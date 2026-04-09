Ảnh báo chí thắng giải World Press Photo 2026 gây sốc

Ngày 9/4, Ban tổ chức cuộc thi ảnh báo chí thế giới giới thường niên lần thứ 69 - World Press Photo 2026 vừa công bố 42 người chiến thắng cuộc thi. Ảnh đoạt giải nhất (World Press Photo of the Year) và hai ảnh đồng giải nhì sẽ được công bố chính thức vào ngày 23/4 tới.

Khủng hoảng toàn cầu và sức sống mãnh liệt

Năm nay giải World Press Photo có 57.376 bức ảnh của 3.747 nhiếp ảnh gia đến từ 141 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới gửi dự thi. Các tác phẩm dự thi được đánh giá theo ba hạng mục: Ảnh đơn, Phóng sự ảnh và Dự án ảnh dài hạn. Trang tin USA Today (Mỹ) đánh giá “Những người chiến thắng giải World Press Photo 2026 hé lộ những khoảnh khắc khó quên”.

Ban giám khảo độc lập gồm nhiều biên tập viên ảnh, nhiếp ảnh gia kỳ cựu đã chọn ra 42 người chiến thắng của cuộc thi. Những tác phẩm ảnh phản ánh nhiều câu chuyện gây ấn tượng về tác động của các sự kiện toàn cầu đối với con người, bao gồm chiến tranh ở Trung Đông, khủng hoảng khí hậu, nạn cháy rừng ở Mỹ...

Ban giám khảo đánh giá các tác phẩm đoạt giải “mang đến một bức tranh phản ánh mạnh mẽ về thế giới của chúng ta, những người chiến thắng cuộc thi năm 2026 đã làm sáng tỏ những thực tế mà chúng ta đang phải đối mặt trên toàn cầu; được đánh dấu bởi sự đổ vỡ, tính cấp bách nhưng vẫn giữ được sức sống mãnh liệt”.

“Họ phơi bày sự lạm dụng quyền lực toàn cầu, cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng trầm trọng và cái giá mà con người phải trả trong các cuộc xung đột, đồng thời cũng làm nổi bật những câu chuyện về sự phản kháng, tái thiết, phục hồi và phẩm giá thầm lặng, bền bỉ của những người kiên trì” – World Press Photo nhận xét thêm.

“Đây là thời điểm quan trọng – đối với nền dân chủ, đối với sự thật, đối với câu hỏi về những gì chúng ta, với tư cách là một cộng đồng, sẵn sàng nhìn nhận và những gì chúng ta sẵn sàng bỏ qua. Các nhiếp ảnh gia được vinh danh ở đây đã làm tròn bổn phận của mình. Họ đã ghi lại lịch sử. Giờ là lúc chúng ta cần nhìn nhận” - Kira Pollack, chủ tịch ban giám khảo World Press Photo 2026, cho biết.

Được biết người chiến thắng giải Ảnh của năm sẽ nhận 10.000 euro tiền thưởng, một máy ảnh Fujifilm GFX100 II kèm theo hai ống kính Fujinon GF tùy chọn, hoặc một máy ảnh GFX100RF ống kính cố định và một ống kính Fujinon GF với tổng giá trị hơn 14.000 euro.

Triển lãm ảnh báo chí thế giới World Press Photo Exhibition 2026 sẽ khai mạc tại De Nieuwe Kerk ở Amsterdam (Hà Lan) vào ngày 24/4. Sự kiện đánh dấu sự khởi đầu của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, nơi triển lãm sẽ diễn ra lần lượt tại hơn 60 thành phố lớn bao gồm Rio de Janeiro (Brazil), Rome (Italy), Sydney (Australia) hay Mexico City (Mexico)…

