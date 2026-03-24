TPHCM: các nữ tổng lãnh sự, phu nhân tổng lãnh sự… đi xem rối nước

(Ngày Nay) -Ngày 24/3, các nữ tổng lãnh sự, phu nhân và nữ viên chức thuộc các cơ quan đại diện nước ngoài tại TPHCM đã đến tham quan Bảo tàng Lịch sử TPHCM và xem chương trình múa rối nước “Hoa đất Việt”.

Hoạt động do Sở Ngoại vụ TPHCM phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM và các cơ quan, đơn vị tổ chức thường niên vào tháng 3 nhân dịp Quốc tế Phụ nữ.

Tham gia hoạt động có Phó giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM Nguyễn Minh Quế đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND TPHCM, Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị TPHCM cùng khoảng 25 vị khách là các nữ tổng lãnh sự, phu nhân tổng lãnh sự và viên chức lãnh sự, các nữ cán bộ, viên chức đang công tác tại các lãnh sự quán tại TPHCM.

Phát biểu chào mừng, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM Nguyễn Minh Quế khẳng định TPHCM luôn trân trọng sự đóng góp của các nữ tổng lãnh sự, các phu nhân và toàn thể nữ cán bộ, nữ viên chức tại các cơ quan đại diện nước ngoài trong việc thúc đẩy tình hữu nghị, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và các quốc gia.

Tại chương trình, các vị khách đã tham quan Bảo tàng Lịch sử TPHCM – nơi lưu giữ 12 bảo vật quốc gia của Việt Nam – và thưởng thức nghệ thuật múa rối nước Việt Nam.

Đạo diễn Trần Được, Phó Đoàn Rối Rồng Phương Nam (Trung tâm Nghệ thuật TPHCM) cho biết, chương trình “Hoa đất Việt” là chắt lọc những giá trị tinh túy của nghệ thuật múa rối nước Việt Nam. Chương trình phục vụ các nữ tổng lãnh sự, nữ viên chức và phu nhân thuộc các cơ quan đại diện nước ngoài tại TPHCM hôm nay còn được bổ sung thêm tiết mục rối cạn nhằm giúp quan khách có cái nhìn toàn diện hơn về nghệ thuật rối tại TPHCM.

Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM Wiraka Moodhitaporn và Tổng Lãnh sự Indonesia tại TPHCM Carolina Tinangon đã bày tỏ sự thích thú, ấn tượng trước rối nước – loại hình nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa Việt. Hai nữ tổng lãnh sự cũng chia sẻ sự tương đồng giữa nghệ thuật múa rối của Việt Nam với Thái Lan và Indonesia đều thể hiện nét đẹp văn hóa của mỗi quốc gia cần được giữ gìn và phát huy.