Bộ GD&ĐT xây dựng đề án trường cao đẳng chất lượng cao, chuẩn quốc tế

In bài viết
(Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo định hướng xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao và trường cao đẳng đạt chuẩn quốc tế, dự kiến đề xuất nhiều chính sách liên quan.
Trường Cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội (HHT) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trở thành Trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao. Ảnh: HHT.

Ngày 27/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức họp ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng đề án trường chất lượng cao.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo định hướng xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao và trường cao đẳng đạt chuẩn quốc tế.

Đề án bảo đảm phù hợp với công tác sắp xếp hệ thống giáo dục nghề nghiệp của các địa phương; các ngành, nghề đào tạo bám sát nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Đề án cũng đề xuất các nhóm giải pháp chính sách như đầu tư cho đội ngũ nhà giáo và người học; cơ chế tự chủ; quản lý, sử dụng tài sản công…

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân đề nghị ban soạn thảo đề án cân nhắc vấn đề phạm vi đề án tập trung vào các trường cao đẳng trọng điểm hay mở rộng sang một số trường trung học nghề. Đây là mô hình trường học mới vừa được đưa vào hệ thống giáo dục quốc dân theo Luật Giáo dục vừa được Quốc hội thông qua đầu tháng 12/2025.

Cũng trong đầu tháng 12/2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 249/2025/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.

Theo đó, một trong những mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, đầu tư trọng điểm cho 18 trường cao đẳng, trong đó 6 trường thực hiện chức năng trung tâm quốc gia và 12 trường thực hiện chức năng trung tâm vùng đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề cao trong các ngành, nghề kỹ thuật, công nghệ, phục vụ các chương trình, dự án chiến lược, trọng điểm quốc gia; đầu tư cho khoảng 30 trường cao đẳng để đào tạo ít nhất 20 ngành, nghề trọng điểm, mũi nhọn phát triển kinh tế - xã hội vùng và địa phương, có năng lực cạnh tranh trong khu vực ASEAN.

Đến năm 2035, phát triển khoảng 60 trường cao đẳng tiếp cận trình độ các nước ASEAN - 4 và 6 trường tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20; phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để có khoảng 200 ngành, nghề trọng điểm, trong đó 15 đến 20 ngành, nghề có năng lực cạnh tranh vượt trội trong khu vực ASEAN và thế giới.

Bộ GD&ĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Cao đẳng Giáo dục

