Tích cực triển khai các hoạt động, đưa Nghị quyết 80 vào cuộc sống

(Ngày Nay) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang đẩy mạnh cụ thể hóa Nghị quyết 80 bằng các chương trình hành động và đề án, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa bền vững.

Sau khi Nghị quyết số 80-NQ/TW được ban hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tích cực chủ động triển khai quán triệt sâu rộng, thực hiện các hoạt động để cụ thể hóa các chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 80 thành cơ chế chính sách… để bảo đảm Nghị quyết được triển khai và sớm đi vào cuộc sống.

Thông tin trên được ông Cao Lê Tuấn Anh, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết tại họp báo thường kỳ quý 1, diễn ra ngày 15/4, tại Hà Nội.

Theo đó, Bộ đã chủ động tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời tích cực triển khai nhiều nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, Bộ đã tham mưu tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết, từng bước cụ thể hóa các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn.

Song song với đó là việc xây dựng hệ thống văn bản pháp luật, đề án, chương trình hành động nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thúc đẩy phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.

Ông Cao Lê Tuấn Anh nhấn mạnh, việc triển khai Nghị quyết không chỉ dừng ở định hướng mà đang được cụ thể hóa bằng các chương trình, dự án, chỉ tiêu rõ ràng, hướng tới xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Một nội dung quan trọng khác đang được Bộ triển khai là phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, dự kiến hồ sơ Nghị quyết sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua ngay tại kỳ họp gần nhất.

Liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, ông Cao Lê Tuấn Anh cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan được giao chủ trì tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai chương trình.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các thông tư liên quan đến định mức và nội dung triển khai, tổng hợp nhu cầu từ các địa phương để báo cáo Bộ Tài chính. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ cân đối, phân bổ dự toán ngân sách.

Ông Cao Lê Tuấn Anh thông tin, nguyên tắc triển khai chương trình được xác định rõ là địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Kinh phí sẽ được phân bổ trực tiếp về các tỉnh, thành phố; căn cứ vào mục tiêu và nhu cầu thực tế, các địa phương chủ động quyết định nội dung đầu tư…

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không can thiệp vào việc quản lý, sử dụng kinh phí cụ thể tại địa phương, mà chỉ thực hiện vai trò tổng hợp, hướng dẫn và giám sát chung, bảo đảm chương trình được triển khai đúng mục tiêu, hiệu quả…

Liên quan đến vấn đề chuyển đổi số văn hóa, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ đang từng bước xây dựng hệ sinh thái dữ liệu văn hóa quốc gia, trong đó bao gồm số hóa di sản, phát triển bảo tàng số, thư viện số và các nền tảng sáng tạo nội dung số.

Bộ cũng đang hoàn thiện các đề án liên quan đến cơ sở dữ liệu và bản đồ số các ngành công nghiệp văn hóa, qua đó kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả tài nguyên văn hóa trong môi trường số.

Tuy nhiên, Bộ thẳng thắn nhìn nhận, chuyển đổi số văn hóa vẫn còn nhiều thách thức như thiếu đồng bộ về hạ tầng, nguồn lực và tiêu chuẩn dữ liệu…