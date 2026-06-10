Khai mạc Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(Ngày Nay) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung xem xét, quyết định theo thẩm quyền đối với 7 nội dung quan trọng.

Sáng 10/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành Phiên họp thứ 3.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Phiên họp tập trung xem xét, quyết định theo thẩm quyền đối với 7 nội dung quan trọng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua 1 pháp lệnh và 1 nghị quyết về lĩnh vực tư pháp, nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động của Tòa án nhân dân trong điều kiện tổ chức bộ máy mới, đó là: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 81/2025/UBTVQH15 về thành lập Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực; quy định phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua 2 nghị quyết liên quan đến tài chính, ngân sách, gồm: Nghị quyết về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm; Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí phân chia thuế giá trị gia tăng cho từng địa phương trong giai đoạn 2027-2030.

Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát và Đề cương giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy và đơn vị hành chính.”

Nêu rõ đây là chuyên đề giám sát đầu tiên của Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, công tác chuẩn bị phải được tiến hành thật chặt chẽ, bài bản và khoa học ngay từ khâu đầu tiên. Đặc biệt, hoạt động giám sát lần này phải gắn kết chặt chẽ với các chỉ đạo chiến lược của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực, nhất là tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Theo Chủ tịch Quốc hội, hiện nay, vấn đề quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy và đơn vị hành chính đang được dư luận xã hội vô cùng quan tâm. Thực tế, vẫn còn tình trạng trụ sở, đất đai, tài sản công dôi dư sau sắp xếp chậm được xử lý, khai thác chưa hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước.

Cùng với đó, tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5/2026 như thông lệ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, thông qua Nghị quyết về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với vụ chuyên môn và xây dựng, quản lý vị trí việc làm công chức vụ chuyên môn của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nhằm đảm bảo bộ máy tham mưu phải đổi mới, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Việc xây dựng vị trí việc làm phải thực chất, đúng người, đúng việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm; mỗi vị trí phải được xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ và kết quả đầu ra. Đồng thời, khắc phục tình trạng đánh giá hình thức, nể nang; làm tốt phải được ghi nhận; làm chưa tốt phải được thẳng thắn chỉ ra để khắc phục, sửa đổi; xây dựng được đội ngũ công chức khối cơ quan Quốc hội chuyên nghiệp, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp thêm vào cuối tháng 6 để xem xét, thông qua 2 nghị quyết: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 524/2012/UBTVQH13 ngày 20/9/2012 về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội; Nghị quyết quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân về phối hợp giám sát việc thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định, không được phép chậm, lùi sang các phiên họp sau.

Nhấn mạnh phiên họp diễn ra trong 1 ngày, nhưng cần xem xét tới 7 nội dung quan trọng liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, đòi hỏi sự tập trung trí tuệ cao độ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần họp nhanh, gọn, tập trung hiệu quả.

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tài liệu, phát biểu ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, nêu rõ quan điểm, chính kiến để các cơ quan có căn cứ tiếp thu, hoàn thiện. Các quyết sách của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau khi ban hành phải bảo đảm tính khả thi, bám sát thực tiễn, giải quyết được những yêu cầu đang đặt ra.