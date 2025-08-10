Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến Seoul, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc

(Ngày Nay) - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun chào đón Tổng Bí thư và Phu nhân tại chân cầu thang máy bay. Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân bước trên thảm đỏ với hàng tiêu binh danh dự, chào hỏi các quan chức Hàn Quốc và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc. Ảnh: Thống Nhất
Vào lúc 14 giờ (giờ địa phương) ngày 10/8, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quân sự Seongnam ở thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 10-13/8, theo lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân.

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quân sự Seongnam, về phía Hàn Quốc có: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cho Hyun; Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam và Phu nhân; Tư lệnh sân bay quân sự Seongnam.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun chào đón Tổng Bí thư và Phu nhân tại chân cầu thang máy bay. Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân bước trên thảm đỏ với hàng tiêu binh danh dự, chào hỏi các quan chức Hàn Quốc và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc trong sự chào mừng nồng nhiệt.

Sau hơn 30 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành một hình mẫu quan hệ rất đặc biệt, hiệu quả và thực chất. Khuôn khổ quan hệ của hai bên đã đạt được mức độ cao nhất, là quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện và tin cậy chính trị ở mức rất cao do hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực đã đem lại những lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam và là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam. Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu mà Hàn Quốc cung cấp hỗ trợ phát triển. Hợp tác văn hóa, giáo dục, lao động, du lịch và hợp tác trên các lĩnh vực khác chứng kiến những thành quả quan trọng, không ngừng đổi mới cả về lượng và về chất. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, một trong những hợp tác được kỳ vọng là trụ cột mới trong quan hệ song phương, hai nước đã thu được nhiều thành quả đáng khích lệ.

Trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình xây dựng và triển khai những định hướng phát triển lớn của đất nước, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm lần này càng thể hiện rõ nét hơn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả và cũng là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm Hàn Quốc ngoại giao thăm cấp Nhà nước

