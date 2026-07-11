Quảng Trị sẽ tiếp tục mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi

(Ngày Nay) - Sáng 10/7/2026, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng. Hội thảo quy tụ đại diện các cơ quan Trung ương, Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh, các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, nhân chứng lịch sử và các nhà nghiên cứu nhằm đối chiếu, thẩm định nhiều nguồn tư liệu phục vụ công tác tìm kiếm.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: “Khu vực Câu Nhi là nơi diễn ra trận chiến đấu đặc biệt ác liệt của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 vào tháng 5/1972. Qua nhiều năm tìm kiếm, lực lượng chức năng đã quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ, song các nguồn tư liệu lịch sử, lời kể của nhân chứng và kết quả khảo sát thực địa gần đây tiếp tục cho thấy vẫn còn những liệt sĩ chưa được tìm thấy”.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, việc tổ chức hội thảo nhằm tập hợp, kiểm chứng và đánh giá khách quan các nguồn thông tin để xây dựng phương án tìm kiếm khoa học, hiệu quả. Đây không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", đồng thời hưởng ứng Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Báo cáo tại hội thảo, Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, từ tháng 6/2025, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu định vị khu vực chôn cất các liệt sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 hy sinh trong trận đánh ngày 26/5/1972 tại Câu Nhi. Ngay sau đó, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tiếp tục thu thập, xác minh thông tin.

Trên cơ sở đối chiếu tài liệu lịch sử trong nước, hồ sơ quân sự giải mật của Hoa Kỳ, không ảnh quân sự, dữ liệu quy tập qua nhiều thời kỳ, kết quả khảo sát thực địa cùng thông tin từ nhân chứng và người dân địa phương, hội thảo nhận định khu vực Câu Nhi là nơi chôn cất các liệt sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 hy sinh trong trận đánh ngày 26/5/1972.

Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 29 hài cốt liệt sĩ, trong đó có một hài cốt có thông tin. Theo các kết quả nghiên cứu và xác minh, khu vực này có thể vẫn còn khoảng từ 26 đến 54 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập.

Một trong những điểm đáng chú ý tại hội thảo là việc kết hợp nhiều nguồn dữ liệu và phương pháp nghiên cứu hiện đại trong quá trình xác minh. Bên cạnh tư liệu lịch sử, không ảnh quân sự và bản đồ chiến trường, các chuyên gia đã ứng dụng công nghệ ra đa xuyên đất để khảo sát thực địa, góp phần khoanh vùng những vị trí có khả năng còn hài cốt liệt sĩ. Đây được xem là hướng tiếp cận khoa học, giúp nâng cao hiệu quả tìm kiếm trong điều kiện địa hình và cảnh quan đã thay đổi sau hơn nửa thế kỷ.

Các cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia chiến đấu, trong đó có Đại tá Bùi Minh Hiệu, nguyên Đại đội trưởng Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, cũng chia sẻ nhiều ký ức và thông tin quan trọng về diễn biến trận đánh. Những lời kể từ nhân chứng lịch sử tiếp tục được xem là nguồn tư liệu quý, góp phần kiểm chứng các dữ liệu thu thập được.

Kết luận hội thảo, Ban Chỉ đạo thống nhất tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật, tìm kiếm tại khu vực Câu Nhi. Sau hội thảo, tỉnh Quảng Trị sẽ báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch tổ chức tìm kiếm trên toàn bộ khu vực còn nghi ngờ có vị trí chôn cất hài cốt liệt sĩ; đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu về nhân chứng, bản đồ, tọa độ, hồ sơ liệt sĩ, kết quả khảo sát thực địa và đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong công tác tìm kiếm, quy tập.

Trước đó, các đại biểu đã đến Đền thờ liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 tại khu vực Câu Nhi dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận chiến tháng 5/1972. Sau lễ dâng hương, đoàn công tác trực tiếp khảo sát thực địa, kiểm tra các vị trí đã được xác định là khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ nhằm đối chiếu thông tin, phục vụ công tác xác minh và xây dựng phương án tìm kiếm trong thời gian tới.