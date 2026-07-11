Thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ tập thể được phát hiện trong ngày 11/7

(Ngày Nay) -Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, trong ngày 11/7, tại khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thuộc Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện và quy tập 20 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ tập thể.

Ngoài ra đội tìm kiếm còn phát hiện 7 bộ di vật đi kèm theo các hài cốt liệt sĩ. Như vậy tính từ ngày chính thức tổ chức khai quật mộ liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vào ngày 6/7, cho tới thời điểm hiện tại, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy 49 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ tập thể.

Bên cạnh công tác tìm kiếm hài cốt, các công tác khác như triển khai bảo quản để làm sạch, lấy mẫu giám định ADN và phân loại, lập hồ sơ riêng cho từng trường hợp. Các di vật cũng được niêm phong và lưu giữ theo đúng quy định.

Cũng trong ngày 11/7, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - đã cùng đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thăm và kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trao đổi với lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại đây, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị đang nỗ lực tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính nhiều nhất các liệt sĩ. Đại tướng cũng nhấn mạnh, chiến tranh đã lùi xa nhưng đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tình cảm của nhân dân, của quân đội đối với các liệt sĩ ngày càng thêm sâu đậm.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng ghi nhận những nỗ lực của lực lượng tìm kiếm để đạt được kết quả như hôm nay. Điều đó thể hiện sự quyết tâm và tinh thần đồng đội cao quý của từng chiến sĩ, sĩ quan đang tích cực tìm kiếm những đồng đội đã hy sinh. Những ngày qua, nhân dân cả nước theo dõi và hết sức xúc động trước hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ diễn ra khẩn trương tại Công viên Lê Thị Riêng.

Được biết, vào ngày mai 12/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và mở rộng thêm một số khu vực nghi vấn còn có hài cốt liệt sĩ.