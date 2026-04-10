TP. HCM khẳng định vai trò "điểm đến toàn cầu" tại ITE HCMC 2026

(Ngày Nay) - Trả lời Ngày Nay nhân dịp Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) chính thức khởi động với chủ đề “Kết nối sống động - Điểm đến toàn cầu”, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. HCM khẳng định sự kiện không chỉ tập trung xây dựng nhiều hoạt động theo hướng quảng bá du lịch số, tạo kết nối trong cộng đồng công nghệ mà còn hướng tới việc lấy du lịch xanh làm điểm nhấn chiến lược cho Thành phố.

Du lịch xanh, thông minh, bền vững

ITE HCMC 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức. Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 29/8/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), cùng chuỗi hoạt động bên lề tại các khách sạn, trung tâm hội nghị và điểm đến trên địa bàn Thành phố.

Bước sang lần tổ chức thứ 20, ITE HCMC 2026 không chỉ là dấu mốc quan trọng mà còn khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của TP.HCM và Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới. Vượt ra ngoài khuôn khổ một hội chợ thương mại thông thường, sự kiện được định vị là nền tảng xúc tiến du lịch quốc tế hàng đầu, nơi hội tụ các cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến, doanh nghiệp, chuyên gia, báo chí và người mua quốc tế để cùng kiến tạo giá trị mới cho ngành du lịch trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng xanh, thông minh và bền vững.

Chủ đề “Kết nối sống động - Điểm đến toàn cầu” khẳng định hệ sinh thái du lịch không biên giới, nơi công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đan xen cùng giá trị di sản, tạo nên những nhịp cầu giao thoa linh hoạt giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

Chia sẻ về sứ mệnh của kỳ hội chợ lần thứ 20, lãnh đạo Sở Du lịch TP. HCM nhấn mạnh: “Bước sang năm thứ 20, ITE HCMC 2026 mang trên mình sứ mệnh lịch sử: Không chỉ là nơi gặp gỡ, mà là nơi kiến tạo những giải pháp đột phá cho một kỷ nguyên du lịch mới - kỷ nguyên của sự kết nối thông minh, phát triển xanh và hợp tác bền vững".

"Với chủ đề năm nay, chúng tôi khẳng định vai trò tiên phong của ngành du lịch Tp. HCM trong việc dẫn dắt sự chuyển mình từ ‘du lịch truyền thống’ sang ‘hệ sinh thái du lịch xanh và số’, tăng sức cạnh tranh quốc tế. ITE HCMC 2026 chính là lời cam kết mạnh mẽ nhất về một Việt Nam chủ động hội nhập, sẵn sàng bứt phá và vững vàng nâng cao vị thế trên bản đồ du lịch tương lai", ông Lê Trương Hiền Hòa nhấn mạnh.

Đa dạng hóa thị trường khách quốc tế

Trong vai trò đầu tàu của du lịch Việt Nam, ngành du lịch TP. HCM tiếp tục đa dạng hóa thị trường khách quốc tế, duy trì dòng khách MICE và du lịch cao cấp. Hiện nay, cơ cấu thị trường khách quốc tế của Thành phố gồm 44% từ Đông Bắc Á, 15% từ Đông Nam Á, 14% từ Bắc Mỹ, 7% từ Châu Đại Dương và 6% từ Nam Á. Trước những biến động địa chính trị, TP. HCM chủ động mở rộng độ phủ sóng, giảm rủi ro bằng cách ưu tiên các thị trường trọng điểm ổn định như Đông Bắc Á và Hoa Kỳ, đồng thời tập trung khai thác tiềm năng từ Tây Âu (Đức), Úc, Đông Nam Á và Ấn Độ.

ITE HCMC 2026 được kỳ vọng sẽ phát huy vai trò là nền tảng xúc tiến du lịch quốc tế hàng đầu, thúc đẩy hợp tác tại các thị trường ưu tiên, hỗ trợ doanh nghiệp và địa phương mở rộng mạng lưới đối tác, nâng cao chất lượng nguồn khách. Hội chợ còn thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của truyền thông quốc tế với 60 cơ quan báo chí cùng các KOLs và Travel Bloggers, góp phần lan tỏa hình ảnh điểm đến TP.HCM rộng khắp.

Các hoạt động nổi bật của ITE HCMC 2026 bao gồm Diễn đàn Du lịch Cấp cao thảo luận về chính sách điểm đến thông minh, hạ tầng xanh, năng lượng tái tạo và kinh doanh tuần hoàn; chuỗi hội nghị quốc tế quan trọng như Hội nghị Quan chức Cấp cao (SOM), Hội nghị Bộ trưởng Du lịch CLMV lần thứ 8, ACMECS lần thứ 7 và CLV lần thứ nhất; chương trình Hành trình trải nghiệm di sản (Pre/Post Tour) giới thiệu du lịch đường thủy, sinh thái nông thôn và làng nghề; cùng Ngày hội Travel Fun Fair Day với hàng ngàn tour tuyến khuyến mại và hoạt động giao lưu văn hóa đa quốc gia.

Cùng chia sẻ về kỳ vọng và cách đánh giá hiệu quả sự kiện, bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ VH, TT&DL cho biết Bộ đã xây dựng kế hoạch cụ thể từ rất sớm. Năm nay, Bộ tổ chức các hội nghị quốc tế, trong đó có hội nghị Bộ trưởng Du lịch các nước trong khuôn khổ sự kiện nhằm nâng tầm hội nghị quốc tế, đồng thời đang thúc đẩy để sang năm nâng cấp lên thành hội chợ du lịch khu vực.

Đối với hội chợ, ngoài vai trò tham gia định hướng, Bộ thực hiện chức năng điều phối, đánh giá hiệu quả và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Theo bà Nguyễn Thị Mai Hoa, hiệu quả của sự kiện không chỉ dừng ở số lượng hợp đồng ký kết hay giá trị giao dịch, mà còn được đo lường qua số đường bay mới, tour tuyến được mở, hiệu quả truyền thông trong nước và quốc tế, khả năng quảng bá hình ảnh Việt Nam, thúc đẩy hệ sinh thái du lịch, liên kết vùng cũng như đóng góp về mặt chính sách.

ITE HCMC từng được được vinh danh “Triển lãm Thương mại Tốt nhất Châu Á” hai năm liên tiếp 2024-2025 và là sự kiện du lịch duy nhất tại Việt Nam có chương trình Người mua quốc tế (Hosted Buyers). Trong năm 2026, hội chợ dự kiến quy tụ hơn 520 đơn vị triển lãm, 34 địa phương Việt Nam, 260 Người mua quốc tế từ hơn 32 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 10% so với năm 2025), hơn 30.000 khách tham quan (tăng 15%) và tạo ra 20.050 cuộc hẹn giao thương B2B.