Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất tăng lương tối thiểu vùng cao nhất 9,8%

(Ngày Nay) - Chiều 23/6, Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp phiên thứ nhất để trao đổi về phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2027. Tại phiên họp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất hai phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2027, với phương án ở các mức tăng lần lượt là 9,8% và 8,5%.

Về phía đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đề xuất được đưa ra là điều chỉnh lương từ ngày 1/7/2027, đồng thời mức tăng cần bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp.

Theo bà Trần Thị Thanh Hà, Phó Trưởng Ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hai phương án tăng lương tối thiểu vùng ở mức 9,8% và 8,5% đã được nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng trên cơ sở bảo đảm tính cân bằng. Các mức tăng này tương đối phù hợp để góp phần bảo đảm mức sống cơ bản cho công nhân, người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết việc xây dựng hai phương án trên được căn cứ vào nhiều yếu tố kinh tế. Cụ thể, các yếu tố được xem xét gồm tốc độ tăng trưởng GDP, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) phản ánh mức độ lạm phát, năng suất lao động của nền kinh tế và tình hình tài chính của doanh nghiệp. Bên cạnh đó là đánh giá về nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh cũng như triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp trong nước.

Đại diện người lao động cũng cho rằng thị trường lao động hiện nay đang có xu hướng dịch chuyển sang các công việc có thu nhập cao hơn; trong đó, các lĩnh vực xây dựng và dịch vụ đang trả mức lương thực tế cho người lao động cao hơn đáng kể so với những năm trước.

Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng đồng tình với việc cần điều chỉnh lương tối thiểu nhưng cho rằng nếu áp dụng từ ngày 1/1/2027 sẽ khá gấp và không đủ thời gian để cộng đồng doanh nghiệp thích ứng. Thay vào đó, ông đề xuất lùi thời điểm điều chỉnh đến ngày 1/7/2027 để doanh nghiệp có thêm thời gian chuẩn bị cho những thay đổi về chi phí nhân công. Hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn đang gặp khó khăn do cả yếu tố chủ quan và khách quan, nếu mức tăng lương quá cao sẽ làm chi phí sản xuất tăng đáng kể, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Vì vậy, việc điều chỉnh cần bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Thời điểm điều chỉnh cũng như mức tăng lương tối thiểu vùng sẽ tiếp tục được các bên thảo luận trong những phiên họp tiếp theo của Hội đồng Tiền lương Quốc gia.

Thông tin về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam ngày 5/6/2026, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết việc điều chỉnh lương tối thiểu cần được xem xét thận trọng, toàn diện, dựa trên bức tranh kinh tế - xã hội và sức chịu đựng của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động. Tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án phù hợp nhằm góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, đồng thời khẳng định và phát huy vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn.

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, bài toán điều chỉnh lương tối thiểu gắn với đời sống của hàng triệu người lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Vì vậy, một phương án hài hòa, hợp lý và nhân văn sẽ là nền tảng quan trọng để củng cố niềm tin, ổn định quan hệ lao động và tạo động lực cho tăng trưởng trong giai đoạn mới.