnh diễn biến phức tạp, các chuyên gia khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng bệnh, chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, nhất là trẻ em.