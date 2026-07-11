Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Quảng Trị sẽ tiếp tục mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi

Nguyễn Hoàng Anh In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) -  Sáng 10/7/2026, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng. Hội thảo quy tụ đại diện các cơ quan Trung ương, Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh, các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, nhân chứng lịch sử và các nhà nghiên cứu nhằm đối chiếu, thẩm định nhiều nguồn tư liệu phục vụ công tác tìm kiếm.
Quảng Trị sẽ tiếp tục mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi ảnh 1

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: “Khu vực Câu Nhi là nơi diễn ra trận chiến đấu đặc biệt ác liệt của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 vào tháng 5/1972. Qua nhiều năm tìm kiếm, lực lượng chức năng đã quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ, song các nguồn tư liệu lịch sử, lời kể của nhân chứng và kết quả khảo sát thực địa gần đây tiếp tục cho thấy vẫn còn những liệt sĩ chưa được tìm thấy”.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, việc tổ chức hội thảo nhằm tập hợp, kiểm chứng và đánh giá khách quan các nguồn thông tin để xây dựng phương án tìm kiếm khoa học, hiệu quả. Đây không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", đồng thời hưởng ứng Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Quảng Trị sẽ tiếp tục mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi ảnh 2

Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại hội thảo.

Báo cáo tại hội thảo, Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, từ tháng 6/2025, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu định vị khu vực chôn cất các liệt sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 hy sinh trong trận đánh ngày 26/5/1972 tại Câu Nhi. Ngay sau đó, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tiếp tục thu thập, xác minh thông tin.

Trên cơ sở đối chiếu tài liệu lịch sử trong nước, hồ sơ quân sự giải mật của Hoa Kỳ, không ảnh quân sự, dữ liệu quy tập qua nhiều thời kỳ, kết quả khảo sát thực địa cùng thông tin từ nhân chứng và người dân địa phương, hội thảo nhận định khu vực Câu Nhi là nơi chôn cất các liệt sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 hy sinh trong trận đánh ngày 26/5/1972.

Quảng Trị sẽ tiếp tục mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi ảnh 3

Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 29 hài cốt liệt sĩ, trong đó có một hài cốt có thông tin. Theo các kết quả nghiên cứu và xác minh, khu vực này có thể vẫn còn khoảng từ 26 đến 54 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập.

Một trong những điểm đáng chú ý tại hội thảo là việc kết hợp nhiều nguồn dữ liệu và phương pháp nghiên cứu hiện đại trong quá trình xác minh. Bên cạnh tư liệu lịch sử, không ảnh quân sự và bản đồ chiến trường, các chuyên gia đã ứng dụng công nghệ ra đa xuyên đất để khảo sát thực địa, góp phần khoanh vùng những vị trí có khả năng còn hài cốt liệt sĩ. Đây được xem là hướng tiếp cận khoa học, giúp nâng cao hiệu quả tìm kiếm trong điều kiện địa hình và cảnh quan đã thay đổi sau hơn nửa thế kỷ.

Quảng Trị sẽ tiếp tục mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi ảnh 4

Đại tá Bùi Minh Hiệu, nguyên Đại đội trưởng Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 chia sẻ những thông tin, ký ức về trận đánh tại Câu Nhi.

Các cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia chiến đấu, trong đó có Đại tá Bùi Minh Hiệu, nguyên Đại đội trưởng Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, cũng chia sẻ nhiều ký ức và thông tin quan trọng về diễn biến trận đánh. Những lời kể từ nhân chứng lịch sử tiếp tục được xem là nguồn tư liệu quý, góp phần kiểm chứng các dữ liệu thu thập được.

Kết luận hội thảo, Ban Chỉ đạo thống nhất tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật, tìm kiếm tại khu vực Câu Nhi. Sau hội thảo, tỉnh Quảng Trị sẽ báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch tổ chức tìm kiếm trên toàn bộ khu vực còn nghi ngờ có vị trí chôn cất hài cốt liệt sĩ; đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu về nhân chứng, bản đồ, tọa độ, hồ sơ liệt sĩ, kết quả khảo sát thực địa và đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong công tác tìm kiếm, quy tập.

Quảng Trị sẽ tiếp tục mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi ảnh 5

Các đại biểu kiểm tra thực địa các vị trí thăm dò tại khu vực Câu Nhi.

Trước đó, các đại biểu đã đến Đền thờ liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 tại khu vực Câu Nhi dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận chiến tháng 5/1972. Sau lễ dâng hương, đoàn công tác trực tiếp khảo sát thực địa, kiểm tra các vị trí đã được xác định là khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ nhằm đối chiếu thông tin, phục vụ công tác xác minh và xây dựng phương án tìm kiếm trong thời gian tới.

Nguyễn Hoàng Anh
hài cốt tìm kiếm liệt sĩ Quảng Trị Câu Nhi

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Người tiêu dùng tìm hiểu về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe trên mạng.
Hiểu đúng về chất lượng và độ an toàn của các sản phẩm chăm sóc sức khỏe
(Ngày Nay) - Xu hướng chủ động tìm hiểu chất lượng, nguồn gốc dược phẩm đang ngày càng phổ biến rộng rãi trong cộng đồng. Tuy nhiên, giữa hàng loạt thuật ngữ chuyên môn như GMP, WHO-GMP hay FDA, không phải người tiêu dùng nào cũng hiểu đúng đâu là những căn cứ thực sự để đánh giá mức độ an toàn và độ tương thích của sản phẩm đối với cơ thể của sản phẩm.
MIK Group ra mắt thương hiệu khu đô thị Forestia – nơi bản sắc văn hóa được kể bằng ngôn ngữ kiến trúc đương đại và nguyên lý Canopy
MIK Group ra mắt thương hiệu khu đô thị Forestia – nơi bản sắc văn hóa được kể bằng ngôn ngữ kiến trúc đương đại và nguyên lý Canopy
(Ngày Nay) -Ngày 10/7, MIK Group chính thức ra mắt thương hiệu khu đô thị Forestia tại sự kiện mang tên “In Motion with MIK”. Lấy cảm hứng từ câu chuyện văn hóa, MIK Group đã khéo léo thể hiện tư duy phát triển đô thị tích hợp cân bằng dựa trên các trụ cột giá trị xuyên suốt.
Ảnh: Valentina Cucchiarra / Coral Reef Alliance
UNESCO xây dựng bộ hướng dẫn toàn cầu đánh giá mức độ dễ bị tổn thương của các khu bảo tồn biển trước biến đổi khí hậu
(Ngày Nay) - Trong bản cập nhật công bố ngày 8/7, UNESCO cho biết Ban Cố vấn Quốc tế của dự án "Hướng tới các giải pháp khí hậu nhằm bảo vệ các khu bảo tồn biển" đã họp từ ngày 9/4 để thúc đẩy việc xây dựng bộ hướng dẫn toàn cầu về đánh giá mức độ dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu.
Mông Cổ ra mắt công viên địa chất quốc gia đầu tiên, tiến gần hơn tới danh hiệu Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO
Mông Cổ ra mắt công viên địa chất quốc gia đầu tiên, tiến gần hơn tới danh hiệu Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO
(Ngày Nay) -  Ngày 1/7, hơn 200 đại diện từ các cơ quan chính phủ, cộng đồng địa phương, giới học thuật, các tổ chức quốc tế và khu vực tư nhân đã tham dự lễ ra mắt Công viên địa chất Khanbogd – Shar Tsav , công viên địa chất quốc gia đầu tiên của Mông Cổ. Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực bảo tồn di sản địa chất của quốc gia này và mở đường cho mục tiêu trở thành Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO trong tương lai.
Mickalene Thomas tại Galerie Nathalie Obadia năm 2025. Bên phải là tác phẩm Nus Exotiques #10 (2025), trong đó sử dụng một chi tiết từ bức ảnh của nhiếp ảnh gia Barbara Karant. Ảnh: Luc Castel/Getty Images.
Nhiếp ảnh gia Barbara Karant kiện Mickalene Thomas vi phạm bản quyền hình ảnh
(Ngày Nay) - Nữ nghệ sĩ đương đại Mickalene Thomas, nổi tiếng với các tác phẩm hội họa và sắp đặt xoay quanh hình ảnh phụ nữ da màu, đang đối mặt với vụ kiện vi phạm bản quyền do nhiếp ảnh gia Barbara Karant khởi xướng. Nguyên đơn cáo buộc Thomas đã sử dụng nhiều bức ảnh của bà trong các tác phẩm trưng bày tại nhiều bảo tàng và phòng tranh danh tiếng mà không xin phép cũng như không ghi nhận tác quyền.
Hình thành hệ sinh thái mật mã dân sự "Make in Vietnam"
Hình thành hệ sinh thái mật mã dân sự "Make in Vietnam"
(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Phan Văn Giang ký Quyết định phê duyệt Đề án “Khuyến khích xã hội hóa hoạt động nghiên cứu, phát triển ứng dụng mật mã dân sự giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035."