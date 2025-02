Trên 1,48 triệu lượt hộ nghèo, cận nghèo đã được hỗ trợ, tặng quà Tết

(Ngày Nay) - Ngày 3/2, thông tin từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho hay, quán triệt Chỉ thị của Ban Bí thư và của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo tất cả người dân được đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, khí thế, động lực mới, Bộ xác định thực hiện phương châm “Ai ai cũng có Tết, nhà nhà đều có Tết”. Trong Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đã có trên 1,48 triệu lượt hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ, tặng quà Tết với tổng trị giá trên 786 tỷ đồng.

Về tình hình bảo đảm an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư và của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã có công văn chỉ đạo các địa phương về việc tăng cường công tác bảo đảm an sinh xã hội, an toàn trong dịp Tết; phối hợp với các cơ quan Trung ương và địa phương tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động trong cả nước...

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương, toàn quốc đã hỗ trợ, tặng quà Tết cho trên 13,5 triệu lượt đối tượng với tổng kinh phí trên 7.943 tỷ đồng (tăng 181 tỷ đồng so với năm 2024); trong đó ngân sách trung ương là gần 711 tỷ đồng, ngân sách địa phương là gần 4.452 tỷ đồng, kinh phí vận động xã hội hóa là trên 2.779 tỷ đồng.

Đối với người có công với cách mạng, Chủ tịch nước đã quyết định tặng quà cho trên 1,66 triệu người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ với tổng kinh phí là trên 506,75 tỷ đồng. Tổng các nguồn ngân sách trung ương, địa phương và kinh phí vận động xã hội hỗ trợ, tặng quà Tết cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công khoảng 2.804 tỷ đồng (tăng 59 tỷ đồng so với dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024).

Liên quan việc hỗ trợ gạo cứu đói, tính đến ngày 2/2/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành 5 quyết định hỗ trợ tổng số trên 6.876 tấn gạo cứu đói cho 104.315 hộ với 458.401 nhân khẩu thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và giáp hạt đầu năm 2025 tại 10 tỉnh; giảm 8 tỉnh và giảm trên 6.800 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia so với dịp Tết năm 2024. Hiện nay, các địa phương đã tổ chức cấp phát gạo xong đến tận tay người dân để đón Xuân mới, bảo đảm không có ai bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Công tác hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chú trọng triển khai thực hiện. Các địa phương đã xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Trên 1,1 triệu lượt người cao tuổi được chúc thọ và tặng quà Tết với tổng trị giá trên 673 tỷ đồng. Khoảng trên 445 nghìn lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo… đã được thăm hỏi, tặng quà Tết với tổng kinh phí trên 196 tỷ đồng. Cùng với đó, trên 1,48 triệu lượt hộ nghèo, cận nghèo đã được hỗ trợ, tặng quà Tết với tổng trị giá trên 786 tỷ đồng; tặng quà cho trên 1,3 triệu lượt đối tượng bảo trợ xã hội với tổng trị giá trên 918 tỷ đồng.

Các địa phương đã tích cực hưởng ứng triển khai phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025", đạt hiệu quả tích cực. Nhiều người dân đã được hỗ trợ để đón Tết trong các căn nhà mới với khoảng trên 22 nghìn nhà đã khánh thành và gần 20.500 nhà khởi công (trong đó có 6.962 căn nhà dành cho người có công với cách mạng).

Đồng thời, đảm bảo đủ lao động để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh trước, trong và sau Tết, không để xảy ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng. Tình hình lao động, việc làm, an toàn, phòng, chống cháy nổ trước, trong dịp Tết được các doanh nghiệp bảo đảm. Tình trạng ngừng việc trước Tết giảm đáng kể.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tình trạng ngừng việc tập thể trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 giảm 50% so với năm trước (chỉ ghi nhận 7 vụ trong hai tháng cuối năm 2024).

Ngoài ra, mức thưởng cho người lao động cũng được các doanh nghiệp quan tâm. Mức thưởng bình quân Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 là 7,72 triệu đồng/người, tăng 13% so với Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Công nhân, người lao động được các doanh nghiệp quan tâm, ngoài thưởng còn được bố trí nghỉ Tết phù hợp; tình hình lao động của doanh nghiệp bảo đảm.

Theo Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, năm 2025, các đơn vị ưu tiên một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp. Trong đó, tập trung xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, nắm chắc tình hình, nhất là những diễn biến mới trong tình hình hiện nay để hoàn thiện các chính sách cho phù hợp với thực tiễn; tiếp tục đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động triển khai thực hiện các nhiệm vụ chăm lo đời sống, chế độ, chính sách và bảo đảm an sinh xã hội cho công nhân, người lao động sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội gắn liền với cuộc sống của người dân và hoạt động của doanh nghiệp...