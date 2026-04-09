Ảnh báo chí thắng giải World Press Photo 2026 gây sốc

Khủng hoảng toàn cầu và sức sống mãnh liệt
Năm nay giải World Press Photo có 57.376 bức ảnh của 3.747 nhiếp ảnh gia đến từ 141 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới gửi dự thi. Các tác phẩm dự thi được đánh giá theo ba hạng mục: Ảnh đơn, Phóng sự ảnh và Dự án ảnh dài hạn. Trang tin USA Today (Mỹ) đánh giá “Những người chiến thắng giải World Press Photo 2026 hé lộ những khoảnh khắc khó quên”.
Ban giám khảo độc lập gồm nhiều biên tập viên ảnh, nhiếp ảnh gia kỳ cựu đã chọn ra 42 người chiến thắng của cuộc thi. Những tác phẩm ảnh phản ánh nhiều câu chuyện gây ấn tượng về tác động của các sự kiện toàn cầu đối với con người, bao gồm chiến tranh ở Trung Đông, khủng hoảng khí hậu, nạn cháy rừng ở Mỹ...
Ban giám khảo đánh giá các tác phẩm đoạt giải “mang đến một bức tranh phản ánh mạnh mẽ về thế giới của chúng ta, những người chiến thắng cuộc thi năm 2026 đã làm sáng tỏ những thực tế mà chúng ta đang phải đối mặt trên toàn cầu; được đánh dấu bởi sự đổ vỡ, tính cấp bách nhưng vẫn giữ được sức sống mãnh liệt”.
“Họ phơi bày sự lạm dụng quyền lực toàn cầu, cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng trầm trọng và cái giá mà con người phải trả trong các cuộc xung đột, đồng thời cũng làm nổi bật những câu chuyện về sự phản kháng, tái thiết, phục hồi và phẩm giá thầm lặng, bền bỉ của những người kiên trì” – World Press Photo nhận xét thêm.
“Đây là thời điểm quan trọng – đối với nền dân chủ, đối với sự thật, đối với câu hỏi về những gì chúng ta, với tư cách là một cộng đồng, sẵn sàng nhìn nhận và những gì chúng ta sẵn sàng bỏ qua. Các nhiếp ảnh gia được vinh danh ở đây đã làm tròn bổn phận của mình. Họ đã ghi lại lịch sử. Giờ là lúc chúng ta cần nhìn nhận” - Kira Pollack, chủ tịch ban giám khảo World Press Photo 2026, cho biết.
Được biết người chiến thắng giải Ảnh của năm sẽ nhận 10.000 euro tiền thưởng, một máy ảnh Fujifilm GFX100 II kèm theo hai ống kính Fujinon GF tùy chọn, hoặc một máy ảnh GFX100RF ống kính cố định và một ống kính Fujinon GF với tổng giá trị hơn 14.000 euro.
Triển lãm ảnh báo chí thế giới World Press Photo Exhibition 2026 sẽ khai mạc tại De Nieuwe Kerk ở Amsterdam (Hà Lan) vào ngày 24/4. Sự kiện đánh dấu sự khởi đầu của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, nơi triển lãm sẽ diễn ra lần lượt tại hơn 60 thành phố lớn bao gồm Rio de Janeiro (Brazil), Rome (Italy), Sydney (Australia) hay Mexico City (Mexico)…
Xem một số tác phẩm đoạt giải World Press Photo 2026:
Trong số các tác phẩm đoạt giải có bức ảnh gây sốc như ông Wong – một cư dân cao niên ở Hồng Kông (Trung Quốc) - gào thét trong đau đớn khi ngọn lửa bao trùm khu chung cư Tai Po ngày 26/11/2025. Vài phút trước đó, ông Wong đã gọi điện cho vợ mình, người đang bị mắc kẹt trong tòa nhà, và họ đã trao nhau những lời cuối cùng trước khi chia tay. Ảnh chụp bởi phóng viên ảnh Tyrone Siu của Hãng tin Reuters.
Một bức ảnh đơn gây sốc khác thuộc vùng Tây, Trung và Nam Á đặc tả “Tình trạng khẩn cấp viện trợ ở Gaza”. Ảnh chụp đông người Palestine trèo lên một chiếc xe tải chở hàng viện trợ ở phía Bắc Dải Gaza qua cửa khẩu Zikim để cố gắng lấy bột mì vào ngày 27/7/ 2025. Hàng ngàn người Palestine tìm kiếm lương thực đã bị thiệt mạng tại hoặc gần các điểm phân phối viện trợ. Ảnh do Saber Nuraldin từ Hãng tin EPA Images chụp.
Một bức ảnh đơn đoạt giải khác từ khu vực Nam Mỹ do Tadeo Bourbon chụp cho Revista Mu cảnh cảnh sát bắt giữ Cha Jorge ‘Chueco’ Romero trong một cuộc biểu tình của người về hưu ở Buenos Aires (Argentina) ngày 14/5/2025. Các thành viên của giáo sĩ thuộc phong trào Lựa chọn cho Người nghèo đã tham gia các cuộc biểu tình hàng tuần chống lại việc đóng băng lương hưu và cắt giảm bảo hiểm y tế thiết yếu. Tại Argentina, các biện pháp thắt lưng buộc bụng mạnh mẽ nhằm kiềm chế lạm phát 200% đã đẩy người già vào cuộc đấu tranh sinh tồn tuyệt vọng. Với mức lương hưu tối thiểu chỉ khoảng 300 USD – dưới một nửa chi phí sinh hoạt cơ bản ước tính – nhiều người về hưu buộc phải phân bổ thực phẩm và từ bỏ các phương pháp điều trị y tế thiết yếu.
Hạng mục Phóng sự ảnh ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Châu Đại Dương có bộ ảnh đoạt giải “Đám cưới trong trận lụt”. Nhiếp ảnh gia Aaron Favila của Hãng tin AP chụp ảnh lễ cưới của Jade Rick Verdillo và Jamaica Aguilar diễn ra ngày 22/7/2025 trong bối cảnh cơn bão Wipha đổ bộ vào Philippines và gây ngập lụt nhà thờ Barasoain (tỉnh Bulacan) – nơi đôi uyên ương quyết định làm lễ cưới. Jade và Aguilar đã phải đối mặt với một quyết định khó khăn: liệu họ có nên hủy bỏ đám cưới hay tiếp tục tiến hành hôn lễ? Cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn trong tiếng reo hò chúc mừng của khách mời bất chấp mực nước dâng cao – “một minh chứng cho tình yêu và sự kiên cường trước thời tiết khắc nghiệt”.
Cũng có những điểm sáng và mang niềm hi vọng vào tương lai giữa bối cảnh khó khăn như bức ảnh đoạt giải hạng mục Ảnh đơn khu vực Nam Mỹ của nhiếp ảnh gia Priscila Ribeiro mang tên: “Một vùng đất của hy vọng” (thể loại đen – trắng). Ảnh chụp bà Sandra Mara Siqueira nghỉ ngơi cùng các cháu của mình: Micael, Davi, Ana Flávia và Vitória tại vùng Paraná (Brazil) ngày 15/11/2025. Sống trong khu chiếm đóng Parque dos Lagos từ năm 2013, gia đình bà Sandra đang tìm cách hợp pháp hóa đất đai để đảm bảo tiếp cận các cơ sở hạ tầng cơ bản. Hàng triệu người Brazil thiếu nhà ở an toàn và giá cả phải chăng, với sự thiếu hụt quốc gia 5,9 triệu ngôi nhà buộc hơn 16 triệu người phải sống trong các khu định cư không chính thức. Parque dos Lagos là nơi sinh sống của 200 gia đình không có quyền tiếp cận chính thức với nước sạch, hệ thống xử lý nước thải hoặc điện.
Một bức ảnh khác từ bộ ảnh vùng Tây Á, Trung Á và Nam Á miêu tả “Một thành phố Syria tái thiết, vẫn chia rẽ”. Ảnh do nhiếp ảnh gia Nicole Tung (VII Photo, chụp cho The New York Times) cảnh một nhóm công nhân thời vụ chuẩn bị xi măng để trộn tại một công trường xây dựng bên cạnh những tòa nhà bị phá hủy ở Deir al-Zour (Syria) ngày 21/8/2025. Bị nhà nước Syria bỏ mặc từ lâu và là một trong những thành phố đầu tiên nổi dậy trong cuộc cách mạng năm 2011, Deir al-Zour đã phải chịu đựng nhiều năm bị bao vây, oanh tạc và chiếm đóng liên tiếp bởi lực lượng chính phủ, IS và các chiến binh do người Kurd lãnh đạo. Cuộc xung đột đã khiến khoảng 75% cơ sở hạ tầng của thành phố bị hư hại hoặc phá hủy.