Triển lãm và giao lưu với hai nghệ sĩ người Pháp Matthieu De Oliveira và Jean-Yves Lucas

(Ngày Nay) -Lúc 17g ngày 12/11, tại Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp - IDECAF (31 Thái Văn Lung, TPHCM), khai mạc triển lãm “Từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Matthieu De Oliveira và họa sĩ Jean-Yves Lucas.

Triển lãm này kéo dài đến ngày 15/11, trước đó trong hai ngày 1 và 2/11, hai nghệ sĩ người Pháp này đã có triển lãm chung tại thành phố Uzuki (Nhật Bản).

Trong ngày 13/11 tại địa điểm trên, lúc 10g sẽ có cuộc giao lưu chủ đề “Tạo khung hình khi chụp ảnh phong cảnh” với nghệ sĩ nhiếp ảnh Matthieu De Oliveira; lúc 11g trao đổi với giảng viên thư pháp tiếng Nhật Satsuki Goto về “Những bước đầu tiên viết thư pháp bằng tiếng Nhật: viết tên của bạn theo thư pháp Nhật”; giao lưu với họa sĩ Jean-Yves Lucas về “Kỹ thuật vẽ đơn hình” lúc 15g ngày 13 và 14/11.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Matthieu De Oliveira, sinh năm 1973, từng là Trợ lý Nghệ thuật tại Bảo tàng Palais de Tokyo (Cung điện Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại). Matthieu De Oliveira cũng từng là Trợ lý Kỹ thuật của Fuji Film, chuyên về kỹ thuật phóng ảnh chụp từ các máy chụp ảnh phim (argentique). Từ năm 2021 đến nay, Matthieu De Oliveira là đào tạo viên chuyên về Kỹ thuật phóng ảnh từ máy chụp ảnh phim tại một cơ sở của trường Mỹ Thuật Rennes. Ông đã tham gia nhiều triển lãm nghệ thuật tại Pháp và Nhật.

Jean-Yves Lucas, sinh năm 1955, về hưu từ năm 2020, sau 42 năm giảng dạy môn Nghệ thuật Tạo hình cho các lớp chuyên ngành tại một trường trung học ở thành phố Laval và tại hai trường Đại Học Rennes và Le Mans. Trong số học sinh của ông, có những tài năng nổi tiếng, như: Lila Poppins - nữ nghệ sĩ tạo hình bằng giấy và cũng là nhà sáng tác phim hoạt hình stop motion; Anne-Lise Boutin - nữ họa sĩ minh họa cho các báo nổi tiếng Le Monde, Libération, The Guardian, New York Times… và cho các nhà sản xuất mỹ phẩm Guerlain, Kenzo... Từ năm 1989 đến nay, Jean-Yves Lucas đã tham gia hơn 30 triển lãm tại Pháp, Tây Ban Nha, Ba Lan, Đức và Nhật.

Sau nhiều lần cùng nhau triển lãm, hai nghệ sĩ người Pháp đã đến TPHCM để cùng chia sẻ khái niệm về thời gian trong cuộc cuộc triển lãm “Từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác”.