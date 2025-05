Triển lãm "VIETNAM 75" tôn vinh cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân Việt Nam

Không giống như các cuộc triển lãm thông thường, những bức tranh, ảnh do chính các họa sĩ thực hiện và trưng bày, “VIETNAM 75” là một bộ sưu tập gồm nhiều tranh, ảnh của các họa sĩ, nghệ sĩ vẽ, chụp và cảm nhận về cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của nhân dân Việt Nam.

Một trong những điểm khác của cuốn hồi ký đặc biệt này là không chỉ trưng bày tranh ảnh về cuộc chiến tại Việt Nam mà nó còn có cả nhân chứng lịch sử, sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Bà Claudia Opitz, một trong ba người tổ chức cuộc triển lãm chia sẻ rằng dù không thể diễn tả được hết nỗi kinh hoàng của chiến tranh, nhưng “VIETNAM 75” của bà các các cộng sự đã phần nào mô tả được cuộc đấu tranh trường kỳ, gian khổ trong suốt hàng chục năm.

Triển lãm “VIETNAM 75” tại rạp Babylon, Berlin, không chỉ tôn vinh cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân Việt Nam chống lại cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, mà còn là lời tri ân tới những tiếng nói quốc tế – từ các nhà làm phim CHDC Đức như Heynowski & Scheumann đến nhiếp ảnh gia nổi tiếng Thomas Billhardt, những người đã góp phần đưa sự thật về cuộc chiến ra ánh sáng.

Bằng cách ghi chép, sắp xếp theo dòng thời gian những bức tranh, ảnh lịch sử, từ những ngày đầu của cuộc Cách mạng Việt Nam cho đến thời điểm chiến thắng 30/4/1975, bà Claudia Opitz và những người bạn Peter Steiniger và Sebastian Köpcke đã mang đến cho công chúng Đức và bạn bè quốc tế một cái nhìn mới, nó như một lời nhắc về sức mạnh của lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết quốc tế.

Ông Nico, một người bạn Đức của Việt Nam cho biết “VIETNAM 75” diễn ra tại rạp chiếu phim “Babylon” ở trung tâm thủ đô nước Đức, vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, là cơ hội tuyệt vời để du khách và bạn bè quốc tế tìm hiểu về nguyên nhân, diễn biến của cuộc kháng chiến tại Việt Nam.

Theo ông Nico, những bảng thông tin được thiết kế sống động, bao gồm nhiều chủ đề như cuộc đấu tranh chống lại chế độ thực dân Pháp và hậu quả của nó, với đỉnh điểm là sự chia cắt Việt Nam, sự can dự ngày càng lớn của Mỹ và cuối cùng là chiến dịch ném bom toàn diện chống lại dân thường. Triển lãm mang tới cái nhìn tổng quan thông qua các góc nhìn đa dạng của mình và do đó thu hút nhiều đối tượng du khách tới xem cũng như muốn tìm hiểu về lịch sử của cuộc đấu tranh giành lại độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam.

Cùng diễn ra với triển lãm “VIETNAM 75”, rạp chiếu phim Babylon cũng khởi chiếu một số bộ phim Cách mạng Việt Nam như: Chị Tư Hậu, Em bé Hà Nội, Làn sóng mới… Phim có cả phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh, tiếng Đức. Nhiều người Việt Nam sinh sống tại Đức, đặc biệt là các em thế hệ thứ hai, thứ ba, rất hào hứng đến mua vé xem phim.