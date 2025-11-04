Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định chỉ định Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội

(Ngày Nay) - Sáng 4/11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc.

Tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang, thừa ủy quyền của Bộ Chính trị, công bố các quyết định về công tác nhân sự.

Bộ Chính trị cũng có Quyết định để đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV thôi giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng, phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ: Thực hiện chủ trương của Đảng, chuẩn bị thật tốt các công việc để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Chính trị điều động, phân công một số đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư để thực hiện các nhiệm vụ. Trong đó, Bộ Chính trị quyết định: Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thôi tham gia Ban Bí thư khóa XIII, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tổng Bí thư nêu rõ: Đồng chí Đỗ Văn Chiến có quá trình tham gia cách mạng và trưởng thành từ những hoạt động thực tiễn ở cơ sở, có nhiều kinh nghiệm trong công tác tập hợp vận động quần chúng và cùng với Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo các mặt công tác của Đảng, của đất nước trong thời gian dài. Ở bất cứ nhiệm vụ nào được phân công, đồng chí đều nỗ lực hết sức, hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ của mình, đặc biệt là trong thời gian tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Việc đồng chí Đỗ Văn Chiến được tín nhiệm phân công tham gia công tác của Quốc hội để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, làm cho Quốc hội ngày càng phát huy vai trò, vị thế của mình trong hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư mong muốn, trên cương vị công tác mới, đồng chí Đỗ Văn Chiến tiếp tục đoàn kết, thống nhất với các đồng chí trong Đảng ủy Quốc hội, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lãnh đạo Quốc hội hoàn thành các nhiệm vụ của mình, tổ chức triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, các quyết sách của Quốc hội trong thời gian tới. Các đồng chí trong Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục duy trì truyền thống đoàn kết, thống nhất, tạo thêm sức mạnh, cùng phối hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương luôn sát cánh cùng Quốc hội, tiếp tục phối hợp để các cơ quan hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Tân Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm xúc động, vinh dự khi được Bộ Chính trị tin tưởng, giao trọng trách mới; nhấn mạnh đây vừa là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là nhiệm vụ mới, đòi hỏi bản thân không ngừng nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tân Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội khẳng định sẽ không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, đổi mới phương pháp công tác, phát huy tinh thần đoàn kết, tận tụy, hết lòng, hết sức phục vụ; bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Quốc hội để hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, sinh năm 1962, quê quán tỉnh Tuyên Quang (cũ); có trình độ chuyên môn Đại học Nông nghiệp chuyên ngành trồng trọt; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (từ tháng 5/2024); Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII. Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Trước khi được điều động, phân công, chỉ định làm Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến có thời gian dài công tác tại tỉnh Tuyên Quang (cũ), từng giữ các chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, sau đó đồng chí được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Đồng chí từng đảm nhiệm các chức vụ: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Từ tháng 2/2025, đồng chí là Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.