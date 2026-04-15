Bộ VHTT&DL tích cực triển khai số hóa di sản, phát triển bảo tàng số

(Ngày Nay) -

Tại Họp báo thường kỳ quý I năm 2026 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sáng 15/4, đại diện các cơ quan báo chí đã đặt nhiều câu hỏi xung quanh các lĩnh vực đang được dư luận quan tâm, từ triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa, chuyển đổi số, đến các vấn đề phát sinh trong môi trường số.

Trả lời câu hỏi về chuyển đổi số văn hóa, theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số của Bộ, ông Lê Mạnh Hùng cho biết, Bộ đang từng bước xây dựng hệ sinh thái dữ liệu văn hóa quốc gia, trong đó bao gồm số hóa di sản, phát triển bảo tàng số, thư viện số và các nền tảng sáng tạo nội dung số.

Hiện các đề án liên quan đến cơ sở dữ liệu và bản đồ số các ngành công nghiệp văn hóa đang được hoàn thiện, qua đó kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả tài nguyên văn hóa trong môi trường số. Tuy nhiên, đại diện Trung tâm Chuyển đổi số cũng thẳng thắn nhìn nhận, chuyển đổi số văn hóa vẫn còn nhiều thách thức, như thiếu đồng bộ về hạ tầng, nguồn lực và tiêu chuẩn dữ liệu.

Liên quan đến việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ, ông Cao Lê Tuấn Anh thông tin, Bộ đã chủ động tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời tích cực triển khai nhiều nhiệm vụ cụ thể.

Trong đó, Bộ đã tham mưu tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết, từng bước cụ thể hóa các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn; xây dựng hệ thống văn bản pháp luật, đề án, chương trình hành động nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thúc đẩy phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.

Ông Cao Lê Tuấn Anh nhấn mạnh việc triển khai Nghị quyết không chỉ dừng ở định hướng mà đang được cụ thể hóa bằng các chương trình, dự án, chỉ tiêu rõ ràng, hướng tới xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Liên quan tới Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, ông Cao Lê Tuấn Anh cho hay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan được giao chủ trì tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai chương trình.

Về tiến độ, Bộ trưởng đã ban hành các thông tư liên quan đến định mức và nội dung triển khai. Về nguồn lực, Bộ giữ vai trò tổng hợp nhu cầu từ các địa phương để báo cáo Bộ Tài chính. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ cân đối, phân bổ dự toán ngân sách.

Ông Cao Lê Tuấn Anh khẳng định: “Nguyên tắc triển khai chương trình được xác định rõ là ‘địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.’ Kinh phí sẽ được phân bổ trực tiếp về các tỉnh, thành phố. Căn cứ vào mục tiêu và nhu cầu thực tế, các địa phương chủ động quyết định nội dung đầu tư.”

Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cam kết Bộ không can thiệp vào việc quản lý, sử dụng kinh phí cụ thể tại địa phương, mà chỉ thực hiện vai trò tổng hợp, hướng dẫn và giám sát chung, bảo đảm chương trình được triển khai đúng mục tiêu, hiệu quả.