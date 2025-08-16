Tranh và gốm cùng "kể chuyện" trong triển lãm "Hiểu cảnh"

(Ngày Nay) - Triển lãm "Hiểu cảnh" mang đến một không gian độc đáo, kết nối giữa hội họa và gốm, tạo nên một mạch cảm xúc xuyên suốt từ sắc màu đến hình khối. Mỗi tác phẩm trong triển lãm đều thể hiện sự thấu cảm "ý" trong "cảnh", nơi các nghệ sĩ sáng tạo bằng xúc cảm riêng, nhưng lại hòa chung một dòng chảy nghệ thuật đầy đa dạng nhưng đồng điệu.

Với hơn 80 tác phẩm của các họa sĩ Nguyễn Thanh Vũ, Lâm Gia Huấn, Phạm Hải Âu, Quí Phan, Trinh Vương và Lê Trung Hiếu, triển lãm phản ánh nhiều góc nhìn phong phú: Từ tâm thức qua sóng biển, mây trời của Nguyễn Thanh Vũ, đến khắc họa rung động trong âm nhạc của Phạm Hải Âu, những vùng đất mà Quí Phan đã trải qua, cho đến những khoảnh khắc đời thường được Trinh Vương ghi lại và vẻ đẹp gốm Biên Hòa qua dấu ấn của Lê Trung Hiếu.

Bằng sự kết hợp giữa mới và cũ, giữa truyền thống và đương đại, “Hiểu cảnh” tạo nên không gian thưởng lãm vừa tươi mới vừa đậm chất nghệ thuật, mang đến cho công chúng sự nhẹ nhàng và tươi mát của mùa thu tháng Tám.

Triển lãm “Hiểu cảnh” mở cửa đến hết ngày 20/8 tại Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, trở thành điểm hẹn ấn tượng của công chúng yêu nghệ thuật.