Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh áp mức thuế toàn cầu mới 10%

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Sắc lệnh hành pháp mới sẽ có hiệu lực từ ngày 24/2, trong đó miễn trừ danh sách sản phẩm khỏi việc bị áp mức thuế mới gồm thịt bò, cà chua, cam, dược phẩm, xe chở khách, một số khoáng sản quan trọng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng.

Tối 20/2 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông đã ký sắc lệnh áp mức thuế toàn cầu mới 10% theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974.

Thông tin này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế nhập khẩu đối ứng diện rộng của Tổng thống Trump dựa trên Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA).

Nhà Trắng cho biết sắc lệnh hành pháp mới sẽ có hiệu lực từ ngày 24/2, trong đó miễn trừ một danh sách dài các sản phẩm khỏi việc bị áp mức thuế mới, bao gồm thịt bò, cà chua, cam, dược phẩm, xe chở khách và một số khoáng sản quan trọng. Các sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của thỏa thuận thương mại với Canada và Mexico cũng thuộc diện miễn trừ.

Theo CNBC, mức thuế mới được áp dụng bên cạnh những khoản thuế vẫn còn hiệu lực sau phán quyết mới nhất của Tòa án Tối cao Mỹ.

Trước đó, tối 20/2, một quan chức Nhà Trắng chia sẻ với CNBC rằng sắc lệnh thuế quan toàn cầu 10% mới (có thời hạn 150 ngày) sẽ chính thức thay thế các mức thuế cũ được ban hành theo IEEPA.

Sự thay đổi này có thể mang lại lợi thế cho một số đối tác đã ký kết hoặc đang đàm phán thương mại với chính quyền Trump, do mức thuế 10% mới này thấp hơn các mức cũ.

Đáng chú ý, Trung Quốc phải chịu 2 mức thuế 10% dựa trên IEEPA, cùng với mức thuế 25% hiện hành. Theo cơ chế mới, tổng thuế đối với hàng Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ có thể ở mức 35%. Còn đối với Liên minh châu Âu (EU), mức thuế sẽ giảm từ 15% xuống còn 10%.

Theo CNBC News, Điều luật 122 cho phép Tổng thống Mỹ áp mức thuế quan lên đến 15% trong tối đa 150 ngày để giải quyết tình trạng thâm hụt thương mại.

Sau thời hạn này, mọi quyết định gia hạn cần phải được Quốc hội chấp thuận. Tuy nhiên, Tổng thống Trump khẳng định ông sẽ tìm cách khác để áp thuế mà không cần qua “ải” Quốc hội. Ông cũng tuyên bố rằng tất cả các mức thuế có hiệu lực theo các Điều khoản 232 và 301 vẫn tiếp tục “đầy đủ hiệu lực.”

Bên cạnh đó, chính quyền Mỹ cũng đang sử dụng Điều khoản 301 để mở các cuộc điều tra về khả năng tồn tại những hành vi thương mại không công bằng, có thể dẫn tới các mức thuế mới.

Trong tuyên bố liên quan, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessen tuyên bố chính quyền sẽ thay thế các mức thuế dựa trên IEEPA vừa bị Tòa án Tối cao bác bỏ bằng cách vận dụng các đạo luật thuế quan hiện hành khác và doanh thu từ thuế nhập khẩu sẽ hầu như không thay đổi trong năm nay.

Trong khi đó, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết các cuộc điều tra về hành vi thương mại không công bằng có thể dẫn tới những mức thuế khác.

Ông nêu rõ chính quyền có rất nhiều công cụ và mọi người sẽ thấy những công cụ đó được sử dụng trong những ngày và những tuần tới.

PV
Tổng thống Mỹ thuế toàn cầu sắc lệnh

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

UNESCO công bố cẩm nang mới, tái định hình cách thức quản trị di sản thế giới
UNESCO công bố cẩm nang mới, tái định hình cách thức quản trị di sản thế giới
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh các Di sản Thế giới phải đối mặt với sức ép ngày càng gia tăng từ phát triển kinh tế, biến đổi khí hậu đến những hạn chế trong quản trị, UNESCO cùng ba Cơ quan Tư vấn của Ủy ban di sản thế giới là ICCROM, ICOMOS và IUCN đã công bố ấn phẩm mới mang tên Quản lý Di sản Thế giới (Managing World Heritage). Ấn phẩm được xác định là tài liệu nền tảng, định hình khung hệ thống quản lý và bảo tồn không chỉ cho các Di sản Thế giới mà còn cho các địa điểm di sản nói chung.
Bali. Ảnh: Outlook Travel Magazine
Từ Bali nghĩ tới Vân Đồn - Thương cảng đệ nhất Đông Nam Á
(Ngày Nay) - Trong lúc Bali ngột ngạt trong dòng người và hiểm họa ô nhiễm môi trường vẫn là điểm đến của 6,5 triệu du khách mỗi năm, thì Vân Đồn với những lợi thế du lịch tương đồng lại vẫn đang như nàng tiên cá nép mình dưới biển xanh, như viên ngọc quý ẩn trong lớp vỏ trai.