Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có chuyến công tác tại Hoa Kỳ

(Ngày Nay) - Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ có chuyến công tác tại Hoa Kỳ, dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza từ ngày 18 đến ngày 20/2/2026.

Mỹ đánh giá cao vai trò của Việt Nam

Trong thông điệp chúc mừng gửi đến Tổng Bí thư Tô Lâm sau Đại hội XIV, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào thời điểm quan trọng, khi Việt Nam và Mỹ đang tiếp tục triển khai những kết quả tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ mong muốn hai bên sớm đạt kết quả tích cực trong đàm phán hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, qua đó thúc đẩy hơn nữa thịnh vượng chung của hai nước.

Hoan nghênh quyết định của Việt Nam tham gia sáng kiến Hội đồng Hòa bình Gaza, Tổng thống Trump đồng thời cảm ơn và đánh giá cao vai trò của Việt Nam cũng như hợp tác Việt Nam - Mỹ trong thúc đẩy hòa bình, bảo đảm tự do, chủ quyền, độc lập của các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Tổng thống Trump tin tưởng quan hệ Việt Nam - Mỹ sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, từ kinh tế - thương mại, an ninh - quốc phòng cho đến giao lưu nhân dân. Cũng trong thông điệp chúc mừng này, nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời bày tỏ mong muốn được đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Mỹ vào thời gian thích hợp.

Trước đó hôm 16-1, Tổng thống Trump đã gửi thư tới Tổng Bí thư Tô Lâm, mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza với tư cách là quốc gia thành viên sáng lập, cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hòa bình bền vững cho xung đột giữa Israel và Palestine tại Dải Gaza.

Trả lời thư mời của Tổng thống Mỹ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ và luôn sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế hướng đến giải quyết các xung đột, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng quyền cơ bản của các bên liên quan.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia với tư cách quốc gia thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình, cùng Mỹ và cộng đồng quốc tế đóng góp tích cực hướng tới một giải pháp lâu dài, toàn diện cho tiến trình hòa bình Trung Đông, trong đó có việc thành lập nhà nước Palestine cùng tồn tại hòa bình bên cạnh nhà nước Israel.

Thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Mỹ

Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995. Trải qua hơn 3 thập kỷ, quan hệ hai nước đã chứng kiến nhiều bước phát triển nổi bật, trong đó có việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2023.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước ngày càng tăng, trong đó Mỹ là thị trường xuất khẩu đầu tiên của Việt Nam vượt mốc 100 tỉ USD, tiếp tục là một trong các đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam.

Nhiều tập đoàn lớn, uy tín của Mỹ đã hiện diện lâu dài và làm ăn hiệu quả tại Việt Nam. Hai bên có đầy đủ các thế mạnh có thể tương hỗ, bổ trợ chặt chẽ cho nhau. Mỹ có năng lực mạnh về công nghệ, nguồn vốn, quản trị hiện đại.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam có nguồn nhân lực trẻ và chất lượng ngày càng cao, tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý chiến lược.

Chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm cho thấy Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong việc góp phần giải quyết các công việc chung toàn cầu.

Chuyến đi cũng cho thấy tinh thần chủ động, tích cực của Việt Nam trong đối ngoại, sau khi công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được xem là nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên" cùng với quốc phòng và an ninh tại Đại hội XIV.

Ở khía cạnh song phương, chuyến công tác được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mỹ ngày càng hiệu quả và thực chất hơn nữa, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mà Việt Nam đang có nhu cầu còn Mỹ có thế mạnh, đưa thương mại tiếp tục phát triển và ngày càng bền vững.