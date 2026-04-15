Ông Trump đề cập khả năng tổ chức vòng đàm phán mới với Iran

(Ngày Nay) - Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với phóng viên ở Islamabad, Tổng thống Trump tiết lộ vòng đàm phán thứ hai với Iran có thể diễn ra tại Pakistan "trong 2 ngày tới."
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trao đổi với tờ New York Post ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ vòng đàm phán thứ hai với Iran có thể diễn ra tại Pakistan "trong 2 ngày tới," sau khi vòng đầu tiên kết thúc vào cuối tuần trước mà không đạt được thỏa thuận nào.

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với phóng viên ở Islamabad, Tổng thống Trump bày tỏ: "Thực sự bạn nên ở lại (Islamabad), vì điều gì đó có thể xảy ra trong 2 ngày tới và chúng tôi có khả năng sẽ đến đó."

Theo New York Post, trong cuộc gọi đầu tiên, ông Trump cho biết các cuộc đàm phán khó có thể quay trở lại Pakistan, nhưng sau đó vài phút, ông Trump đã gọi lại và tiết lộ "nhiều khả năng" Mỹ sẽ quay trở lại bàn đàm phán ở Islamabad vì Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan, ông Asim Munir, "đang làm một công việc tuyệt vời."

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 14/4 cho biết nước này và Mỹ xác định việc chuyển các vật liệu hạt nhân đã được làm giàu ra khỏi Iran là một điều kiện để chấm dứt cuộc xung đột với Tehran.

Theo ông Katz, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã "phá hủy" năng lực sản xuất vũ khí hạt nhân của Iran, và vấn đề duy nhất còn lại là vật liệu đã được làm giàu, vốn có khả năng trở thành một cơ sở cho nỗ lực tái khởi động dự án (hạt nhân). Do đó, Mỹ và Israel đã xác định việc chuyển vật liệu này ra khỏi Iran là điều kiện tiên quyết để chấm dứt chiến dịch (quân sự).

Trong một diễn biến khác, quân đội Mỹ cùng ngày cho biết đã ngăn chặn thành công 6 con tàu rời khỏi các cảng của Iran trong 24 giờ đầu tiên thực hiện lệnh phong tỏa đường biển đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), có hơn 10.000 binh sỹ, hơn 10 chiến hạm và hàng chục máy bay đang tham gia nhiệm vụ này.

