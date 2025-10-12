Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công trường nội trú liên cấp Na Ngoi

Ngày 11/10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Na Ngoi tại xã Na Ngoi (tỉnh Nghệ An).

Đây là công trình được triển khai theo chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Dự lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước; Hồ Đức Phớc, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Nghệ An và giáo viên, học sinh xã Na Ngoi.

Công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Na Ngoi có quy mô diện tích khoảng 5,5ha, với tổng số vốn đầu tư gần 240 tỷ đồng từ nguồn vốn Nhà nước và xã hội hóa.

Công trình được đầu tư hiện đại, đồng bộ với 49 lớp học và các khu ký túc xá, nhà ăn, khu vui chơi, khu trải nghiệm, khu tăng gia sản xuất...

Khi đi vào hoạt động, công trình giúp hơn 1.900 học sinh khu vực biên giới học tập, phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng, thể chất, tinh thần và nhân cách, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, tạo nguồn cán bộ tương lai cho địa phương, củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Tại Lễ khởi công, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Đảng, Nhà nước đã dành sự quan tâm rất lớn cho vùng biên giới.

Thực tế cho thấy hệ thống trường lớp, đặc biệt là các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới, vẫn còn rất thiếu thốn, khiến điều kiện học tập của các cháu học sinh còn nhiều hạn chế.

Do đó, việc đầu tư xây dựng 248 trường nội trú liên cấp là một chủ trương đúng đắn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn.

Xây dựng trường lớp không chỉ để các cháu có điều kiện học tập tốt hơn, mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là nâng cao chất lượng đời sống nhân dân vùng biên giới, góp phần giữ gìn chủ quyền lãnh thổ quốc gia từ gốc rễ. Đó là con người, là cộng đồng dân cư gắn bó với đất, với rừng, với đường biên, cột mốc.

Tổng Bí thư đề nghị Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và xã Na Ngoi cần quyết liệt vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, phải làm cho thật tốt, thật nhanh và thật hiệu quả; đảm bảo mặt bằng, hạ tầng, giải ngân vốn đúng tiến độ, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị thi công và công tác giảng dạy sau này.

Các đơn vị thiết kế, thi công, tư vấn, giám sát, cần thực hiện thi công bằng cả tấm lòng, bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, coi đây là nơi gửi gắm niềm tin, ước mơ của đồng bào biên giới; phải đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động, kỹ thuật, mỹ thuật, xứng đáng là ngôi trường kiểu mẫu vùng biên.

Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, nhân dân xã Na Ngoi cần tiếp tục quan tâm để các cháu học sinh được học tập trong môi trường đầy đủ; gắn xây dựng trường học với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, dạy chữ phải đi đôi với dạy người, dạy đạo lý làm người, lòng yêu quê hương, đất nước.

"Bà con trên địa bàn tiếp tục đồng hành, ủng hộ, chia sẻ để công trình được triển khai suôn sẻ. Đây là ngôi trường của con em mình, là của bà con mình, nên phải cùng nhau giữ gìn, cùng nhau vun đắp," Tổng Bí thư căn dặn.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các bộ, ngành Trung ương phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, già làng, trưởng bản, lực lượng vũ trang để vận động nhân dân cùng chăm lo sự nghiệp giáo dục, xem trường học là “pháo đài” của tri thức, văn hóa và lòng yêu nước ở biên giới.

Các bên tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, huy động nguồn lực xã hội hóa, doanh nghiệp, cá nhân đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong hành trình “Nâng bước em tới trường.”

Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân, đặc biệt là tình cảm, trách nhiệm của các thầy, cô giáo nơi biên cương Tổ quốc, chúng ta sẽ xây dựng thành công hệ thống trường nội trú tại 248 xã biên giới để mỗi trẻ em vùng cao, vùng xa đều có cơ hội học tập, phát triển, vươn tới tương lai tươi sáng.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh việc khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Na Ngoi có ý nghĩa vô cùng to lớn.

Đây không chỉ là một công trình giáo dục, mà còn là công trình của niềm tin, của khát vọng vươn lên, của tình Đảng, nghĩa đồng bào. Ngôi trường mới không chỉ là nơi gieo mầm tri thức, mà còn là biểu tượng của niềm tin và khát vọng đổi thay, nơi những ước mơ của con em vùng biên được chắp cánh; nơi các em được học chữ, học làm người và học tình yêu quê hương, đất nước; nơi gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa các dân tộc, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành Trung ương đã dành cho tỉnh Nghệ An, trong đó có xã Na Ngoi nói riêng tình cảm đặc biệt, sự quan tâm giúp đỡ quý báu để công trình sớm được triển khai trên mảnh đất biên cương ở miền Tây xứ Nghệ.

Tỉnh cam kết bàn giao đầy đủ, kịp thời mặt bằng sạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đơn vị thi công triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối; chỉ đạo các ngành, xã Na Ngoi phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tối đa cho chủ đầu tư và đơn vị thi công trong quá trình xây dựng.

Tỉnh chuẩn bị đầy đủ, tốt nhất các điều kiện về đội ngũ giáo viên, chương trình, cơ sở vật chất để sớm đưa công trình vào hoạt động hiệu quả, trở thành mái trường của tri thức, của niềm tin, của khát vọng vươn lên cho con em đồng bào nơi phên dậu của Tổ quốc...

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng nhà trường bức ảnh “Bác Hồ quàng khăn đỏ cho học sinh” - biểu tượng thiêng liêng thể hiện sự quan tâm của Bác đối với thế hệ trẻ.

Tổng Bí thư cùng đoàn công tác tặng nhiều phần quà cho các em học sinh ở xã Na Ngoi; trao 50 phần quà cho 50 hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách xã Na Ngoi - thể hiện sự sẻ chia của Đảng, Nhà nước đối với bà con vùng biên giới.