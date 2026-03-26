Triển lãm “Sức trẻ biển đảo Tổ quốc”

(Ngày Nay) -Sáng 26/3, Hội Nhiếp ảnh TPHCM tổ chức triển lãm ảnh thời sự nghệ thuật chủ đề “Sức trẻ biển đảo Tổ quốc”, giới thiệu sáng tác của các nghệ sĩ nhiếp ảnh tham gia các đoàn công tác đến các vùng biển đảo Tổ quốc trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Triển lãm cũng là hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026) của Hội Nhiếp ảnh TPHCM.

Được sự cho phép của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân chủng Hải quân, Hội Nhiếp ảnh TPHCM đã cử các hội viên tham gia chuyến công tác thăm, tác nghiệp tại các vùng biển đảo của Tổ quốc từ tháng 1 đến tháng 2/2026. Trong hành trình này, 4 tác giả là Lê Nguyễn, Lê Khái Nhân, Nguyễn Đình Quang và Nguyễn Thanh Phong đã đặt chân đến quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 cùng nhiều đảo như Lý Sơn, Cồn Cỏ, Phú Quốc, Thổ Chu, Nam Du, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Hòn Đốc… vào đúng dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM Đoàn Hoài Trung cho biết, Hội Nhiếp ảnh TPHCM vinh dự là đơn vị hiếm hoi có hội viên tham gia các đoàn công tác đến thăm các vùng biển, đảo Tổ quốc vào dịp tết cổ truyền. Hội Nhiếp ảnh TPHCM mong muốn tăng cường kết nối với Bộ Tư lệnh Hải quân, được tạo điều kiện nhiều hơn nữa cho việc đi thực tế, sáng tác tại các đơn vị hải quân.

Triển lãm diễn ra từ 26/3 đến 6/4, giới thiệu 114 tác phẩm của 4 tác giả Lê Nguyễn, Lê Khải Nhân, Nguyễn Đình Quang và Nguyễn Thanh Phong. Các tác phẩm ảnh phản ánh sinh động vẻ đẹp của biển đảo quê hương; khắc họa hình ảnh kiên cường, vững vàng của quân và dân, những bạn trẻ nơi đầu sóng ngọn gió trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời, ghi lại đời sống thường nhật trên đảo và nhà giàn, những khoảnh khắc gắn bó, sẻ chia giữa đất liền với biển đảo, cũng như tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của các cán bộ, chiến sĩ và thủy thủ phục vụ các đoàn công tác.