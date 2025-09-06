Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh

(Ngày Nay) - Theo Nhà Trắng, sắc lệnh mới sẽ cho phép Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và các quan chức cấp dưới sử dụng các chức danh thứ cấp như "Bộ trưởng Chiến tranh" và "Thứ trưởng Chiến tranh."
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp để đổi tên Bộ Quốc phòng thành "Bộ Chiến tranh".
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/9 đã ký một sắc lệnh hành pháp để đổi tên Bộ Quốc phòng thành "Bộ Chiến tranh," trong nỗ lực mới nhất của ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng nhằm cho thấy hình ảnh cứng rắn của quân đội Mỹ.

Ông Trump ký sắc lệnh trên tại một buổi lễ tại Phòng Bầu dục, đưa Bộ Quốc phòng Mỹ trở lại tên gọi mà bộ này đã giữ cho đến sau Thế chiến thứ hai trong bối cảnh các quan chức tìm cách nhấn mạnh vai trò của Lầu Năm Góc trong việc ngăn ngừa xung đột.

Theo Nhà Trắng, sắc lệnh này sẽ cho phép Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và các quan chức cấp dưới sử dụng các chức danh thứ cấp như "Bộ trưởng Chiến tranh" và "Thứ trưởng Chiến tranh" trong thư từ chính thức và thông tin liên lạc công khai.

Bộ Chiến tranh được thành lập vào năm 1789, cùng năm Hiến pháp Mỹ có hiệu lực. Bộ này được đổi tên theo luật vào năm 1947, hai năm sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc.

