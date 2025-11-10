Thu hồi giải Nhất cuộc thi nhiếp ảnh vì tác phẩm dàn dựng

(Ngày Nay) - Ngày 10/11, Ban tổ chức cuộc thi ảnh “Thiên nhiên hoang dã Việt Nam 2025” đã ra quyết định thu hồi giải Nhất hạng mục bò sát - lưỡng cư đối với tác phẩm “Rắn lục đuôi đỏ mắt hồng ngọc” của nhà nhiếp ảnh Trần Anh Tuấn (TP Hồ Chí Minh) sau khi xác minh tác phẩm có dấu hiệu dàn dựng, can thiệp vào môi trường tự nhiên trong quá trình sáng tác.

Trước đó, trong thư xin lỗi gửi đến Ban tổ chức, Ban giám khảo và công chúng, nhiếp ảnh gia Trần Anh Tuấn cho biết, trong buổi chụp, các cá thể động vật đều là hoang dã tự nhiên, không bị nuôi nhốt, không bị gây tổn thương và đã được thả về môi trường sống ngay sau khi chụp, nhưng thừa nhận đã sắp đặt ánh sáng, phông nền và tư thế con rắn theo ý muốn cá nhân, thay vì ghi lại khoảnh khắc trong môi trường tự nhiên.

“Tôi xin thẳng thắn thừa nhận mình đã sai khi di dời cá thể rắn khỏi vị trí tự nhiên. Hành động này đi ngược lại tôn chỉ của cuộc thi và tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm vì không cung cấp đầy đủ thông tin ngay từ đầu, gây ảnh hưởng đến uy tín của cuộc thi và cộng đồng nhiếp ảnh”, nhiếp ảnh gia Anh Tuấn viết.

Tác phẩm "Rắn lục đuôi đỏ mắt hồng ngọc" đoạt giải nhất thể loại bò sát - lưỡng cư của tác giả Trần Anh Tuấn vừa bị thu hồi.

Đại diện Ban tổ chức cũng thông tin, trong quá trình chấm giải, Ban giám khảo từng nêu nghi vấn dàn dựng đối với bức ảnh “Rắn lục đuôi đỏ mắt hồng ngọc” (tên khác là “Vũ điệu cảnh báo”) và đã liên hệ tác giả để xác minh. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, tác giả cam kết ảnh chụp trong tự nhiên.

Sau khi công bố kết quả và trao giải, nhiều ý kiến phản biện từ cộng đồng nhiếp ảnh đã khiến Ban tổ chức tiến hành rà soát, dẫn đến quyết định thu hồi giải thưởng, giấy chứng nhận và gỡ bỏ toàn bộ ảnh của tác giả Trần Anh Tuấn khỏi triển lãm, ấn phẩm truyền thông của cuộc thi.

Đại diện Ban tổ chức chia sẻ: “Chúng tôi xin lỗi cộng đồng yêu thiên nhiên, các tác giả và đối tác vì sự cố đáng tiếc này. Sai sót thuộc khâu hậu kiểm, không liên quan đến Ban giám khảo, những người đã đặt nghi vấn từ sớm. Chúng tôi trân trọng tinh thần phản biện và cam kết siết chặt quy trình, nhằm bảo vệ phúc lợi động vật và tính liêm chính của cuộc thi”.

Theo nhà nhiếp ảnh Nguyễn Trường Sinh, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi, việc thu hồi giải thưởng là điều cần thiết để bảo vệ sự trung thực trong nhiếp ảnh thiên nhiên. “Một bức ảnh đẹp không chỉ nằm ở kỹ thuật hay bố cục mà ở sự tôn trọng sự sống hoang dã và tinh thần trung thực của người cầm máy”, nhà nhiếp ảnh Nguyễn Trường Sinh cho biết.

Cuộc thi ảnh “Thiên nhiên hoang dã Việt Nam 2025” do Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị bảo tồn tổ chức, diễn ra từ ngày 15/8 đến 30/9, thu hút 739 tác phẩm của 136 tác giả đến từ 18 tỉnh, thành. Cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp sống động của động vật hoang dã Việt Nam, đồng thời nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học và trách nhiệm xã hội trong nhiếp ảnh thiên nhiên.

Lễ trao giải và khai mạc triển lãm “Vũ điệu từ thiên nhiên” vừa được tổ chức chiều ngày 8/11, trước khi xảy ra sự việc thu hồi giải thưởng nói trên.